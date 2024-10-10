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Новости
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Арестован провокатор, который насмехался над погибшими Героями на Майдане Незалежности, - СБУ

Арештовано чоловіка, який знімав відео на Майдані

СБУ и ОГП добились ареста 45-летнего уроженца Харькова, который в последнее время живет в столице, - провокатора, который насмехался и издевался над погибшими Героями на Майдане Незалежности. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, СБУ собрала доказательную базу на еще одного пророссийского агитатора, который оправдывал военные преступления оккупантов, ждал захвата Киева и "присоединения" Украины к РФ.

Смотрите также: В Киеве задержан мужчина, ругавшийся на мемориале погибших воинов: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты сраные бандеровцы". ВИДЕО+ФОТО

Что известно о провокаторе?

Речь идет о столичном учителе музыки - идеологическом стороннике кремлевского режима, который после частных занятий записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.

СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный возле места чествования погибших Героев на Майдане Незалежности.

На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.

Смотрите также: Задержаны провокаторы, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции: планировали захватить ВР. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленник героизировал рашистов

В ходе расследования СБУ установила, что он создал два телеграм-канала, в которых героизировал рашистов и распространял дезинформацию о Силах обороны.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности фигуранта против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сегодня по ходатайству ОГП фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 8 октября Нацполиция задержала в Киеве мужчину, который ругался на мемориале погибших воинов: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты, сраные бандеровцы".

Также 7 октября в Киеве задержали женщину, которая во время ракетной атаки РФ на Киев восхваляла действия российских захватчиков: "Здесь россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами". 

Автор: 

арест (10465) Киев (25649) майдан (4142) провокация (1464) русский мир (624)


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Топ комментарии
+14
Так можуть коли хочуть! А де вони були коли дмитрук та інша сволота паплюжить Україну???
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10.10.2024 20:16
+11
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10.10.2024 20:09
+10
Замість усілякої фігні, що приймають "для вступу в ЕС і НАТО" треба прийняти закон про добровільно-примусове відшкодування органів у всіляких "ідеологічних прихильників кремлівського режиму", паліїв військових авто, навідників і іншої наволочі. А кошти с продажу органів перераховувати на дрони.
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10.10.2024 20:15
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Мой подзащитный родился... детство можно опустить, в то время Саша ещё не занимался коммерческим грабежом
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10.10.2024 20:09 Ответить
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10.10.2024 20:09 Ответить
блін, двойня була б ідеально
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10.10.2024 21:38 Ответить
на єрмака схожий
може брат,а може сестра єрмака..
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10.10.2024 20:10 Ответить
Хоч одного, кому щось там «загрожувало», портновський суд посадив?!
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10.10.2024 20:14 Ответить
Замість усілякої фігні, що приймають "для вступу в ЕС і НАТО" треба прийняти закон про добровільно-примусове відшкодування органів у всіляких "ідеологічних прихильників кремлівського режиму", паліїв військових авто, навідників і іншої наволочі. А кошти с продажу органів перераховувати на дрони.
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10.10.2024 20:15 Ответить
"добровільно-примусове відшкодування органів " це як? труднощі перекладу? І якщо ти не вкурсі, а ти мабуть не вкурсі, то українське законодавство передбачає відшкодування збитків завданих злочином і нічого додатково приймати не треба.
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10.10.2024 21:46 Ответить
Так можуть коли хочуть! А де вони були коли дмитрук та інша сволота паплюжить Україну???
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10.10.2024 20:16 Ответить
Ви ні панімаєтьє, єто другоє...
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10.10.2024 20:44 Ответить
СБУ я вам дам еще одного фейкаря который записывает фейковые ролики (гундосы) -
-
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10.10.2024 20:23 Ответить
Буде все так само як і з цією:



