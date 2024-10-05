РУС
Запад усиливает давление на Украину из-за затяжной войны: переговоры с Россией становятся все более вероятными - El Pais

Захід тисне на Зеленського

Запад начал новую волну давления на Киев с целью добиться переговоров и прекращения войны, развязанной Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет испанское издание El País.

Отмечается, что во время последнего визита украинского президента Владимира Зеленского в США, поддержка со стороны партнеров стала заметно слабее. Хотя Украина продолжит получать финансовую помощь от Вашингтона, США уже не предоставили разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по российской территории.

По информации El País, российские наступательные операции на Донбассе, которые продолжаются с лета, не могут быть остановлены украинскими силами. Для решения этой ситуации, Украине понадобится значительно больше военной помощи, чем она получала до сих пор. Однако на фоне этого, внимание западных стран отвлекается на другие международные кризисы, в частности эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Кроме того, время является важным фактором для Киева из-за приближения президентских выборов в США, где возможна победа Дональда Трампа, что в итоге может кардинально изменить внешнюю политику США в отношении Украины.

Украинское правительство остро реагирует на любые намеки о возможных компромиссах, особенно после предложений, вроде сентябрьской инициативы польского министра Радослава Сикорского, который предложил временно передать Крым под мандат ООН с последующим референдумом.

Эксперт Михаил Самусь, которого цитирует издание, отмечает, что риторика западных партнеров становится все более прагматичной, и они все чаще говорят о необходимости найти способ завершить конфликт. По его мнению, использование Украиной дальнобойных ракет против российских военных объектов может значительно ослабить позиции России и создать условия для переговоров.

Напомним, при нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям. Западу нужен лучший план, так считает агентство Bloomberg.

Читайте также: Не может быть никаких переговоров об Украине без Украины, - глава МИД Австрии Шалленберг в ООН

Украина (45085) переговоры с Россией (1287)
+18
Тільки наші тупорилі дибіли не здатні зрозуміти, щоїм прямо говорять. Американці сказали - допомога буде ДО осені 23 року, далі або зменшиться, або припиниться, залежно від результатів контраступу. Контрнаступ невдався, допомогу заморозили на півроку, тепер дають ледве-ледве і вона буде зменшуватися. НЕ БУДЕ Захід тягнути на собі війну в України десятиліттями! Або мир з компромісами і гроші заходу, або - воюйте до знищення своїми кулебськими лопатами. Але до тупорогих диванних перемогодрочерів це не доходить.
05.10.2024 14:41 Ответить
+13
чудо к чему радуешься поедишь на колыму
05.10.2024 14:32 Ответить
+12
Об этом Павел предупреждал еще в прошлом году. Только у нашего недонаполеона свои тараканы в голове. Этот гельминт себя возомнил гением.
05.10.2024 14:24 Ответить
хіба була якась реальна допомога від заходу? якийсь сраний металолом щоб Україна не так швидко програла цю війну
показать весь комментарий
05.10.2024 16:02 Ответить
Заказуха в Ел Паіс з опаним експердом.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:35 Ответить
Без сумніву. Дешева кацапська пропаганда.
Та ще тут на начебто на українській цензурі рашиські тролі стали найбільш шанованими коментаторами
показать весь комментарий
05.10.2024 16:16 Ответить
Вони завжди пишуть ніби переговори залежать тільки від України. Це означає що можуть запропонувати тільки капітуляцію.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:35 Ответить
Захід почав нову хвилю тиску на Київ з метою домогтися переговорів і припинення війни, розв'язаної Росією...

