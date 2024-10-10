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Новини
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Арештовано провокатора, який насміхався із загиблих Героїв на Майдані Незалежності, - СБУ

Арештовано чоловіка, який знімав відео на Майдані

СБУ та ОГП домоглися арешту 45-річного уродженця Харкова, який останнім часом мешкає у столиці, - провокатора, який насміхався та знущався із загиблих Героїв на Майдані Незалежності. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу рф.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві затримали жінку, яка вихваляла РФ: "Тут россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВІДЕО+ФОТО

Що відомо про провокатора?

Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки.

СБУ та Нацполіція затримали його "по гарячих слідах" одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності.

На цьому відео він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував діючих військовослужбовців України.

Також читайте: Розпочато кримінальне провадження щодо жінки, яка намагалась повісити російський триколор у центрі Одеси, - поліція

Зловмисник героїзував рашистів

У ході розслідування СБУ встановила, що він створив два телеграм-канали, в яких героїзував рашистів та поширював дезінформацію про Сили оборони.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Сьогодні за клопотанням ОГП фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 8 жовтня Нацполіція затримала в Києві чоловіка, який сварився на меморіалі загиблих воїнів: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы".

Також 7 жовтня у Києві затримали жінку, яка під час ракетної атаки РФ на Київ вихваляла дії російських загарбників: "Тут россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

арешт (2535) Київ (19632) майдан (764) провокація (786) русский мир (462)


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Топ коментарі
+14
Так можуть коли хочуть! А де вони були коли дмитрук та інша сволота паплюжить Україну???
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10.10.2024 20:16
+11
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10.10.2024 20:09
+10
Замість усілякої фігні, що приймають "для вступу в ЕС і НАТО" треба прийняти закон про добровільно-примусове відшкодування органів у всіляких "ідеологічних прихильників кремлівського режиму", паліїв військових авто, навідників і іншої наволочі. А кошти с продажу органів перераховувати на дрони.
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10.10.2024 20:15
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Мой подзащитный родился... детство можно опустить, в то время Саша ещё не занимался коммерческим грабежом
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10.10.2024 20:09 Відповісти
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10.10.2024 20:09 Відповісти
блін, двойня була б ідеально
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10.10.2024 21:38 Відповісти
на єрмака схожий
може брат,а може сестра єрмака..
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10.10.2024 20:10 Відповісти
Хоч одного, кому щось там «загрожувало», портновський суд посадив?!
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10.10.2024 20:14 Відповісти
Замість усілякої фігні, що приймають "для вступу в ЕС і НАТО" треба прийняти закон про добровільно-примусове відшкодування органів у всіляких "ідеологічних прихильників кремлівського режиму", паліїв військових авто, навідників і іншої наволочі. А кошти с продажу органів перераховувати на дрони.
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10.10.2024 20:15 Відповісти
"добровільно-примусове відшкодування органів " це як? труднощі перекладу? І якщо ти не вкурсі, а ти мабуть не вкурсі, то українське законодавство передбачає відшкодування збитків завданих злочином і нічого додатково приймати не треба.
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10.10.2024 21:46 Відповісти
Так можуть коли хочуть! А де вони були коли дмитрук та інша сволота паплюжить Україну???
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10.10.2024 20:16 Відповісти
Ви ні панімаєтьє, єто другоє...
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10.10.2024 20:44 Відповісти
СБУ я вам дам еще одного фейкаря который записывает фейковые ролики (гундосы) -
-
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10.10.2024 20:23 Відповісти
Буде все так само як і з цією:



