РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости Война
4 816 35

Харрис о переговорах с РФ: "Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины"

Камала Гарріс  про ймовірні переговори РФ та України

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров по завершению войны России против Украины, этот процесс невозможен без участия Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Харрис сказала в интервью CBS News.

На вопрос, согласилась бы она на встречу с Путиным для поиска способа урегулирования войны в Украине, кандидат в президенты США ответила отрицательно.

На двусторонней основе без Украины - нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", - подчеркнула она.

Также читайте: Запад усиливает давление на Украину из-за затяжной войны: переговоры с Россией становятся все более вероятными - El Pais

Харрис отметила, что сейчас США поддерживают способность Украины защитить себя от агрессии России.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что "О, он может покончить с этим за один день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", - подчеркнула Харрис.

Также она отметила важность соблюдения Устава Организации Объединенных Наций в мирном процессе по завершению российской агрессии против Украины.

"Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН в том, как выглядит этот успех", - сказала она.

Читайте также: Прекращение огня подбодрит Путина, ослабит Украину и приведет к дальнейшим боевым действиям, - Bloomberg

В то же время говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Харрис добавила, что "это вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда до этого дойдет".

"Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии России", - резюмировала вице-президент США.

Автор: 

США (27762) Харрис Камала (122) переговоры с Россией (1298)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Тільки вступ до НАТО дасть гарантії безпеки для України.

показать весь комментарий
08.10.2024 08:32 Ответить
+12
дай Бог тебе Гаррис победы на выборах и чтобы твои слова не расходились с делами
показать весь комментарий
08.10.2024 08:33 Ответить
+10
Гарантія миру для України - вступ до НАТО, інше то маячня і неправда. Пуйло і всі інші диктори світу бояться НАТО, як чорт ладана.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
право матиме а голосу ні
показать весь комментарий
08.10.2024 08:19 Ответить
Тільки вступ до НАТО дасть гарантії безпеки для України.

показать весь комментарий
08.10.2024 08:32 Ответить
судя по событиям в Польше, Румынии и не только, НАТО почти такая же как и ООН, собрание девиц на посиделках, гожи только лясы точить. да выражать степени обеспокоиности. хотя членство в НАТО будет не лишнее.
надо брать пример с Израиля.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:42 Ответить
Ізраїль основний союзник америки поза нато.А ми-ні.ВПУ у 21 р не пілтримала.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:47 Ответить
Але чогось Ху..ло не напав ні на одну країну Нато і ми зараз залежимо повністю відозброєння тих країн.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:22 Ответить
дай Бог тебе Гаррис победы на выборах и чтобы твои слова не расходились с делами
показать весь комментарий
08.10.2024 08:33 Ответить
Гарантія миру для України - вступ до НАТО, інше то маячня і неправда. Пуйло і всі інші диктори світу бояться НАТО, як чорт ладана.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:34 Ответить
У нас є потужні безпекові угоди з більш ніж 100 країн!!!Та нато буде проситися вступити в зсу!Нато нам не надо!!!сарказм.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:46 Ответить
А побалакати!
показать весь комментарий
08.10.2024 08:36 Ответить
якось неочікувано
показать весь комментарий
08.10.2024 08:41 Ответить
Проситься таке сказати: "У них вибори, а ми тут зі своєю війною ...".
Але в нас також були вибори. Так що варто промовчати і сподіватисб, що оберуть не так як ми.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:42 Ответить
Нв.Єрмак не повинен мати голосу.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:44 Ответить
Тут тільки одне питання: а хто має представляти Україну на тих переговорах з ******? Якщо чинна ЕрЗе-шобла, то з нею скоріше ***** домовиться про капітуляцію, ніж Харріс...
показать весь комментарий
08.10.2024 08:59 Ответить
"Гарріс про переговори з РФ: "Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України".

Тобто все одно будуть якісь там перемовини з Путлом ... он воно як повертається.

Отже війну будуть морозити , бо вона, війна, вже всіх дістала , а особливо дістав всіх на Заході Військовий Вождь з його хамством , невдячністю, мародерством , зовнішнім виглядом , путловскою агентурою в своєму оточенні , Пророком-ларьочніком ...

А нарід України та навіть її військових питати ніхто не буде , бо ЗЕ-Україна в цій війні після 2,5 років повністю залежить від західної військової допомоги ( ау, де наш український Альберт Шпєєр ? ).

