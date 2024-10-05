Запад усиливает давление на Украину из-за затяжной войны: переговоры с Россией становятся все более вероятными - El Pais
Запад начал новую волну давления на Киев с целью добиться переговоров и прекращения войны, развязанной Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет испанское издание El País.
Отмечается, что во время последнего визита украинского президента Владимира Зеленского в США, поддержка со стороны партнеров стала заметно слабее. Хотя Украина продолжит получать финансовую помощь от Вашингтона, США уже не предоставили разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по российской территории.
По информации El País, российские наступательные операции на Донбассе, которые продолжаются с лета, не могут быть остановлены украинскими силами. Для решения этой ситуации, Украине понадобится значительно больше военной помощи, чем она получала до сих пор. Однако на фоне этого, внимание западных стран отвлекается на другие международные кризисы, в частности эскалацию конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном.
Кроме того, время является важным фактором для Киева из-за приближения президентских выборов в США, где возможна победа Дональда Трампа, что в итоге может кардинально изменить внешнюю политику США в отношении Украины.
Украинское правительство остро реагирует на любые намеки о возможных компромиссах, особенно после предложений, вроде сентябрьской инициативы польского министра Радослава Сикорского, который предложил временно передать Крым под мандат ООН с последующим референдумом.
Эксперт Михаил Самусь, которого цитирует издание, отмечает, что риторика западных партнеров становится все более прагматичной, и они все чаще говорят о необходимости найти способ завершить конфликт. По его мнению, использование Украиной дальнобойных ракет против российских военных объектов может значительно ослабить позиции России и создать условия для переговоров.
Напомним, при нынешних обстоятельствах перемирие придаст российскому диктатору Владимиру Путину смелости, ослабит обороноспособность Украины и приведет к дальнейшим боевым действиям. Западу нужен лучший план, так считает агентство Bloomberg.
Ну а помешать ему могут скажем китайцы, которых тоже не очень радует что ЕС бабки вместо алиекспресса шлет на счета украинского минобороны.
Тут слишком много вводных.
Вот например посмотрите на их товарооборот с Китаем, а потом посмотрите на их товарооборот с Европой предыдущих годов. Там разница в цене в два, а по кое-каким позициям в пять раз.
То есть даже по деньгам, РФ не только потеряла 6% от ВВП, а и недополучила еще 60%.
Кроме прямых трат, есть еще косвенные. Санкции, необходимость гуманитарной поддержи оккупированных зон - это все входит в стоимость.
А кроме финансовых потерь, есть еще репутационные. Ему на ухо так же само шепчут Усманов с Абрамовичем и Дерипаской, что это пора прекращать, ведь им это тоже создает неудобства.
Да и не все в их стране прямо поддерживают войну, видите же, что где-то военкоматы палят, где-то вертолеты, хоть и слабо - но это тоже болезненный укус, который сам по себе безвреден, а вот рядом с другими такими укусами уже ощутим.
СМИ про которые вы пишете - смогут работать полноценно только в мирное время, а пока идет война, смерти и прилеты, даже СМИ будет трудно разубедить плебс, что это не правда. А когда тебе оркосолдаты разносят магазин, а с зомбоящика вещают что они эльфы - у тебя это порождает злость, и как следствие ты вешаешь взрывчатку на авто очередного мариупольского чиновника, как это сейчас и происходит.
Насчет китайцев вы наверное меня не поняли.
Я говорю, что Китай не доволен тем что Европа тратит деньги на помощь Украине, а не на товарооборот с ними.
На компромисс Путина принудят пойти все. Даже Лукашенко, которому это все тоже не очень нравится. И Си принудит, и Эрдоган, и Боррель, и Макрон, и Моди, и даже Байден. Как только увидят что у Украины риторика пошелковела, и она не против завершить боевые действия, пусть и ценой признания оккупированных территорий.
Бояться этого не стоит. Главное богатство Украины - украинцы, важно сохранить им жизни. А землю можно будет вернуть через 5-10 лет, когда Саурон сыграет в доску. Важно чтобы эту землю было кому возвращать, а то вот у парагвайцев например, с этим до сих пор проблемы, зато Финляндия - самая стабильная, счастливая страна мира, у которой все отлично с экономикой и которая сейчас в НАТО.
В нашем случае рашка хочет нас именно уничтожить и плевать ей на все экономические и прочие издержки. Если она поймет что Запад не хочет нам помогать - она будет нас долавливать даже если русня при этом будет жрать кору с деревьев. И никакие китайцы им не указ потому что нефть можна продавать кому угодно, да и китаезам выгодно давить на Запад через упоротых москалей.