расія розв'язала, Україна воює, а захід втомився? Тому тиснуть на Україну?
показать весь комментарий
05.10.2024 14:37 Ответить
Цей світ приречений.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:42 Ответить
Мабуть до того йде! Принаймні він на це заслуговує!! Та й навіщо мені світ, в якому не буде України!!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 16:59 Ответить
Україна воює, але вмотивованих людей, бажаючих кровʼю і потом відвойовувати все не залишилось поза межами ЗСУ, а існуючі вже за*бались. Плюс захід забезпечує, хоч і не повною мірою, Україну фінансово і зброєю. От тому і вимагають.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:45 Ответить
Тиснуть не на агресора а на жертву. Оце часи настали. Ех,не дожив Алоїзич.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:40 Ответить
Тому що агресора просто бояться з якимось неймовірним страхом і думають, що віддавши йому Україну і пообіцявши з ним після цього торгувати, як колись агресор заспокоїться. Хоча можливо вони з агресором якось зумовлені і мають певні гарантії
показать весь комментарий
05.10.2024 14:52 Ответить
Эти "часи" никогда и не проходили.

Алоизычу, за которого вы вспомнили, в свое время отдали кусок Чехословакии, при том отдали цинично, просто поставив тогдашнего главу перед фактом: или отдаешь, или все.

Ну сейчас фамилия Алоизыча не Гитлер, а Путлер. Лично я разницы не вижу.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:03 Ответить
Есть одна принципиальная разница. Ядерное оружие. Кстати гитлеровцы занимались этим. Алоизыч не заинтересовался. Большая ошибка. Теперь какой-то кацапский никчёмный стрючок напрягает всю планету. Прекрасно.Ему до Гитлера,как пешком до Вашингтона.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:22 Ответить
Кацапский стручок напрягает всю планету, потому что планета ему позволяет.

Более того, планета даже заинтересована в нем.
А то ни дай бог к власти придет какой-нибудь очередной Владимир Иль...дон, который под зеленым знаменем Пророка закроет страну и лишит европейские (а уже и китайские) компашки дешевого газика и нефтечки.

А Владимир Владимирыч наш, старый, знакомый, мы его знаем, много раз с ним пили шнапс, он погрозит погрозит, покидается красными линиями, да успокоится, главное сверх меры его не провоцировать, а вовремя подкармливать всякими Грузиями, Осетиями, Украинами.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:29 Ответить
Всё верно...на ближайшую перспективу. А дальше? Я так понимаю что так называемые "цивизованые страны" мыслят категориями-"После нас хоть потоп". А на дворе 21 век между прочим. Печально всё это.😑
показать весь комментарий
05.10.2024 16:41 Ответить
Ця війна Заходу вже не потрібна. В України стало скучноє діцо, їй нікто дєнєх нє даст.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:43 Ответить
Казали шо будуть з нами до кінця -- шо вже кінець?
показать весь комментарий
05.10.2024 14:52 Ответить
Вже давно зрозуміло, що кава в Ялті і кордони 1991 року в осяжній перспективі міф. Можливо наші онуки це побачать. Зараз головне до кордонів 1990 року не відкотитися.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:54 Ответить
Нам би не відкотити кордони до межи середини 13 сторіччя, коли від Русі залишилась тільки Волинь та Галичина, усе інше було під ордой Батия
показать весь комментарий
05.10.2024 16:58 Ответить
Козлы. Специально не дают нормально Украине оружия чтобы затянуть войну а потом возмущаются что война затяжная. Так вы твари молитесь что ета война затяжная. Иначе после капитуляции Украины ***** возьмется за следущего
показать весь комментарий
05.10.2024 14:55 Ответить
Никто ни за кого не возьмется.
Это сказки чтобы пугать европейский плебс.

НАТО хоть и импотентно, но ракеты у них тем не менее есть, разрешения о долбежке им спрашивать не у кого, так что долбить будут, и Пу это прекрасно понимает.

Что бы он ни рассказывал на камеру, но экономика их трещит по швам, и не рассыпается только по одной причине: мы, Украина, не бомбим их инфраструктуру. Любая страна что в НАТО - будет.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:07 Ответить
Вот такие же как ты еще недавно расказывали что рашисты не полезут на крым а то мы и Европа им ого-го. А потом не полезут пробивать сухопутный коридор ато мы им зубы выбьем и Запад ого-го... и тд. Реальность же такова что кремлевский режим еще не закончив ету войну уже платирует другую. Орбан и Фицо уже заявили что будут встречать рашистские танки с хлебом и солью. А сувалкский коридор считай даже не сомневайся что рашисты будут захватывать и расширять. О Грузии и Молдове я даже не говорю. После капитуляции Украины там сразу же поднимается рашистский флаг.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:24 Ответить
А рашисты на Крым и не полезли.
Его просто молча отжали, воспользовавшись ситуацией.

