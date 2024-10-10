Депутату Хмельницкого горсовета, у которой изъяли более $1,5 млн, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении депутату Хмельницкого городского совета по факту незаконного обогащения, у которой нашли более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая, будучи депутатом горсовета с ноября 2020 года, приобрела активов на более 57 млн грн, что значительно превышает ее официальные доходы.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата.

Во время обысков изъято более 1 млн 491 тыс. долларов США, 30 тыс. евро, 500 тыс. грн.

Сейчас депутат задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Справка

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

