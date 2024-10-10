Арештовано провокатора, який насміхався із загиблих Героїв на Майдані Незалежності, - СБУ

СБУ та ОГП домоглися арешту 45-річного уродженця Харкова, який останнім часом мешкає у столиці, - провокатора, який насміхався та знущався із загиблих Героїв на Майдані Незалежності. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу рф.

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Що відомо про провокатора?

Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

СБУ та Нацполіція затримали його "по гарячих слідах" одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності.

На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України.

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Зловмисник героїзував рашистів

У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Сьогодні за клопотанням ОГП фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 8 жовтня Нацполіція затримала в Києві чоловіка, який сварився на меморіалі загиблих воїнів: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы".

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