Но вы же говорите за широкомасштабную войну.
Экстраполируя опыт Угледара - да, Путин полезет на Европу, лет через 80, но это не точно, ведь еще Днепр форсировать
показать весь комментарий
05.10.2024 15:36 Ответить
Днепр форсировать? Вы серьезно считаете что ето для рашистов будет трудно? С потерями но они как тараканы полезут на байдарках и в первую очередь конечно погонят сотни тысяч чмобиков набраных украинцев на окупированных территориях. Хотя в реальности ***** даже незачем форсировать Днепр. Они ударят с беларашки отрезав Киев от Запада. Но перед етим снесут все города тысячами ракет которых они наделают за время так называемого перемирия. А на Западе к тому времени в каждой стране будут править ************* Орбаны, Фицы, Лепены и Трампы, которые не то что ЕС а и НАТО развалят и сдадут Украину ***** на блюдечке. Поетому еще раз предупреждаю что ета война не должна закончиться до полного развала рашки.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:54 Ответить
А вы что собрались делать во время так называемого перемирия, простите? Майские шашлыки жарить?
показать весь комментарий
05.10.2024 16:08 Ответить
Чесно? Продать недвижимость поскорее и уезжать из страны с семьей. Потому что я трезво оцениваю что будет после етого так называемого перемирия. И поверь, второе нашествие орков будет еще страшнее чем первое. И что то не хочется детей подставлять ради идиотов поверивших в мир с рашистами.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:28 Ответить
Дело не в "верю\не верю". Дело в том, что людей нет. Те кто согласен воевать, уже истощились. Остальные петляют как только могут. Поначалу, никто не думал, что слабым звеном у Украины, окажется не нехватка оружия, а именно ссыкливость народа. Ссыкливость у большей части мужского населения. А как все пели по начало, про дух и несламность.
В итоге, возможный мир с рашистами, это вынужденное решение. А не из-за того, что им кто-то верит.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:37 Ответить
Были очень хорошие и трезвые профессиональные статьи Залужного и Забродского еще летом\осенью 2022 года, где они рассматривали сценарии и предупреждали наш народ и власть. Но на фоне тогдашнего победобесия их не особенно и заметили. Там описаны сценарии, которые идут сейчас.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:11 Ответить
Не попрут они некуда. С причинами войны против Украины всё просто. Если постсовковая страна хочет и стремиться в НАТО, то там начинается война. Всё остальное в пользу бедных. Официальные причины накидывают на вентилятор какие угодно. Выбирай какая больше нравиться. Тут тебе и бандеровцы, лаборатории, комары и что хочешь. В 90х конечно был шанс. Прибалтика, например, успела ускользнуть.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:26 Ответить
А навіщо їм форсувати Дніпро, коли вони можуть зайти на правому березі, з боку так званої білорусії?
показать весь комментарий
05.10.2024 17:04 Ответить
Вы просто не понимаете как выглядит "тиск". В вашем понимании "тиск" это когда берут и давят, но международная дипломатия работает далеко не так. Когда вас посылают нахрен, вам просто говорят что лошади готовы.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:09 Ответить
Дмитро мабуть вже був у польському консульстві і рекрутувався в ЗСУ, тому і не вірить всяким кацапським ІПСО
показать весь комментарий
05.10.2024 15:23 Ответить
звісно це заказуха і кацапське іпсо.

- Захід не скорочує, а збільшує військову допомогу : засоби ппо, танки, літаки, бтр, арта...Цього тіко більшає. Про чеську ініціативу ніхто не згадує, напевно все добре.

- Ініціатива на стороні України: на підході курськ, а далі в планах москва з пітером .

