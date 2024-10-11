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Новости Война
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В Ливане заявляют о 22 погибших и более сотне раненых в результате удара Израиля по Бейруту, - СМИ

Армія Ізраїлю вдарила по Бейруту

10 октября ЦАХАЛ нанес удары по Бейруту. Ливанцы сообщают о 22 погибших и 117 раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC News.

Отмечается что ударам подверглись жилые дома в центральной части столицы Ливана.

В сообщении говорится, что ракеты попали вечером, когда многие жители вернулись с работы и были дома или на улицах.

Одна из ракет попала в третий этаж жилой восьмиэтажки, в еще одном районе ракетный удар полностью разрушил четырехэтажку.

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Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, что 17-18 августа в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Однако Израиль отрицает свою причастность к массовым взрывам пейджеров у членов "Хезболлы", отмечая, что ливанская группировка имеет немало врагов.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, где граничит с Ливаном, поскольку начинается "новая фаза" войны.

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27 сентября спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские ВВС ударили по главной штаб-квартире "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о ликвидации лидера и одного из основателей группировки "Хезболла" Хасана Насраллы.

1 октября Израиль сообщил США, что проводит ограниченные наземные операции, сосредоточенные на инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане.

Вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля.

Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

Автор: 

Израиль (1936) Ливан (126)


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Топ комментарии
+5
Через пару днів з'ясується, що це ракета хезболли навернулася на житловий квартал.

Хамас у Газі такий цирк вже намагався провернути, коли сам їбанув по лікарні.
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11.10.2024 01:09
+3
"Ліванські чинрвники првідомляють"

Ага. Вважайте, що це Хезболла повідомляє.
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11.10.2024 01:07
+1
Ну хай собі заявляють.
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11.10.2024 05:05
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"Ліванські чинрвники првідомляють"

Ага. Вважайте, що це Хезболла повідомляє.
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11.10.2024 01:07 Ответить
Через пару днів з'ясується, що це ракета хезболли навернулася на житловий квартал.

Хамас у Газі такий цирк вже намагався провернути, коли сам їбанув по лікарні.
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11.10.2024 01:09 Ответить
Під час зустрічей цього тижня Іран попередив Саудівську Аравію, що не зможе гарантувати безпеку нафтових об'єктів королівства Перської затоки, якщо Ізраїлю буде надана будь-яка допомога в проведенні атаки, повідомив Reuters високопоставлений іранський чиновник і іранський дипломат.
Іранці заявили: «Якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни».

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яку де-факто очолює Саудівська Аравія, має достатньо вільних нафтових потужностей, щоб компенсувати будь-яку втрату іранських поставок, якщо ізраїльська відповідь виведе з ладу деякі об'єкти країни.
Але більша частина цих вільних потужностей знаходиться в регіоні Перської затоки, тому, якщо нафтові об'єкти в Саудівській Аравії або ОАЕ, наприклад, також стануть мішенню, світ може зіткнутися з проблемою постачання нафти.
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11.10.2024 01:10 Ответить
Останніми роками Ер-Ріяд мав зближення з Тегераном, але довіра залишається під питанням.

Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ розміщують військові об'єкти або війська США.
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11.10.2024 01:13 Ответить
На сьогоднішній день найбільші військові контингенти США дислокуються в невеликих монархіях Перської затоки. Загалом понад 30 000 американських військовослужбовців базуються в Катарі, Кувейті та Бахрейні.

Вашингтон класифікує всі три країни Перської затоки як «основних союзників поза НАТО».

Найбільша військово-морська база США на Близькому Сході розташована в Бахрейні, де базується 5-й флот США і понад 9000 військовослужбовців.
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11.10.2024 01:30 Ответить
Ну хай собі заявляють.
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11.10.2024 05:05 Ответить
На все свій час -плоди зривають, коли вони достиглі.Значить, ще не дозріли...
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11.10.2024 06:52 Ответить
Надо срочно бежать с визгами в ООН за то что Израиль убил мирных жителей держущих дома ракеты направленные на Израиль за деньги хизболы и сотрудничающие с террористами
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11.10.2024 10:54 Ответить
 
 