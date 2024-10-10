Депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили понад $1,5 млн, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Офіс Генпрокурора повідомив про підозру депутатці Хмельницької міської ради за фактом незаконного збагачення, у якої знайшли понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
Про це повідомили у пресслужбі ОГП, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підозрювана, будучи депутатом міськради з листопада 2020 року, набула активів на понад 57 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи.
У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки.
Під час обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис. доларів США, 30 тис. євро, 500 тис. грн.
Наразі депутатку затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Довідка
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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