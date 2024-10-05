Запад начал новую волну давления на Киев с целью добиться переговоров и прекращения войны, развязанной Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет испанское издание El País.

Отмечается, что во время последнего визита украинского президента Владимира Зеленского в США, поддержка со стороны партнеров стала заметно слабее. Хотя Украина продолжит получать финансовую помощь от Вашингтона, США уже не предоставили разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по российской территории.

По информации El País, российские наступательные операции на Донбассе, которые продолжаются с лета, не могут быть остановлены украинскими силами. Для решения этой ситуации, Украине понадобится значительно больше военной помощи, чем она получала до сих пор. Однако на фоне этого, внимание западных стран отвлекается на другие международные кризисы, в частности эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.

Кроме того, время является важным фактором для Киева из-за приближения президентских выборов в США, где возможна победа Дональда Трампа, что в итоге может кардинально изменить внешнюю политику США в отношении Украины.

Украинское правительство остро реагирует на любые намеки о возможных компромиссах, особенно после предложений, вроде сентябрьской инициативы польского министра Радослава Сикорского, который предложил временно передать Крым под мандат ООН с последующим референдумом.

Эксперт Михаил Самусь, которого цитирует издание, отмечает, что риторика западных партнеров становится все более прагматичной, и они все чаще говорят о необходимости найти способ завершить конфликт. По его мнению, использование Украиной дальнобойных ракет против российских военных объектов может значительно ослабить позиции России и создать условия для переговоров.

Напомним, при нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям. Западу нужен лучший план, так считает агентство Bloomberg.

