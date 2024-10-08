Гарріс про переговори з РФ: "Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України"
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не стала б зустрічатись з російським диктатором Володимиром Путіним для перемовин щодо завершення війни Росії проти України, цей процес неможливий без участі Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Гарріс сказала в інтерв’ю CBS News.
На запитання, чи погодилась би вона на зустріч з Путіним для пошуку способу врегулювання війни в Україні, кандидатка у президенти США відповіла негативно.
На двосторонній основі без України – ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - наголосила вона.
Гарріс зауважила, що зараз США підтримують здатність України захистити себе від агресії Росії.
"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що "О, він може покінчити з цим за один день". Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію", – наголосила Гарріс.
Також вона відзначила важливість дотримання Статуту Організації Об'єднаних Націй у мирному процесі щодо завершення російської агресії проти України.
"Не буде успіху в припиненні цієї війни без участі України та статуту ООН у тому, як виглядає цей успіх", - сказала вона.
Водночас говорячи про можливе членство України в НАТО, Гарріс додала, що "це питання, якими ми будемо займатися, якщо і коли до цього дійде".
"Прямо зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії", - резюмувала віцепрезидентка США.
надо брать пример с Израиля.
Але в нас також були вибори. Так що варто промовчати і сподіватисб, що оберуть не так як ми.
Тобто все одно будуть якісь там перемовини з Путлом ... он воно як повертається.
Отже війну будуть морозити , бо вона, війна, вже всіх дістала , а особливо дістав всіх на Заході Військовий Вождь з його хамством , невдячністю, мародерством , зовнішнім виглядом , путловскою агентурою в своєму оточенні , Пророком-ларьочніком ...
А нарід України та навіть її військових питати ніхто не буде , бо ЗЕ-Україна в цій війні після 2,5 років повністю залежить від західної військової допомоги ( ау, де наш український Альберт Шпєєр ? ).
Але мені цікаво - а як перемовини з Путлом і Рашкою подасть наріду Військовий Вождь , бо ВОНО ще 4 жовтня 2022 року своїм Указом заборонило перемовини з Путлом ?
Зараз на вибори винесли 2 моделі перша Гаріс капельні поставки зброї та продовження бізнесу з Китаєм та орками, може колись Ху...ло заспокоїться та друга модель Трамп частина території в окупації в обмін на переговори та типу "гарантії" від штатів та додаткові податки на китайські товари і обмеження їх для ринку штатів.
Обі моделі х...ві тому що передбачають здачу території, з капельними поставками озброєння їх не втримати а "гарантії" від штатів вже побачили в реалі які вони.
Наша діаспора могла б трохи активізуватись в цьому напрямку та дипломатія, а то західні політики багато розповідають своєму електорату про шалену підтримку і виділяють гроші які в реалі потім не доходять до нас.
На перемовах що буде голосування ?
По тим правилам що і в ЄС ?
потім перейшов до Нашої України - не обрався
2007-2012 роки, в ВРУ прийняв участь в 20ти "Законопроекти, подані суб'єктом права законодавчої ініціативи"
щось малувато, для боротьби за 5 років
https://public.nazk.gov.ua/documents/5d6bd4c4-0b7d-4c24-8f74-45ce0d8c2605 Декларація сина за 2019рік
непогана робота в УкрОборонПромі - ЗП 77тис. в місяць, приблизно 3000$
Если я ничего не пропустил.
Точнее прямые запрещены. А если через посредника, то это уже точно не трёхсторонняя встреча, а скажем две двухсторонние.