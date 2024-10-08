Харрис о переговорах с РФ: "Украина должна иметь право голоса по поводу будущего Украины"

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что не стала бы встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров по завершению войны России против Украины, этот процесс невозможен без участия Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Харрис сказала в интервью CBS News.

На вопрос, согласилась бы она на встречу с Путиным для поиска способа урегулирования войны в Украине, кандидат в президенты США ответила отрицательно.

На двусторонней основе без Украины - нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", - подчеркнула она.

Харрис отметила, что сейчас США поддерживают способность Украины защитить себя от агрессии России.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве. Он говорит о том, что "О, он может покончить с этим за один день". Знаете, что это означает? Это означает капитуляцию", - подчеркнула Харрис.

Также она отметила важность соблюдения Устава Организации Объединенных Наций в мирном процессе по завершению российской агрессии против Украины.

"Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН в том, как выглядит этот успех", - сказала она.

В то же время говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Харрис добавила, что "это вопросы, которыми мы будем заниматься, если и когда до этого дойдет".

"Прямо сейчас мы поддерживаем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии России", - резюмировала вице-президент США.