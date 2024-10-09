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Перед вторжением РФ Харрис просила Зеленского выбрать преемника на случай, если его убьют или возьмут в плен, - WP

Зеленський та Гарріс

Перед началом российского вторжения в Украину вице-президент США Камала Харрис просила украинского лидера Владимира Зеленского разработать план на случай, если его убьют или возьмут в плен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в книге американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война", выдержки из которой приводит WP.

Как отмечается, Вудворд утверждает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности Харрис якобы убеждала Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России.

"Среди них - разработать план преемственности, который бы обеспечил стабильность, если, по ее словам, "вас захватят в плен или убьют", - убеждает издание.

В июле Times опубликовало статью, автор которой утверждал, что Харрис в феврале 2022 года, за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину, отклонила предложенную украинской стороной идею превентивных санкций против Москвы.

Также читайте: Трамп после встречи с Зеленским: В случае победы Харрис начнется Третья мировая война

Также напоминается, что в сентябре Харрис раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа по Украине и акцентировала, что они "совпадают с предложениями Путина".

Как сообщалось, ранее Харрис заявляла, что не стала бы встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным для переговоров по завершению войны России против Украины, этот процесс невозможен без участия Киева.

По данным издания Bloomberg, союзники ожидают от Зеленского более гибкого подхода к завершению войны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+25
Дурна пропозиція... У нас цей випадок передбачений Конституцією... І вже один раз застосовувався - коли Янукович утік. Тоді його обов"язки прийняв на себе "конституційно уповноважений" Турчинов...
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09.10.2024 07:57
+24
Никто его трогать даже и не собирался. Более того, за уничтожение ракетной программы и тотальные "разведения и разминирования" этому телу звезда героя раши полагается.
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09.10.2024 07:58
+20
Він би точно запропонував Порошенко!
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09.10.2024 07:53
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Він би точно запропонував Порошенко!
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09.10.2024 07:53 Ответить
гагагага!!!!! який чудовий жарт! дякую! це дуже тонко!
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09.10.2024 07:54 Ответить
Звісно ж Ішак поставив би єрмачмо, а кінцевим бенефіцом був би дід Ху#ло!!!
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09.10.2024 08:52 Ответить
Дурна пропозиція... У нас цей випадок передбачений Конституцією... І вже один раз застосовувався - коли Янукович утік. Тоді його обов"язки прийняв на себе "конституційно уповноважений" Турчинов...
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09.10.2024 07:57 Ответить
Ну-ну... США багато втратили - коли тебе на цю посаду не призначили... Ти-тут "дав-би джосу"!
(Громадянин США (навіть на її посаді) - не зобов"язаний знать досконально тонкощі Конституції України... У нас переважна більшість своїх громадян її не знають : так само, як і ти - американської...).
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09.10.2024 08:22 Ответить
Ну це був стёб, як що що )). Хоча є варіант, що Рада (а раптом) переобрала би у цьому випадку голову. Хряк знаний трус, не узяв би на себе таку відповідальність. А там і до Пороха могилі б дійти
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09.10.2024 08:06 Ответить
Могли
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09.10.2024 08:07 Ответить
Вові закони до дупи.

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09.10.2024 09:00 Ответить
Судя по всему, это Ермак?)
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09.10.2024 07:54 Ответить
По конституції єрмак ніхто.
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09.10.2024 08:47 Ответить
А по факту все и вся.
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09.10.2024 09:57 Ответить
До тех пор пока жив Зеленский ...
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09.10.2024 11:53 Ответить
По якому факту ?
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09.10.2024 12:41 Ответить
Та ліпше б вона тоді його і "прікончила". Користі було б набагато більше.
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09.10.2024 07:55 Ответить
Наївна жіночка не знала,що у зелі є Татаров
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09.10.2024 09:41 Ответить
Клован вибрав в наступники шашлик.
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09.10.2024 07:55 Ответить
Мотивувала)))
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09.10.2024 07:56 Ответить
Сказав шо Мівіна є - відсидиться
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09.10.2024 07:56 Ответить
"...розробити план наступництва..."

Зеленський вчепився у владу, як воша у кожуха.
Наступником Зеленського може бути тільки Зеленський.
Хвора людина - що з нього узяти...
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09.10.2024 07:56 Ответить
А кого ти пропонуєш? Ведмедчука чи Яника?
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09.10.2024 07:58 Ответить
Пропоную Юзіка...

