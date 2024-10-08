УКР
Гарріс про переговори з РФ: "Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України"

Камала Гарріс  про ймовірні переговори РФ та України

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором Володимиром Путіним для перемовин щодо завершення війни Росії проти України, цей процес неможливий без участі Києва. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гарріс сказала в інтерв’ю CBS News.

На запитання, чи погодилась би вона на зустріч з Путіним для пошуку способу врегулювання війни в Україні, кандидатка у президенти США відповіла негативно.

На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - наголосила вона.

Гарріс зауважила, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", – наголосила Гарріс.

Також вона відзначила важливість дотримання Статуту Організації Об'єднаних Націй у мирному процесі щодо завершення російської агресії проти України.

"Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх", - сказала вона.

Водночас говорячи про можливе членство України в НАТО, Гарріс додала, що "це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде".

"Прямо зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії", - резюмувала віцепрезидентка США.

США (24127) Гарріс Камала (127) переговори з Росією (1417)
+13
Тільки вступ до НАТО дасть гарантії безпеки для України.

08.10.2024 08:32
+12
дай Бог тебе Гаррис победы на выборах и чтобы твои слова не расходились с делами
08.10.2024 08:33
+10
Гарантія миру для України - вступ до НАТО, інше то маячня і неправда. Пуйло і всі інші диктори світу бояться НАТО, як чорт ладана.
08.10.2024 08:34
право матиме а голосу ні
08.10.2024 08:19
Тільки вступ до НАТО дасть гарантії безпеки для України.

08.10.2024 08:32
судя по событиям в Польше, Румынии и не только, НАТО почти такая же как и ООН, собрание девиц на посиделках, гожи только лясы точить. да выражать степени обеспокоиности. хотя членство в НАТО будет не лишнее.
надо брать пример с Израиля.
08.10.2024 08:42
Ізраїль основний союзник америки поза нато.А ми-ні.ВПУ у 21 р не пілтримала.
08.10.2024 08:47
Але чогось Ху..ло не напав ні на одну країну Нато і ми зараз залежимо повністю відозброєння тих країн.
08.10.2024 09:22
дай Бог тебе Гаррис победы на выборах и чтобы твои слова не расходились с делами
08.10.2024 08:33
Гарантія миру для України - вступ до НАТО, інше то маячня і неправда. Пуйло і всі інші диктори світу бояться НАТО, як чорт ладана.
08.10.2024 08:34
У нас є потужні безпекові угоди з більш ніж 100 країн!!!Та нато буде проситися вступити в зсу!Нато нам не надо!!!сарказм.
08.10.2024 08:46
А побалакати!
08.10.2024 08:36
якось неочікувано
08.10.2024 08:41
Проситься таке сказати: "У них вибори, а ми тут зі своєю війною ...".
Але в нас також були вибори. Так що варто промовчати і сподіватисб, що оберуть не так як ми.
08.10.2024 08:42
Нв.Єрмак не повинен мати голосу.
08.10.2024 08:44
Тут тільки одне питання: а хто має представляти Україну на тих переговорах з ******? Якщо чинна ЕрЗе-шобла, то з нею скоріше ***** домовиться про капітуляцію, ніж Харріс...
08.10.2024 08:59
"Гарріс про переговори з РФ: "Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України".

Тобто все одно будуть якісь там перемовини з Путлом ... он воно як повертається.

Отже війну будуть морозити , бо вона, війна, вже всіх дістала , а особливо дістав всіх на Заході Військовий Вождь з його хамством , невдячністю, мародерством , зовнішнім виглядом , путловскою агентурою в своєму оточенні , Пророком-ларьочніком ...

А нарід України та навіть її військових питати ніхто не буде , бо ЗЕ-Україна в цій війні після 2,5 років повністю залежить від західної військової допомоги ( ау, де наш український Альберт Шпєєр ? ).

Але мені цікаво - а як перемовини з Путлом і Рашкою подасть наріду Військовий Вождь , бо ВОНО ще 4 жовтня 2022 року своїм Указом заборонило перемовини з Путлом ?
08.10.2024 09:10
Воно вже забуло. Скільки дорожок з тих пір знюхано? Так ото ж
08.10.2024 09:37
Нажаль щодо вступу до Нато, Гаріс ухилилась від відповіді.
08.10.2024 09:23
а Трамп? Що сказав стосовно НАТО?
08.10.2024 09:25
Те саме американська еліта то одна структура просто на виборах пропонують 2 моделі розвитку на наступні 5 років, президенти там одноосібно не керують.

