У Лівані заявляють про 22 загиблих та понад сотню поранених внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту, - ЗМІ
10 жовтня ЦАХАЛ завдав ударів по Бейруту. Ліванці повідомляють про 22 загиблих та 117 поранених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC News.
Зазначається що ударів зазнали житлові будинки в центральній частині столиці Лівану.
У повідомленні йдеться, що ракети влучили ввечері, коли багато жителів повернулися з роботи та були вдома чи на вулицях.
Одна з ракет поцілила у третій поверх житлової восьмиповерхівки, у ще одному районі ракетний удар повністю зруйнував чотириповерхівку.
Ситуація на Близькому Сході
Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.
Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.
27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.
1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.
Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.
Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл
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Ага. Вважайте, що це Хезболла повідомляє.
Хамас у Газі такий цирк вже намагався провернути, коли сам їбанув по лікарні.
Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, наприклад, також стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
Вашингтон класифікує всі три країни Перської затоки як «основних союзників поза НАТО».
Найбільша військово-морська база США на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базується 5-й флот США і понад 9000 військовослужбовців.