https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU
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09.10.2024 08:00 Ответить
Ну,ти в Німеччині краще знаєш!
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09.10.2024 08:02 Ответить
Ще один пустопук. Сказати нічого - знову до прапорця чипляються.
Якщо ти в Україні - це не означає, що ти страшенно корисна людина.
Якщо не подоляцкий ботяра...
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09.10.2024 08:03 Ответить
Бюджету не вистачить, щоб годувати Юзіка
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09.10.2024 08:06 Ответить
в смислє? а зараз цього упиря хто годує? не бюджет?
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09.10.2024 08:12 Ответить
Зараз він на дієті
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09.10.2024 08:15 Ответить
наочно мати найбільш не освічену, не кваліфіковану, з затримками в розвитку і с підозрами на вживання важких наркотичних речовин людину на першій посаді в країні і запитувати хто його може замінити? та його стіл може замінити з більшою результативністю
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09.10.2024 08:05 Ответить
я ж написав - стіл!
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09.10.2024 08:10 Ответить
ні, таких як ти вже ніщо не навчить! якщо аборігєн, через 5 років "правління" задає питання: а на кого його замінити? можна зробити психоневрологічний висновок, що аборігєн - недорозвинений через пияцтво батьків не в одному поколінні
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09.10.2024 08:14 Ответить
Ну - приклад наочний є у наших сусідів... "КГБісти" "викосили" в Росії усіх розумних ... І тепер у кацапів, у Кремлі, сидять одні "*******"... Але їх зрозуміть можна - їм 47-ма хромосома "на мізки давить" То чому ти не допускаєш, що у твого опонента - та сама "проблема"?...
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09.10.2024 08:52 Ответить
Никто его трогать даже и не собирался. Более того, за уничтожение ракетной программы и тотальные "разведения и разминирования" этому телу звезда героя раши полагается.
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09.10.2024 07:58 Ответить
Прикро шо не трапилось ні перше ні друге.
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09.10.2024 07:59 Ответить
А сьогодні ці смердючі толерасти скиглять що Ізраїль не повідомляє їм своїх військових планів. Блінкен аж зайшовся в істериці щодо уникнення ескалації.
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09.10.2024 08:01 Ответить
Ну хіба шоо свої прибьють
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09.10.2024 08:02 Ответить
кацапи їхали на парад в Київ, зелешут готувався стати губернатором Малоросії
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09.10.2024 08:03 Ответить
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09.10.2024 08:09 Ответить
Самий гідний Стефанчук!
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09.10.2024 08:14 Ответить
Выбирайте любого- тут толпойобов- шашлычников на половину Верховной Рады хватит + ещё на *ОПу останется.
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09.10.2024 08:14 Ответить
Це називається "союзники не попереджали нас про плани паРашки"....
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09.10.2024 08:24 Ответить
зе лайно виконувало оманські договорняки !!!

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09.10.2024 11:24 Ответить
Вона вимагала розгортання оборонних заходів. А це - паперова цитата для сраки.
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09.10.2024 08:24 Ответить
Бідний Вова, а потім ще Малюк з Татаровим розповіли йому, що вбили всіх чеченів у Києві, які шли його нищити!
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09.10.2024 09:01 Ответить
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09.10.2024 12:05 Ответить
Всю цю херню його ляльководи розповідали його електорату
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09.10.2024 12:14 Ответить
Та то таке - вбили у бою, взяли в полон... Найбільш реально - протухлі консерви в офісі прізіндента і скумбрія по вісім з бесплатною шаурмою. І В Україні чергове державне свято - День сміху крізь сльози.
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09.10.2024 09:01 Ответить
Що ця тупа курка верзе? Яке наступництво, у нас що, монархія? Є конституція і там чітко прописано, хто має виконувати обов'язки президента в разі, якщо він сам не має можливості їх виконувати
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09.10.2024 09:12 Ответить
Це ж Гарріс, вона потужний "юрист". Випестиш політики гендерного і кольорового рівноправ'я.
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09.10.2024 09:33 Ответить
Чергова локшина...
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09.10.2024 09:29 Ответить
Так нас "інформує" із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/8/7195837/ "Європейську правду", про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна", витяги з якої наводить https://www.washingtonpost.com/ WP Джерело:

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09.10.2024 12:20 Ответить
рашисти , не вбивають потрібних їм агентів, до тих пір, поки вони не виконають їхнього завдання...
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09.10.2024 09:55 Ответить
"Зустріч Зеленського і Гарріс у Мюнхені відбулася за кілька днів до початку війни РФ проти України.

Видання Time писало в липні 2024-го, що тоді президент України говорив віцепрезидентці США: "Якщо напад неминучий, то США мають дати Україні зброю і запровадити проти Росії превентивні санкції", - Гарріс відкинула обидва прохання. Книжка Вудворда War ("Війна"), яка присвячена президентству Джо Байдена і його взаєминам зі світовими лідерами, вийде 15 жовтня. CNN повідомив, що вона заснована на сотнях годин інтерв'ю журналіста з безпосередніми учасниками подій."
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09.10.2024 10:31 Ответить
Тобто, ще тоді деми планували просто злити Україну і віддати пуйлу
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09.10.2024 12:48 Ответить
вони це і зробили
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10.10.2024 00:47 Ответить
"Порятунок потопаючих справа рук, перш за все, самих потопаючих ..."
Безглуздо лити сльози про те, що хтось не хоче стати для нас "рідним татом". Такою є реальність. Її потрібно прийняти та використовувати у своїх інтересах, знаходячи точки дотику з інтересами інших ...
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09.10.2024 12:49 Ответить
" та використовувати у своїх інтересах" - саме так! План перемоги, який Зеленський привіз Байдену, означає, що відмова США від конкретизованої допомоги, тобто від порятунку України, гучно увійде в Історію, як злив України з боку Байдена / Гарріс...

Таким чином Байден увійде в Історію як найаморальніший, найганебніший президент
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09.10.2024 16:38 Ответить
От тому й сидів два тижні в бункері, і не піддавався умовлянням вийти, й поїхати.
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09.10.2024 11:04 Ответить
Лучше бы наверное его убили тогда
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09.10.2024 12:05 Ответить
Та хто на нього "польстітса"!
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09.10.2024 12:37 Ответить
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09.10.2024 20:52 Ответить
Схоже - як багато ми ще не знаєм ...
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09.10.2024 12:42 Ответить
Логічна пропозиція. Україна повинна була чинити опір незважаючи ні на що.
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09.10.2024 12:49 Ответить
скоріше б ті вибори, якого тільки лайна на нас не вильють
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09.10.2024 22:01 Ответить
класні гаранти. Зброю забрали і думайте про наступника як вас вбють.
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10.10.2024 00:50 Ответить
 
 