Арештовано провокатора, який насміхався із загиблих Героїв на Майдані Незалежності, - СБУ
СБУ та ОГП домоглися арешту 45-річного уродженця Харкова, який останнім часом мешкає у столиці, - провокатора, який насміхався та знущався із загиблих Героїв на Майдані Незалежності. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу рф.
Що відомо про провокатора?
Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.
СБУ та Нацполіція затримали його "по гарячих слідах" одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності.
На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України.
Зловмисник героїзував рашистів
У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони.
Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Сьогодні за клопотанням ОГП фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, 8 жовтня Нацполіція затримала в Києві чоловіка, який сварився на меморіалі загиблих воїнів: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы".
Також 7 жовтня у Києві затримали жінку, яка під час ракетної атаки РФ на Київ вихваляла дії російських загарбників: "Тут россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВІДЕО+ФОТО
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може брат,а може сестра єрмака..
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Відпустили і вона й далі собі гуляє столицею:
https://streamable.com/1edtgs
Бо вже заїбали ці наче суди.
Повилазило рашистів всіх мастей.
Час давно збирати всю цю непотріб - і на рашку. З конфіскацією майна.
"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"
"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!
Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.
Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.
Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.
... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...
При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.
Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"
https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd