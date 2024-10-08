"Гарріс про переговори з РФ: "Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором Володимиром Путіним для перемовин щодо завершення війни Росії проти України, цей процес неможливий без участі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гарріс сказала в інтерв’ю CBS News.

На запитання, чи погодилась би вона на зустріч з Путіним для пошуку способу врегулювання війни в Україні, кандидатка у президенти США відповіла негативно.

На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - наголосила вона.

Гарріс зауважила, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", – наголосила Гарріс.

Також вона відзначила важливість дотримання Статуту Організації Об'єднаних Націй у мирному процесі щодо завершення російської агресії проти України.

"Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх", - сказала вона.

Водночас говорячи про можливе членство України в НАТО, Гарріс додала, що "це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде".

"Прямо зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії", - резюмувала віцепрезидентка США.