Депутату Хмельницкого горсовета, у которой изъяли более $1,5 млн, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Підозра депутатці Хмельницької міськради

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении депутату Хмельницкого городского совета по факту незаконного обогащения, у которой нашли более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая, будучи депутатом горсовета с ноября 2020 года, приобрела активов на более 57 млн грн, что значительно превышает ее официальные доходы.

В рамках расследования уголовного производства правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства депутата.

Во время обысков изъято более 1 млн 491 тыс. долларов США, 30 тыс. евро, 500 тыс. грн.

Также смотрите: Депутат Хмельницкого горсовета разоблачена на незаконном обогащении на $1,5 млн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас депутат задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Справка

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК повторно проверит декларацию главы Хмельницкой МСЭК Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении

Автор: 

незаконное обогащение (156) подозрение (561) Офис Генпрокурора (2609) Хмельницкая область (992)
Цікаве місто Хмельницький - скільки там мільонерів !
10.10.2024 10:58 Ответить
якось, по дністру, в молдову?
а, що робити.....
10.10.2024 11:15 Ответить
Від якої партії є депутатом ця жіночка?...
10.10.2024 11:21 Ответить
Фракція «Європейська солідарність» у Хмельницькій міськраді уважно стежить за звинуваченнями у наявності незадекларованих коштів, які висунуті ДБР депутатці цієї фракції Світлані Баранській та заявляє, що висновки будуть зроблені після надання вичерпної інформації у справі. (с)
10.10.2024 12:14 Ответить
Це вже інша депутатка !! А скільки ще їх таких?
10.10.2024 11:39 Ответить
Зі спини усі ворюги виглядають однаково...