Так что либо мы изматывает русню до состояния когда они остаются без техники и артиллерии - либо воюем до тех пор пока Запад не решится таки взять нас в НАТО.
Все остальные варианты - от массовой миграции до разработки пятой точки под бутылку Путинки - будут гораздо болезненней для всех нас.
Кхм...
Та ще тут на начебто на українській цензурі рашиські тролі стали найбільш шанованими коментаторами
расія розв'язала, Україна воює, а захід втомився? Тому тиснуть на Україну?
Алоизычу, за которого вы вспомнили, в свое время отдали кусок Чехословакии, при том отдали цинично, просто поставив тогдашнего главу перед фактом: или отдаешь, или все.
Ну сейчас фамилия Алоизыча не Гитлер, а Путлер. Лично я разницы не вижу.
Более того, планета даже заинтересована в нем.
А то ни дай бог к власти придет какой-нибудь очередной Владимир Иль...дон, который под зеленым знаменем Пророка закроет страну и лишит европейские (а уже и китайские) компашки дешевого газика и нефтечки.
А Владимир Владимирыч наш, старый, знакомый, мы его знаем, много раз с ним пили шнапс, он погрозит погрозит, покидается красными линиями, да успокоится, главное сверх меры его не провоцировать, а вовремя подкармливать всякими Грузиями, Осетиями, Украинами.
Это сказки чтобы пугать европейский плебс.
НАТО хоть и импотентно, но ракеты у них тем не менее есть, разрешения о долбежке им спрашивать не у кого, так что долбить будут, и Пу это прекрасно понимает.
Что бы он ни рассказывал на камеру, но экономика их трещит по швам, и не рассыпается только по одной причине: мы, Украина, не бомбим их инфраструктуру. Любая страна что в НАТО - будет.
Его просто молча отжали, воспользовавшись ситуацией.
Но вы же говорите за широкомасштабную войну.
Экстраполируя опыт Угледара - да, Путин полезет на Европу, лет через 80, но это не точно, ведь еще Днепр форсировать
В итоге, возможный мир с рашистами, это вынужденное решение. А не из-за того, что им кто-то верит.
- Захід не скорочує, а збільшує військову допомогу : засоби ппо, танки, літаки, бтр, арта...Цього тіко більшає. Про чеську ініціативу ніхто не згадує, напевно все добре.
- Ініціатива на стороні України: на підході курськ, а далі в планах москва з пітером .
- на Донбасі ніяких проривів. росіяни хотіли Київ за 3 дні, а зараз беруть декількасот км за 2 місяці. Ну хіба не тупі чмобіки
- росія програє. Бюджет на 2025 на війну в них 145 мільярдів. Навіщо їм такий бюджет? Значить точно програють.
Пид@растичной..
Україна не матиме вибору у застосуванні засобів впливу на агресора
Україна або смерть
Хто в США це зробить? Хто нам дасть ядерку? Чи де ми її візьмемо?
- Може Байден? Який ледве вихід з залу знаходить
- Може трамп? але він наперед сказав, що кине Україну
- Може Харіс? Яка про Україну згадує трохи рідше, аніж за права жінок на аборти?
🥹
Вы зря недооцениваете Трампа, он говорит весьма мудрые и дальновидные вещи.
Истеричная Европа, в жалких попытках защитить какие-то абстрактные "европейские ценности" поспешила обложить РФию безусловными санкциями, из-за чего своими же лапками сломала рычаги влияния на эту самую РФию и вдобавок толкнула ее в союз к недружественным странам - Китаю, Ирану, Сев. Корее, Бразилии и прочим.
Если раньше ЕС мог заявить хоть какие-нибудь слабые но важные для Украины требования, типа как "Не стреляйте по украинской энергетике, а то месяц не будем покупать нефть", и возможно бы это сработало, то сейчас у европейских куколдов, тискалка висит, и уже вряд ли встанет.
Потому что в политике башкой надо думать, а не эмоциями. Ладно нашему это простительно, от него особо многого и не ожидалось, но там ... ужс ...
пуйлові не треба перемир'я/заморозка: поки він захоплює нові міста й села в Україні, він не зупинятиметься.
Перемир'я здається більше треба Заходу. Втихомирити пуйла тим що вкрав третину України. А потім зняти санкції і знову торгувати з росіюшкою.
Чи є плюс українцям від цього? Ні. Через рік-два пуйло не буде вдаряти по ЄС і США ядеркою (не факт що вона взагалі долетить + пуйло не самогубця). А ось повторно напасти на Україну, яка вже через день перемир'я розслабиться, таке скоріше за все буде.
Клянусь Богом це прекрасно......