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Депутатці Хмельницької міськради, у якої вилучили понад $1,5 млн, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Підозра депутатці Хмельницької міськради

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру депутатці Хмельницької міської ради за фактом незаконного збагачення, у якої знайшли понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Про це повідомили у пресслужбі ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підозрювана, будучи депутатом міськради з листопада 2020 року, набула активів на понад 57 млн грн, що значно перевищує її офіційні доходи.

У межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки.

Під час обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис. доларів США, 30 тис. євро, 500 тис. грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутатку Хмельницької міськради викрито на незаконному збагаченні на $1,5 млн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наразі депутатку затримано у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Довідка

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Автор: 

незаконне збагачення (196) підозра (781) Офіс Генпрокурора (3268) Хмельницька область (975)


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Цікаве місто Хмельницький - скільки там мільонерів !
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10.10.2024 10:58 Відповісти
якось, по дністру, в молдову?
а, що робити.....
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10.10.2024 11:15 Відповісти
Від якої партії є депутатом ця жіночка?...
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10.10.2024 11:21 Відповісти
Фракція «Європейська солідарність» у Хмельницькій міськраді уважно стежить за звинуваченнями у наявності незадекларованих коштів, які висунуті ДБР депутатці цієї фракції Світлані Баранській та заявляє, що висновки будуть зроблені після надання вичерпної інформації у справі. (с)
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10.10.2024 12:14 Відповісти
Це вже інша депутатка !! А скільки ще їх таких?
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10.10.2024 11:39 Відповісти
Зі спини усі ворюги виглядають однаково...
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10.10.2024 11:43 Відповісти
 
 