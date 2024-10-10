Арестован провокатор, который насмехался над погибшими Героями на Майдане Незалежности, - СБУ
СБУ и ОГП добились ареста 45-летнего уроженца Харькова, который в последнее время живет в столице, - провокатора, который насмехался и издевался над погибшими Героями на Майдане Незалежности. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, СБУ собрала доказательную базу на еще одного пророссийского агитатора, который оправдывал военные преступления оккупантов, ждал захвата Киева и "присоединения" Украины к РФ.
Что известно о провокаторе?
Речь идет о столичном учителе музыки - идеологическом стороннике кремлевского режима, который после частных занятий записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.
СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный возле места чествования погибших Героев на Майдане Незалежности.
На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.
Злоумышленник героизировал рашистов
В ходе расследования СБУ установила, что он создал два телеграм-канала, в которых героизировал рашистов и распространял дезинформацию о Силах обороны.
Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности фигуранта против нашего государства.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Сегодня по ходатайству ОГП фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 8 октября Нацполиция задержала в Киеве мужчину, который ругался на мемориале погибших воинов: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты, сраные бандеровцы".
Также 7 октября в Киеве задержали женщину, которая во время ракетной атаки РФ на Киев восхваляла действия российских захватчиков: "Здесь россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами".
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може брат,а може сестра єрмака..
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Відпустили і вона й далі собі гуляє столицею:
https://streamable.com/1edtgs
Бо вже заїбали ці наче суди.
Повилазило рашистів всіх мастей.
Час давно збирати всю цю непотріб - і на рашку. З конфіскацією майна.
"Влада закриває ******** реабілітаційний центр для поранених щоб забудувати його територію"
"Під час війни звільнити 375 медичних працівників і ліквідувати ******** реабілітаційний центр для військових - таке може зробити лише ворог!
Топ посадовці у вищих ешелонах влади прямо зараз знищують Київський обласний центр реабілітаційної медицини для наших військових заради 5,5 гектарів столичної землі в Сирецькому гаю, де він знаходиться. А все тому, що тут мальовнича природа і в 300 метрах від лікарні заплановано відкриття станції метро, тому земля просто золота для злобудовників.
Просто уявіть собі, які покидьки сидять у вищих кабінетах влади, якщо під час повномасштабної війни із реабілітаційного центру вже звільнили 375 медпрацівників! А вже завтра (10.10) ці сволоти планують протягнути через сесію Київської обласної ради питання про припинення юридичної особи лікарні як такої.
Перша спроба захопити землю під реабілітаційним центром відбулася ще понад рік тому. Тоді голова Київоблради Добрянський зі своїм дружком-держзрадником Дубінським незаконно звільнили директора - лікаря з 32-х річним стажем Ігоря Кучму, який виграв відкритий конкурс, і який під час повномасштабної війни якраз і забезпечив створення реабілітаційного центра для військових на базі Київської обласної лікарні №2. На його місце ці покидьки призначили керувати медустановою помічницю Дубінського, колишнього редактора 1+1, яка взагалі не має ніякого відношення до медицини.
... (багато тексту, важливого, але просто не поміститься в це повідомлення все, тому нижче ще крайній текст, а так у відео говориться про все. )...
При цьому ми звертаємося до Президента Зеленського, як Верховного головнокомандувача, з вимогою зупинити своїх "слуг", які в гонитві за особистою корупційною наживою знищують ******** реабілітаційний центр для поранених військовослужбовців, і забезпечити подальше функціонування та розвиток Київського обласного центру реабілітаційної медицини як окремої лікарні! У разі відсутності реакції, нам залишиться тільки прямо констатувати, що Володимир Зеленський особисто зацікавлений в таких діях своїх підлеглих.
Просимо кожного, кому не байдужа доля наших поранених військових, яким просто немає де нормально лікуватися і проходити реабілітацію в нашій країні, зробити все, щоб не дати корупціонерам ліквідувати Київський обласний центр реабілітаційної медицини заради дорогоцінної землі! Найменше, що ви може зробити - це надати цьому розголос!"
https://youtu.be/MjPh8pyPsCc?si=eluR0dlipDFhOLbd