Відпустили і вона й далі собі гуляє столицею:

https://streamable.com/1edtgs
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10.10.2024 20:32 Ответить
А на хера їх заарештовувати під час повномасштабної війни.Толку від цього бидла ніякого. Обміну воно не підлягає, бо не кум *****, тільки жерти буде в колонії, коли харчі на передовій потрібні. При спробі втечі захерячити і спалити нахер, щоб не смерділо.
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10.10.2024 20:33 Ответить
Як бізнесмена защемити то тут всі фахівці...а як голосракого ублюдка то ніхто не хоче руки марати і сраку підняти зі стільця... та хоч би викликали свої шісток і запропонували головою опустити в саму захезану парашу в Києві на відео...
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10.10.2024 20:41 Ответить
Навіщо ви так, може він хоче з в'язниці на передову гарантовано попасти.
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10.10.2024 21:34 Ответить
по цій статті в ЗСУ гарнтовано не беруть
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10.10.2024 21:48 Ответить
Зараз закони та гарантії дуже розм'ягчені.
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10.10.2024 22:05 Ответить
не існує такого поняття в законодавстві. тим більш, щодо того кого можуть мобілізувати із засуджених і по яких статтяї чітко визначено, а не розм'ягчено.
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10.10.2024 22:12 Ответить
8 років! Це що ж за термін такий для відвертого прихильника орків??!!
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10.10.2024 20:37 Ответить
Хочеться почути, як цих виродків реальними термінами нагороджують.
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10.10.2024 20:38 Ответить
Є такий сайт Єдиний реєстр судових рішень, знаходите статті по зраді і т.п. і читаєте вироки.
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11.10.2024 13:35 Ответить
Туди ніхто не ходить. Я про те, що такі суди потрібно транслювати по ТВ в прямому етері. Хоча б кінцеву стадію. Показово.
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11.10.2024 14:30 Ответить
Може бути спроба втечі?
Бо вже заїбали ці наче суди.
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10.10.2024 20:42 Ответить
Не гірше за бужанського, готовий депутат від партії слуг Зеленого...
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10.10.2024 20:44 Ответить
Чмо смердюче свалило з Харкова не в паРашу любімую а в Київ
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10.10.2024 20:50 Ответить
95 квартал можна пакувати разом с зе
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10.10.2024 20:52 Ответить
**********************
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10.10.2024 20:52 Ответить
Чого ж ти 3,14дріло втікло з Харкова,де твої брати в повній мірі показують любов до русско говорящего города?
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10.10.2024 21:09 Ответить
Чому воно не мобілізоване ?
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10.10.2024 21:23 Ответить
На футболці цього любителя козлостана чисто кацапські пальми з пляжем, знятиє на камеру десь в Мухосранську.
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10.10.2024 21:25 Ответить
🤬в електропоїзді Київ-Волинський - Гребінка жінка заявляла, який російський диктатор "хороший" та що наші військові "воюють ні за що, а на фронті лише пʼють". У результаті всіх цих розмов виникла бійка

Повилазило рашистів всіх мастей.

Час давно збирати всю цю непотріб - і на рашку. З конфіскацією майна.
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10.10.2024 22:37 Ответить
А шо слышно про одесскую лярву с триколорной тряпкой у постамента мбывшего памятника царице с бешенством матки?
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10.10.2024 22:53 Ответить
А тим часом:

"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"

"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!

Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.

Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.

Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.

... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...

При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.

Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"

https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd
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10.10.2024 23:16 Ответить
Ну і що? Скільки йому дали? 50 гривень штрафу?
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10.10.2024 23:26 Ответить
А де морда начищена до червоного блиску, де сині пальці від гри на гітарі, де гнучкі колінця від педалей піаніно? Без цього ваше затримання, що курці зернятко проса.
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10.10.2024 23:31 Ответить
О, Харьков. Удивительно... Ну хоть не донецкая "элита"
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11.10.2024 00:28 Ответить
Надеюсь, оно самоубъется в камере или будет застрелен в лоб при попытке нападения или в затылок при попытке к бегству. Истинно Симон Петлюра изрек: не так страшны российские вши, как украинские гниды. Кстати, мэра Одессы, рыгоаналов, кидаловых-********* и прочих путинячих сруцкимирцев когда арестуют?
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11.10.2024 04:59 Ответить
Віддайт його війсьовим, вони знають що робити з ним
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11.10.2024 12:09 Ответить
Альфред Кох возможно агент . . Если да то это будет известно только после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.10.2024 18:45 Ответить
 
 