Але мені цікаво - а як перемовини з Путлом і Рашкою подасть наріду Військовий Вождь , бо ВОНО ще 4 жовтня 2022 року своїм Указом заборонило перемовини з Путлом ?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:10 Ответить
Воно вже забуло. Скільки дорожок з тих пір знюхано? Так ото ж
показать весь комментарий
08.10.2024 09:37 Ответить
Нажаль щодо вступу до Нато, Гаріс ухилилась від відповіді.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:23 Ответить
а Трамп? Що сказав стосовно НАТО?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:25 Ответить
Те саме американська еліта то одна структура просто на виборах пропонують 2 моделі розвитку на наступні 5 років, президенти там одноосібно не керують.

Зараз на вибори винесли 2 моделі перша Гаріс капельні поставки зброї та продовження бізнесу з Китаєм та орками, може колись Ху...ло заспокоїться та друга модель Трамп частина території в окупації в обмін на переговори та типу "гарантії" від штатів та додаткові податки на китайські товари і обмеження їх для ринку штатів.

Обі моделі х...ві тому що передбачають здачу території, з капельними поставками озброєння їх не втримати а "гарантії" від штатів вже побачили в реалі які вони.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:38 Ответить
Треба побільше тикати зараз захід в лайно що вони не передають ту зброю що анонсували і торгують з орками тільки щоб ті продавали їм ресурси дешевше та поставляють компоненти для зброї.

Наша діаспора могла б трохи активізуватись в цьому напрямку та дипломатія, а то західні політики багато розповідають своєму електорату про шалену підтримку і виділяють гроші які в реалі потім не доходять до нас.
показать весь комментарий
08.10.2024 09:44 Ответить
" Украіна повинна мати право голосу... "

На перемовах що буде голосування ?

По тим правилам що і в ЄС ?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:44 Ответить
хм. цікаво послухати поважну людину Омельченка: https://www.youtube.com/watch?v=t65tuF6hF9I
показать весь комментарий
08.10.2024 09:52 Ответить
Це комуняка Омельчченко поважний? Ватник ще той. Не суди по виступам зі сцени. Вони адаптуються під оплески. Дивись, що він по життю робив.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:14 Ответить
а що він по життю робив?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:37 Ответить
Крав, як не в себе.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:47 Ответить
Комуняка омельченко,-самозакоханий,старий мудак,великий поклонник юльки воровки...
показать весь комментарий
08.10.2024 12:32 Ответить
та він же начебто вийшов з жулькіної партії. хіба ні? хоча так, колись був він замішаний у цій партії. так само як і Турчинов, Шкіль, Лук'яненко, Томенко та ще багато інших. проте більше він запам'ятався коли очолював групу "Антимафія". принаймні медійно запам'ятався. )
показать весь комментарий
08.10.2024 13:42 Ответить
3 рази обирався від БЮТ
потім перейшов до Нашої України - не обрався

2007-2012 роки, в ВРУ прийняв участь в 20ти "Законопроекти, подані суб'єктом права законодавчої ініціативи"
щось малувато, для боротьби за 5 років

https://public.nazk.gov.ua/documents/5d6bd4c4-0b7d-4c24-8f74-45ce0d8c2605 Декларація сина за 2019рік
непогана робота в УкрОборонПромі - ЗП 77тис. в місяць, приблизно 3000$
показать весь комментарий
08.10.2024 13:56 Ответить
коли перейшов до Нашої України - це вже непоганий знак.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:23 Ответить
Так! Але голос цей не має бути риго-квартального шобла!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:13 Ответить
Вроде переговоры запрещены.
Если я ничего не пропустил.

Точнее прямые запрещены. А если через посредника, то это уже точно не трёхсторонняя встреча, а скажем две двухсторонние.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:48 Ответить
Я дуже хочу шоб Харріс перемогла !!!але підхід до надання право голосу Україні ...принизливий ...Україна держава яка перша у світі мала свою констітуцію ,мирна держава ,яка годує 1000 років пів світу ...і нам надають можливість світові лідери , мати право голосу ?!!! Шо за х* йня ,забрали ЯО ...до трусів роздягли ...тільки шоб забирати хліб за копійки, для себе та своїх колоній ,а тепер ще і грають, нашою волею ?!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:54 Ответить
Гарріс - мудра жінка. Якщо дати українцям право вирішувати свою долю, то вони самі-себе і переможуть. І всі проблеми вирішені
показать весь комментарий
08.10.2024 12:47 Ответить
Надії тільки на Трампа. С Гарріс ця пісня буде безкінечною як і з всіма демами.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:42 Ответить
Так, 3,14здець буде або швидкий або повільний. Але в останньому випадку надія на краще буде жевріти довше.
показать весь комментарий
08.10.2024 13:54 Ответить
 
 