- на Донбасі ніяких проривів. росіяни хотіли Київ за 3 дні, а зараз беруть декількасот км за 2 місяці. Ну хіба не тупі чмобіки

- росія програє. Бюджет на 2025 на війну в них 145 мільярдів. Навіщо їм такий бюджет? Значить точно програють.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:09 Ответить
До витрат на війну дійде максимум 50%
показать весь комментарий
05.10.2024 15:15 Ответить
Эксперт Михаил Самусь, которого цитирует издание, отмечает, что риторика западных партнеров становится все более прагматичной..

Пид@растичной..
показать весь комментарий
05.10.2024 15:10 Ответить
Ну до поки в ліжках будуть знаходити мільйони долларів, доти і будуть тиснути.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:14 Ответить
Україна - передова фортеця захисту вільного демократичного світу на сході Європи від московитської орди. На багатьох інтернет-ресурсах кацапські тролі називають Україну колонією США та ЄС, бо вона залежить від їхньої допомоги і політичної позиції. Виходить, за тролячою недолугою логікою, у Другу світову війну Британія, Франція і навіть срср теж були колоніями США, бо їхня стійкість залежала від військової і гуманітарної допомоги Сполучених Штатів. Без ленд-лізу від Америки для союзників гітлерівці разом з японцями мили б свої чоботи у Тихому океані. США врятували більшість людства (на жаль, без народів срср). Зроблять це й тепер, бо є небезпека зникнення Європи і не тільки її від вибухів реакторів українських атомних електростанцій. На рішення наших союзників мають впливати не тільки погрози ядерного удару від кацапстану, а й інші чинники. Війна як загроза смерті цілої нації не вибирає об"єкти для руйнування, а знищує все на території, де відбувається війна. Дуже сподіваємося, що в США і ЄС це добре розуміють та усвідомлюють наслідки. Українці не здадуться !!! Катастрофа знищить усе навкруж - московію до Уралу, білокацапів з лукашенком, а також ,на жаль, зачепить усіх, умовно - до Лондону, Лісабону, Риму, Анкари, Тбілісі, Баку тощо. Або союзники нам допомагають повною мірою, або Україна не матиме вибору у застосуванні засобів впливу на агресора. Навіщо нам Європа або й планета Земля, якщо на ній не буде України? На подібну фразу від путлєра США і ЄС колись затулили вуха. Затуляйте і тепер, але знайте - українці у рабство ніколи не повернуться. Україна або смерть!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 15:28 Ответить
США врятували більшість людства (на жаль, без народів срср). Зроблять це й тепер.
Україна не матиме вибору у застосуванні засобів впливу на агресора
Україна або смерть

Хто в США це зробить? Хто нам дасть ядерку? Чи де ми її візьмемо?

- Може Байден? Який ледве вихід з залу знаходить

- Може трамп? але він наперед сказав, що кине Україну

- Може Харіс? Яка про Україну згадує трохи рідше, аніж за права жінок на аборти?
показать весь комментарий
05.10.2024 17:15 Ответить
Ми цю ядерну зброю давно маємо. Вона стаціонарна, а не мобільна. Жах Чорнобиля пам"ятаєте? І це лише один реактор. Як гадаєте, вербальна загроза з боку України застосувати цю зброю (п"ять АЕС) зупинить кацапів від реалізації злочинного наміру фізично знищити українців??? А якщо не зупинить? Готові у муках помирати під тортурами московитських звірів, споглядаючи, як неподалік кацапи, буряти і чечени гвалтують вашу дружину і доньок? То що оберете? Запитаєте, а де ж заховатися українцям від своєї зброї:? Доведеться здійснити велике переселення 30 млн разом з військом і технікою на крайній захід Євразії (Іспанія, Португалія, Франція тощо). Не хотіли допомогти нам вижити на нашій Богом даній землі - доведеться потіснитися. Увесь мій допис поки виглядає якоюсь дикою примарою, абсурдом, який важко усвідомити і прийняти. Наші пращури у Батурині та під час Голодомору навіть у жахливих снах не могли уявити таку свою долю, але це сталося і станеться знову, бо - кацапи, нелюди, дикуни сунуть ордою. Послухайте розповіді наших полонених, перегляньте ролики з розстрілами, перегляньте світлини з Бучі тощо. Ви бажаєте такої долі для себе і рідні ? Отож!!! Тому моя пропозиція набирає можливих реальних обрисів.
показать весь комментарий
05.10.2024 18:17 Ответить
Акуеть, пафос 👍
🥹
показать весь комментарий
05.10.2024 17:28 Ответить
промосковські автори цієї публікації навмисно плутають відношення до гундосіка і до України. Байден чітко сказав,що Україна переможе в цій війні.не вводіть людей в оману....і так важко.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:48 Ответить
Розумупосилювати тиск на агресора не вистачає?
показать весь комментарий
05.10.2024 16:02 Ответить
Для этого надо иметь не только розум, но и рычаги.

