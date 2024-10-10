Екссудді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця, продовжено арешт ще на два місяці
Святошинський районний суд Києва продовжив на два місяці арешт колишнього голови Макарівського суду Київщини Олексія Тандира, який минулого року збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості під Києвом.
Про це повідомили у виданні Ґрати, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, прокурор Михайло Доманіцький клопотав про продовження запобіжного заходу, наполягаючи, що заявлені раніше ризики переховування обвинуваченого та можливого тиску на свідків не зменшились.
Зокрема, за його словами, 24 квітня 2023 року Олексій Тандир виїжджав за кордон через Чоп, тож він має таку можливість. Один із адвокатів родини загиблого нацгвардійця Павло Теслюк погодився із клопотанням, зазначивши, що із квітня і донині у суді допитали тільки одного свідка через періодичні відкладення засідання з різних причин, зокрема, через неявку чи заміну адвокатів обвинуваченого.
Своєю чергою обвинувачений Олексій Тандир та його адвокат наполягали, що ризики, про які йдеться, не є доведеними шляхом надання доказів, а отже, є припущенням. На репліку про виїзд за кордон у 2023-му Тандир зазначив, що їздив на тренінг для суддів у Хорватії, присвячений розгляду воєнних злочинів. Після звільнення з посади, за словами обвинуваченого, більше такої можливості він не має.
Адвокат екссудді Сергій Максюк клопотав про обрання для свого клієнта запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, призначивши йому заставу чи домашній арешт.
Тандир свою вину не визнає. Наразі триває етап допиту свідків. Увесь цей час обвинувачений перебуває в СІЗО.
Як уточнили в Київській міській прокуратурі, ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 8 грудня 2024 року включно.
Справа судді Олексія Тандира
Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.
Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.
У червні повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
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що такого складного в цій справі?
п'яний за кермом вбив людину. вбив військового при виконанні.
прошу, почитай.
дудін, ексголова сбу харкова сидить бо не здав харків
мусара та всі силовики втекли
знайшов 83 нових танкових двигуни та 20 вагонів запчастин до танків
передав в МО по накладній....
наразі на нарах вже 2 роки!!!
де двигуни та запчастини в МО не знають, знайти не можуть, бо імен офіцерів які прийняли все це та накладних не достатно щоб це все знайти!!!
я до чого.....
вьитого нацгвардійця недостатно!!!
треба було взвод задушити!!!
коли владі щось треба приховати, їм завжди чогось не вистачає, або щось заважає!!
точно так як ....уйовому танцюристу
затягують бо ОПі потрібні ручні судді
прокурорів стало на 350 більше ніж було в 2022му, при тому що дароду стало на 35.% меньше!!!
"[…] ризики, про які йдеться, не є доведеними шляхом надання доказів, а отже, є припущенням […]".
Коли щось стається, то це буває доконаний факт. Щодо фактів можуть бути докази.
І хто б мені пояснив, які можуть бути докази щодо чогось такого, що ще НЕ сталося? Адже саме слово ризик означає ймовірність у майбутньому…