Відпустили і вона й далі собі гуляє столицею:

https://streamable.com/1edtgs
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10.10.2024 20:32 Відповісти
А на хера їх заарештовувати під час повномасштабної війни.Толку від цього бидла ніякого. Обміну воно не підлягає, бо не кум *****, тільки жерти буде в колонії, коли харчі на передовій потрібні. При спробі втечі захерячити і спалити нахер, щоб не смерділо.
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10.10.2024 20:33 Відповісти
Як бізнесмена защемити то тут всі фахівці...а як голосракого ублюдка то ніхто не хоче руки марати і сраку підняти зі стільця... та хоч би викликали свої шісток і запропонували головою опустити в саму захезану парашу в Києві на відео...
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10.10.2024 20:41 Відповісти
Навіщо ви так, може він хоче з в'язниці на передову гарантовано попасти.
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10.10.2024 21:34 Відповісти
по цій статті в ЗСУ гарнтовано не беруть
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10.10.2024 21:48 Відповісти
Зараз закони та гарантії дуже розм'ягчені.
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10.10.2024 22:05 Відповісти
не існує такого поняття в законодавстві. тим більш, щодо того кого можуть мобілізувати із засуджених і по яких статтяї чітко визначено, а не розм'ягчено.
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10.10.2024 22:12 Відповісти
8 років! Це що ж за термін такий для відвертого прихильника орків??!!
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10.10.2024 20:37 Відповісти
Хочеться почути, як цих виродків реальними термінами нагороджують.
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10.10.2024 20:38 Відповісти
Є такий сайт Єдиний реєстр судових рішень, знаходите статті по зраді і т.п. і читаєте вироки.
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11.10.2024 13:35 Відповісти
Туди ніхто не ходить. Я про те, що такі суди потрібно транслювати по ТВ в прямому етері. Хоча б кінцеву стадію. Показово.
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11.10.2024 14:30 Відповісти
Може бути спроба втечі?
Бо вже заїбали ці наче суди.
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10.10.2024 20:42 Відповісти
Не гірше за бужанського, готовий депутат від партії слуг Зеленого...
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10.10.2024 20:44 Відповісти
Чмо смердюче свалило з Харкова не в паРашу любімую а в Київ
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10.10.2024 20:50 Відповісти
95 квартал можна пакувати разом с зе
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10.10.2024 20:52 Відповісти
**********************
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10.10.2024 20:52 Відповісти
Чого ж ти 3,14дріло втікло з Харкова,де твої брати в повній мірі показують любов до русско говорящего города?
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10.10.2024 21:09 Відповісти
Чому воно не мобілізоване ?
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10.10.2024 21:23 Відповісти
На футболці цього любителя козлостана чисто кацапські пальми з пляжем, знятиє на камеру десь в Мухосранську.
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10.10.2024 21:25 Відповісти
🤬в електропоїзді Київ-Волинський - Гребінка жінка заявляла, який російський диктатор "хороший" та що наші військові "воюють ні за що, а на фронті лише пʼють". У результаті всіх цих розмов виникла бійка

Повилазило рашистів всіх мастей.

Час давно збирати всю цю непотріб - і на рашку. З конфіскацією майна.
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10.10.2024 22:37 Відповісти
А шо слышно про одесскую лярву с триколорной тряпкой у постамента мбывшего памятника царице с бешенством матки?
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10.10.2024 22:53 Відповісти
А тим часом:

"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"

"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!

Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.

Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.

Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.

... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...

При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.

Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"

https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd
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10.10.2024 23:16 Відповісти
Ну і що? Скільки йому дали? 50 гривень штрафу?
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10.10.2024 23:26 Відповісти
А де морда начищена до червоного блиску, де сині пальці від гри на гітарі, де гнучкі колінця від педалей піаніно? Без цього ваше затримання, що курці зернятко проса.
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10.10.2024 23:31 Відповісти
О, Харьков. Удивительно... Ну хоть не донецкая "элита"
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11.10.2024 00:28 Відповісти
Надеюсь, оно самоубъется в камере или будет застрелен в лоб при попытке нападения или в затылок при попытке к бегству. Истинно Симон Петлюра изрек: не так страшны российские вши, как украинские гниды. Кстати, мэра Одессы, рыгоаналов, кидаловых-********* и прочих путинячих сруцкимирцев когда арестуют?
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11.10.2024 04:59 Відповісти
Віддайт його війсьовим, вони знають що робити з ним
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11.10.2024 12:09 Відповісти
Альфред Кох возможно агент . . Если да то это будет известно только после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.10.2024 18:45 Відповісти
 
 