Вы зря недооцениваете Трампа, он говорит весьма мудрые и дальновидные вещи.
Истеричная Европа, в жалких попытках защитить какие-то абстрактные "европейские ценности" поспешила обложить РФию безусловными санкциями, из-за чего своими же лапками сломала рычаги влияния на эту самую РФию и вдобавок толкнула ее в союз к недружественным странам - Китаю, Ирану, Сев. Корее, Бразилии и прочим.

Если раньше ЕС мог заявить хоть какие-нибудь слабые но важные для Украины требования, типа как "Не стреляйте по украинской энергетике, а то месяц не будем покупать нефть", и возможно бы это сработало, то сейчас у европейских куколдов, тискалка висит, и уже вряд ли встанет.

Потому что в политике башкой надо думать, а не эмоциями. Ладно нашему это простительно, от него особо многого и не ожидалось, но там ... ужс ...
показать весь комментарий
05.10.2024 16:22 Ответить
Типовий кацап. І навіть не маскуєшся. Ті недружні псевдодержавні утворення - це кров і тіло кацапстану, однояйцеві близнюки.
показать весь комментарий
05.10.2024 16:40 Ответить
Ворожі колаборанти в Україні промивають мізки українцям, які читають цю прокацапську брехливу пропаганду
показать весь комментарий
05.10.2024 16:22 Ответить
Єдині колоборанти у нас зараз це влада
показать весь комментарий
05.10.2024 16:51 Ответить
Пуйло вже старий тому чекати довго не буде-через рік два він вдарить по ЄС і США ядерними ракетами.В цього ідіота є велике бажанні попасти в підручники історії як той хто почав ядерну війну.Цей час так званого перемир'я їм треба щоб знову привідкрити доступ до західних технологій і допиляти і модернізувати радянський стратегічний запас ЯЗ,а потім можна спокійно починати ТС.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:16 Ответить
Не згоден.

пуйлові не треба перемир'я/заморозка: поки він захоплює нові міста й села в Україні, він не зупинятиметься.

Перемир'я здається більше треба Заходу. Втихомирити пуйла тим що вкрав третину України. А потім зняти санкції і знову торгувати з росіюшкою.

Чи є плюс українцям від цього? Ні. Через рік-два пуйло не буде вдаряти по ЄС і США ядеркою (не факт що вона взагалі долетить + пуйло не самогубця). А ось повторно напасти на Україну, яка вже через день перемир'я розслабиться, таке скоріше за все буде.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:56 Ответить
З 5000 хоча б половина долетить.Цей дятел просто помішаний на ідеї поставити себе вище Петра 1 чи Сталіна.Почати глобальну ядерну війну це для нього останній шанс це зробити, бо другий напад на Україну це ще 2 роки переозброєння плюс 3-4 роки війни і невідомий результат.А в випадку ТСВ це швидкий шанс знищити сотні мільйонів його "історичних ворогів"(на русню яку знищать у відповідь йому плювати) і подивитись на результат десь в себе в бункері.
показать весь комментарий
05.10.2024 19:57 Ответить
05.10.2024 17:42 Ответить
Захід почав нову хвилю тиску на Київ з метою домогтися переговорів і припинення війни, розв'язаної Росією.

Клянусь Богом це прекрасно......
показать весь комментарий
05.10.2024 17:47 Ответить
 
 