Зараз на вибори винесли 2 моделі перша Гаріс капельні поставки зброї та продовження бізнесу з Китаєм та орками, може колись Ху...ло заспокоїться та друга модель Трамп частина території в окупації в обмін на переговори та типу "гарантії" від штатів та додаткові податки на китайські товари і обмеження їх для ринку штатів.

Обі моделі х...ві тому що передбачають здачу території, з капельними поставками озброєння їх не втримати а "гарантії" від штатів вже побачили в реалі які вони.
08.10.2024 09:38
Треба побільше тикати зараз захід в лайно що вони не передають ту зброю що анонсували і торгують з орками тільки щоб ті продавали їм ресурси дешевше та поставляють компоненти для зброї.

Наша діаспора могла б трохи активізуватись в цьому напрямку та дипломатія, а то західні політики багато розповідають своєму електорату про шалену підтримку і виділяють гроші які в реалі потім не доходять до нас.
08.10.2024 09:44
" Украіна повинна мати право голосу... "

На перемовах що буде голосування ?

По тим правилам що і в ЄС ?
08.10.2024 09:44
хм. цікаво послухати поважну людину Омельченка: https://www.youtube.com/watch?v=t65tuF6hF9I
08.10.2024 09:52
Це комуняка Омельчченко поважний? Ватник ще той. Не суди по виступам зі сцени. Вони адаптуються під оплески. Дивись, що він по життю робив.
08.10.2024 11:14
а що він по життю робив?
08.10.2024 11:37
Крав, як не в себе.
08.10.2024 12:47
Комуняка омельченко,-самозакоханий,старий мудак,великий поклонник юльки воровки...
08.10.2024 12:32
та він же начебто вийшов з жулькіної партії. хіба ні? хоча так, колись був він замішаний у цій партії. так само як і Турчинов, Шкіль, Лук'яненко, Томенко та ще багато інших. проте більше він запам'ятався коли очолював групу "Антимафія". принаймні медійно запам'ятався. )
08.10.2024 13:42
3 рази обирався від БЮТ
потім перейшов до Нашої України - не обрався

2007-2012 роки, в ВРУ прийняв участь в 20ти "Законопроекти, подані суб'єктом права законодавчої ініціативи"
щось малувато, для боротьби за 5 років

https://public.nazk.gov.ua/documents/5d6bd4c4-0b7d-4c24-8f74-45ce0d8c2605 Декларація сина за 2019рік
непогана робота в УкрОборонПромі - ЗП 77тис. в місяць, приблизно 3000$
08.10.2024 13:56
коли перейшов до Нашої України - це вже непоганий знак.
08.10.2024 14:23
Так! Але голос цей не має бути риго-квартального шобла!
08.10.2024 11:13
Вроде переговоры запрещены.
Если я ничего не пропустил.

Точнее прямые запрещены. А если через посредника, то это уже точно не трёхсторонняя встреча, а скажем две двухсторонние.
08.10.2024 11:48
Я дуже хочу шоб Харріс перемогла !!!але підхід до надання право голосу Україні ...принизливий ...Україна держава яка перша у світі мала свою констітуцію ,мирна держава ,яка годує 1000 років пів світу ...і нам надають можливість світові лідери , мати право голосу ?!!! Шо за х* йня ,забрали ЯО ...до трусів роздягли ...тільки шоб забирати хліб за копійки, для себе та своїх колоній ,а тепер ще і грають, нашою волею ?!!!
08.10.2024 11:54
Гарріс - мудра жінка. Якщо дати українцям право вирішувати свою долю, то вони самі-себе і переможуть. І всі проблеми вирішені
08.10.2024 12:47
Надії тільки на Трампа. С Гарріс ця пісня буде безкінечною як і з всіма демами.
08.10.2024 13:42
Так, 3,14здець буде або швидкий або повільний. Але в останньому випадку надія на краще буде жевріти довше.
08.10.2024 13:54
 
 