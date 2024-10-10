РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10285 посетителей онлайн
Новости
1 241 19

Экс-судье Тандыру, насмерть сбившему нацгвардейца, продлен арест еще на два месяца

Арешт судді Тандира продовжили на 2 місяці

Святошинский районный суд Киева продлил на два месяца арест бывшего председателя Макаровского суда Киевской области Алексея Тандыра, который в прошлом году сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту под Киевом.

Об этом сообщили в издании Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, прокурор Михаил Доманицкий ходатайствовал о продлении меры пресечения, настаивая, что заявленные ранее риски сокрытия обвиняемого и возможного давления на свидетелей не уменьшились.

В частности, по его словам, 24 апреля 2023 года Алексей Тандыр выезжал за границу через Чоп, поэтому он имеет такую возможность. Один из адвокатов семьи погибшего нацгвардейца Павел Теслюк согласился с ходатайством, отметив, что с апреля и по сей день в суде допросили только одного свидетеля из-за периодических отложений заседания по разным причинам, в частности, из-за неявки или замены адвокатов обвиняемого.

Также читайте: Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест до 21 октября

В свою очередь обвиняемый Алексей Тандыр и его адвокат настаивали, что риски, о которых идет речь, не являются доказанными путем предоставления доказательств, а следовательно, являются предположением. На реплику о выезде за границу в 2023-м Тандыр отметил, что ездил на тренинг для судей в Хорватии, посвященный рассмотрению военных преступлений. После увольнения с должности, по словам обвиняемого, больше такой возможности у него нет.

Адвокат экс-судьи Сергей Максюк ходатайствовал об избрании для своего клиента меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, назначив ему залог или домашний арест.

Тандыр свою вину не признает. Сейчас продолжается этап допроса свидетелей. Все это время обвиняемый находится в СИЗО.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился увольнением большого количества водителей, управлявших подшофе.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Позже Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве

Автор: 

арест (10465) ДТП (7684) Алексей Тандыр (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
тягнуть час.
що такого складного в цій справі?
п'яний за кермом вбив людину. вбив військового при виконанні.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:23
+11
Свою вину не визнає - а хто ж тоді вбив нацгвардіиця?
показать весь комментарий
10.10.2024 17:27
+7
Ще заплатять за вимушену відпустку та вибачаться.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
день за два рахують...годі вже, відправляйте на зону плести крісла з лози, пакувати лавровий лист
показать весь комментарий
10.10.2024 17:21 Ответить
Ще заплатять за вимушену відпустку та вибачаться.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:23 Ответить
Що можє змінитись за два місяці ? Суддю - вбивцю військового на розмінування , під час війни , вбив захисника, ще має нахабство відбріхуватись ! Гнида на гниді
показать весь комментарий
10.10.2024 18:00 Ответить
тягнуть час.
що такого складного в цій справі?
п'яний за кермом вбив людину. вбив військового при виконанні.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:23 Ответить
Сподіваються спустити на тормозах, чи візьме ковдру клєтчатого і почне прикидатися хворим.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:24 Ответить
Яка, пипець, складна справа.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:23 Ответить
Свою вину не визнає - а хто ж тоді вбив нацгвардіиця?
показать весь комментарий
10.10.2024 17:27 Ответить
Мабуть, Зінка.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:41 Ответить
не задвавай такі запитання...
прошу, почитай.
дудін, ексголова сбу харкова сидить бо не здав харків
мусара та всі силовики втекли
знайшов 83 нових танкових двигуни та 20 вагонів запчастин до танків
передав в МО по накладній....
наразі на нарах вже 2 роки!!!
де двигуни та запчастини в МО не знають, знайти не можуть, бо імен офіцерів які прийняли все це та накладних не достатно щоб це все знайти!!!
я до чого.....
вьитого нацгвардійця недостатно!!!
треба було взвод задушити!!!
коли владі щось треба приховати, їм завжди чогось не вистачає, або щось заважає!!
точно так як ....уйовому танцюристу
затягують бо ОПі потрібні ручні судді
прокурорів стало на 350 більше ніж було в 2022му, при тому що дароду стало на 35.% меньше!!!
показать весь комментарий
10.10.2024 19:50 Ответить
іч як свого жаліють.... не судять і не садять....недостатньо доказів??? А нашого брата швиденько оформляють пітори в мантіях
показать весь комментарий
10.10.2024 17:31 Ответить
Відсижує зараз у сізо, щоб вийти по закону савченко. До речі, де зараз ця шмара? Якщо воює, то беру свої слова назад, тільки щось здається мені, що ця льотчиця-зальотчиця не по тим ділам.
показать весь комментарий
10.10.2024 17:50 Ответить
Неподсуден? Он так и от старости умрет в ожидании суда
показать весь комментарий
10.10.2024 17:50 Ответить
Таких простіше прибирати одразу... потім ще роками їх судити, годувати, терпіти.. нах це біосміття..
показать весь комментарий
10.10.2024 18:02 Ответить
Чого не в тюрмі?
показать весь комментарий
10.10.2024 18:08 Ответить
То є дуууже складна справа, адже в таких випадках завжди вунувата жертва.
показать весь комментарий
10.10.2024 18:52 Ответить
Скоро вийде невинуватим та здере з нас всіх компенсацію...
показать весь комментарий
10.10.2024 19:09 Ответить
А мені сподобалося оце:

"[…] ризики, про які йдеться, не є доведеними шляхом надання доказів, а отже, є припущенням […]".

Коли щось стається, то це буває доконаний факт. Щодо фактів можуть бути докази.

І хто б мені пояснив, які можуть бути докази щодо чогось такого, що ще НЕ сталося? Адже саме слово ризик означає ймовірність у майбутньому…
показать весь комментарий
10.10.2024 21:39 Ответить
 
 