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Новини Війна
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У Лівані заявляють про 22 загиблих та понад сотню поранених внаслідок удару Ізраїлю по Бейруту, - ЗМІ

Армія Ізраїлю вдарила по Бейруту

10 жовтня ЦАХАЛ завдав ударів по Бейруту. Ліванці повідомляють про 22 загиблих та 117 поранених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише BBC News.

Зазначається що ударів зазнали житлові будинки в центральній частині столиці Лівану.

У повідомленні йдеться, що ракети влучили ввечері, коли багато жителів повернулися з роботи та були вдома чи на вулицях.

Одна з ракет поцілила у третій поверх житлової восьмиповерхівки, у ще одному районі ракетний удар повністю зруйнував чотириповерхівку.

Також читайте: Україна евакуювала ще 68 людей з Лівану, серед яких 40 іноземців. ФОТОрепортаж

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що 17-18 серпня у Лівані масово вибухали пейджери в кишенях або руках бойовиків підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Однак Ізраїль заперечує свою причетність до масових вибухів пейджерів у членів "Хезболли", зазначаючи, що ліванське угруповання має чимало ворогів.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зосередить свої військові зусилля на півночі, де межує з Ліваном, оскільки розпочинається "нова фаза" війни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна евакуювала з Лівану сім’ї польських дипломатів, - МЗС Польщі

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про ліквідацію лідера та одного з засновників угруповання "Хезболла" Хасана Насралли.

1 жовтня Ізраїль повідомив США, що проводить обмежені наземні операції, зосереджені на інфраструктурі "Хезболли" в Лівані.

Ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю.

Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл

Автор: 

Ізраїль (1654) Ліван (122)


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Топ коментарі
+5
Через пару днів з'ясується, що це ракета хезболли навернулася на житловий квартал.

Хамас у Газі такий цирк вже намагався провернути, коли сам їбанув по лікарні.
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11.10.2024 01:09
+3
"Ліванські чинрвники првідомляють"

Ага. Вважайте, що це Хезболла повідомляє.
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11.10.2024 01:07
+1
Ну хай собі заявляють.
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11.10.2024 05:05
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"Ліванські чинрвники првідомляють"

Ага. Вважайте, що це Хезболла повідомляє.
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11.10.2024 01:07 Відповісти
Через пару днів з'ясується, що це ракета хезболли навернулася на житловий квартал.

Хамас у Газі такий цирк вже намагався провернути, коли сам їбанув по лікарні.
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11.10.2024 01:09 Відповісти
Під час зустрічей цього тижня Іран попередив Саудівську Аравію, що не зможе гарантувати безпеку нафтових об'єктів королівства Перської затоки, якщо Ізраїлю буде надана будь-яка допомога в проведенні атаки, повідомив Reuters високопоставлений іранський чиновник і іранський дипломат.
Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, наприклад, також стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
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11.10.2024 01:10 Відповісти
Останніми роками Ер-Ріяд мав зближення з Тегераном, але довіра залишається під питанням.

Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
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11.10.2024 01:13 Відповісти
На сьогоднішній день найбільші військові контингенти США дислокуються в невеликих монархіях Перської затоки. Загалом понад 30 000 американських військовослужбовців базуються в Катарі, Кувейті та Бахрейні.

Вашингтон класифікує всі три країни Перської затоки як «основних союзників поза НАТО».

Найбільша військово-морська база США на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базується 5-й флот США і понад 9000 військовослужбовців.
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11.10.2024 01:30 Відповісти
Ну хай собі заявляють.
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11.10.2024 05:05 Відповісти
На все свій час -плоди зривають, коли вони достиглі.Значить, ще не дозріли...
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11.10.2024 06:52 Відповісти
Надо срочно бежать с визгами в ООН за то что Израиль убил мирных жителей держущих дома ракеты направленные на Израиль за деньги хизболы и сотрудничающие с террористами
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11.10.2024 10:54 Відповісти
 
 