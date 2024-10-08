Харрис о переговорах с РФ: "Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины"
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров по завершению войны России против Украины, этот процесс невозможен без участия Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Харрис сказала в интервью CBS News.
На вопрос, согласилась бы она на встречу с Путиным для поиска способа урегулирования войны в Украине, кандидат в президенты США ответила отрицательно.
На двусторонней основе без Украины - нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", - подчеркнула она.
Харрис отметила, что сейчас США поддерживают способность Украины защитить себя от агрессии России.
"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что "О, он может покончить с этим за один день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", - подчеркнула Харрис.
Также она отметила важность соблюдения Устава Организации Объединенных Наций в мирном процессе по завершению российской агрессии против Украины.
"Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН в том, как выглядит этот успех", - сказала она.
В то же время говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Харрис добавила, что "это вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда до этого дойдет".
"Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии России", - резюмировала вице-президент США.
надо брать пример с Израиля.
Але в нас також були вибори. Так що варто промовчати і сподіватисб, що оберуть не так як ми.
Тобто все одно будуть якісь там перемовини з Путлом ... он воно як повертається.
Отже війну будуть морозити , бо вона, війна, вже всіх дістала , а особливо дістав всіх на Заході Військовий Вождь з його хамством , невдячністю, мародерством , зовнішнім виглядом , путловскою агентурою в своєму оточенні , Пророком-ларьочніком ...
А нарід України та навіть її військових питати ніхто не буде , бо ЗЕ-Україна в цій війні після 2,5 років повністю залежить від західної військової допомоги ( ау, де наш український Альберт Шпєєр ? ).
Але мені цікаво - а як перемовини з Путлом і Рашкою подасть наріду Військовий Вождь , бо ВОНО ще 4 жовтня 2022 року своїм Указом заборонило перемовини з Путлом ?
Зараз на вибори винесли 2 моделі перша Гаріс капельні поставки зброї та продовження бізнесу з Китаєм та орками, може колись Ху...ло заспокоїться та друга модель Трамп частина території в окупації в обмін на переговори та типу "гарантії" від штатів та додаткові податки на китайські товари і обмеження їх для ринку штатів.
Обі моделі х...ві тому що передбачають здачу території, з капельними поставками озброєння їх не втримати а "гарантії" від штатів вже побачили в реалі які вони.
Наша діаспора могла б трохи активізуватись в цьому напрямку та дипломатія, а то західні політики багато розповідають своєму електорату про шалену підтримку і виділяють гроші які в реалі потім не доходять до нас.
На перемовах що буде голосування ?
По тим правилам що і в ЄС ?
потім перейшов до Нашої України - не обрався
2007-2012 роки, в ВРУ прийняв участь в 20ти "Законопроекти, подані суб'єктом права законодавчої ініціативи"
щось малувато, для боротьби за 5 років
https://public.nazk.gov.ua/documents/5d6bd4c4-0b7d-4c24-8f74-45ce0d8c2605 Декларація сина за 2019рік
непогана робота в УкрОборонПромі - ЗП 77тис. в місяць, приблизно 3000$
Если я ничего не пропустил.
Точнее прямые запрещены. А если через посредника, то это уже точно не трёхсторонняя встреча, а скажем две двухсторонние.