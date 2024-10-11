В Ливане заявляют о 22 погибших и более сотне раненых в результате удара Израиля по Бейруту, - СМИ

10 октября ЦАХАЛ нанес удары по Бейруту. Ливанцы сообщают о 22 погибших и 117 раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC News.

Отмечается что ударам подверглись жилые дома в центральной части столицы Ливана.

В сообщении говорится, что ракеты попали вечером, когда многие жители вернулись с работы и были дома или на улицах.

Одна из ракет попала в третий этаж жилой восьмиэтажки, в еще одном районе ракетный удар полностью разрушил четырехэтажку.

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Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.