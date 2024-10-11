В Ливане заявляют о 22 погибших и более сотне раненых в результате удара Израиля по Бейруту, - СМИ
10 октября ЦАХАЛ нанес удары по Бейруту. Ливанцы сообщают о 22 погибших и 117 раненых.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC News.
Отмечается что ударам подверглись жилые дома в центральной части столицы Ливана.
В сообщении говорится, что ракеты попали вечером, когда многие жители вернулись с работы и были дома или на улицах.
Одна из ракет попала в третий этаж жилой восьмиэтажки, в еще одном районе ракетный удар полностью разрушил четырехэтажку.
Ситуация на Ближнем Востоке
Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.
В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.
27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.
1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.
Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.
Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.
Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ага. Вважайте, що це Хезболла повідомляє.
Хамас у Газі такий цирк вже намагався провернути, коли сам їбанув по лікарні.
Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».
Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, наприклад, також стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
Вашингтон класифікує всі три країни Перської затоки як «основних союзників поза НАТО».
Найбільша військово-морська база США на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базується 5-й флот США і понад 9000 військовослужбовців.