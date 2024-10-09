Перед вторжением РФ Харрис просила Зеленского выбрать преемника на случай, если его убьют или возьмут в плен, - WP

Перед началом российского вторжения в Украину вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского разработать план на случай, если его убьют или возьмут в плен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в книге американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", выдержки из которой приводит WP.

Как отмечается, Вудворд утверждает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности Харрис якобы убеждала Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России.

"Среди них - разработать план преемственности, который бы обеспечил стабильность, если, по ее словам, "вас захватят в плен или убьют", - убеждает издание.

В июле Times опубликовало статью, автор которой утверждал, что Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную украинской стороной идею превентивных санкций против Москвы.

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Также напоминается, что в сентябре Харрис раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа по Украине и акцентировала, что они "совпадают с предложениями Путина".

Как сообщалось, ранее Харрис заявляла, что не стала бы встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров по завершению войны России против Украины, этот процесс невозможен без участия Киева.

По данным издания Bloomberg, союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны.