У Лівані заявляють про 22 загиблих та понад сотню поранених внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту, - ЗМІ

10 жовтня ЦАХАЛ завдав ударів по Бейруту. Ліванці повідомляють про 22 загиблих та 117 поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC News.

Зазначається що ударів зазнали житлові будинки в центральній частині столиці Лівану.

У повідомленні йдеться, що ракети влучили ввечері, коли багато жителів повернулися з роботи та були вдома чи на вулицях.

Одна з ракет поцілила у третій поверх житлової восьмиповерхівки, у ще одному районі ракетний удар повністю зруйнував чотириповерхівку.

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Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

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27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл