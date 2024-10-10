Экс-судье Тандыру, насмерть сбившему нацгвардейца, продлен арест еще на два месяца

Святошинский районный суд Киева продлил на два месяца арест бывшего председателя Макаровского суда Киевской области Алексея Тандыра, который в прошлом году сбил насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосту под Киевом.

Об этом сообщили в издании Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, прокурор Михаил Доманицкий ходатайствовал о продлении меры пресечения, настаивая, что заявленные ранее риски сокрытия обвиняемого и возможного давления на свидетелей не уменьшились.

В частности, по его словам, 24 апреля 2023 года Алексей Тандыр выезжал за границу через Чоп, поэтому он имеет такую возможность. Один из адвокатов семьи погибшего нацгвардейца Павел Теслюк согласился с ходатайством, отметив, что с апреля и по сей день в суде допросили только одного свидетеля из-за периодических отложений заседания по разным причинам, в частности, из-за неявки или замены адвокатов обвиняемого.

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В свою очередь обвиняемый Алексей Тандыр и его адвокат настаивали, что риски, о которых идет речь, не являются доказанными путем предоставления доказательств, а следовательно, являются предположением. На реплику о выезде за границу в 2023-м Тандыр отметил, что ездил на тренинг для судей в Хорватии, посвященный рассмотрению военных преступлений. После увольнения с должности, по словам обвиняемого, больше такой возможности у него нет.

Адвокат экс-судьи Сергей Максюк ходатайствовал об избрании для своего клиента меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, назначив ему залог или домашний арест.

Тандыр свою вину не признает. Сейчас продолжается этап допроса свидетелей. Все это время обвиняемый находится в СИЗО.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился увольнением большого количества водителей, управлявших подшофе.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Позже Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве