Арестован провокатор, который насмехался над погибшими Героями на Майдане Незалежности, - СБУ

СБУ и ОГП добились ареста 45-летнего уроженца Харькова, который в последнее время живет в столице, - провокатора, который насмехался и издевался над погибшими Героями на Майдане Незалежности. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, СБУ собрала доказательную базу на еще одного пророссийского агитатора, который оправдывал военные преступления оккупантов, ждал захвата Киева и "присоединения" Украины к РФ.

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Что известно о провокаторе?

Речь идет о столичном учителе музыки - идеологическом стороннике кремлевского режима, который после частных занятий записывал провокационные видеоролики и публиковал пророссийские фейки.

СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он выложил в сеть видеоролик, записанный возле места чествования погибших Героев на Майдане Незалежности.

На этом видео он порочил честь погибших воинов и унижал действующих военнослужащих Украины.

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Злоумышленник героизировал рашистов

В ходе расследования СБУ установила, что он создал два телеграм-канала, в которых героизировал рашистов и распространял дезинформацию о Силах обороны.

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности фигуранта против нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сегодня по ходатайству ОГП фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 8 октября Нацполиция задержала в Киеве мужчину, который ругался на мемориале погибших воинов: "Прям кладбище, культ смерти. #бучие фашисты, сраные бандеровцы".

Также 7 октября в Киеве задержали женщину, которая во время ракетной атаки РФ на Киев восхваляла действия российских захватчиков: "Здесь россияне #башат украинцев сильно. Щирые украинцы под бомбами".