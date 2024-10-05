Захід посилює тиск на Україну через затяжну війну: переговори з Росією стають все більш ймовірними - El Pais

Захід почав нову хвилю тиску на Київ з метою домогтися переговорів і припинення війни, розв'язаної Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише іспанське видання El País.

Зазначається, що під час останнього візиту українського президента Володимира Зеленського до США, підтримка з боку партнерів стала помітно слабшою. Хоча Україна продовжить отримувати фінансову допомогу від Вашингтона, США вже ж не надали дозволу на використання ракет великої дальності для ударів по російській території.

За інформацією El País, російські наступальні операції на Донбасі, які тривають з літа, не можуть бути зупинені українськими силами. Для вирішення цієї ситуації, Україні знадобиться значно більше військової допомоги, ніж вона отримувала досі. Однак на тлі цього, увага західних країн відволікається на інші міжнародні кризи, зокрема ескалацію конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.

Крім того, час є важливим фактором для Києва через наближення президентських виборів у США, де можлива перемога Дональда Трампа, що у підсумку може кардинально змінити зовнішню політику США щодо України.

Український уряд гостро реагує на будь-які натяки про можливі компроміси, особливо після пропозицій, на кшталт вересневої ініціативи польського міністра Радослава Сікорського, який запропонував тимчасово передати Крим під мандат ООН з подальшим референдумом.

Експерт Михайло Самусь, якого цитує видання, зазначає, що риторика західних партнерів стає дедалі прагматичнішою, і вони все частіше говорять про необхідність знайти спосіб завершити конфлікт. На його думку, використання Україною далекобійних ракет проти російських військових об’єктів може значно послабити позиції Росії і створити умови для переговорів.

Нагадаємо, за нинішніх обставин перемир’я додасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить обороноздатність України та призведе до подальших бойових дій. Заходу потрібен кращий план, так вважає агентство Bloomberg.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не може бути жодних переговорів про Україну без України, - глава МЗС Австрії Шалленберг в ООН