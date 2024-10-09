Украина эвакуировала еще 68 человек из Ливана, среди которых 40 иностранцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 октября, Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек, среди которых украинцы и граждане еще 7 стран.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает Цензор.НЕТ.

"9 октября 2024 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве.

Среди эвакуированных 28 украинцев - 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак.



Кроме того, в рамках миссии Украина помогла покинуть Ливан и 40 иностранцам из семи стран мира - 26 взрослым и 14 детям.

Читайте также: Израиль планирует расширить зону наземной операции против "Хезболлы" в Ливане, - Politico





В частности, Украина эвакуировала граждан:

Аргентины - 6 человек;

Мексики - 6;

Молдовы - 8;

Румынии - 1;

Чехии - 5;

Колумбия - 2;

Ливан - 12.

Читайте также: Украина эвакуировала из Ливана семьи польских дипломатов, - МИД Польши





"Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств операция была проведена оперативно и без осложнений. Спасибо властям Республики Польша за содействие в проведении эвакуации. Также выражаем благодарность авиакомпании Sky Up за системную помощь во время всех этапов миссии", - отметили в ГУР.

Также напоминается, что во время предыдущих трех миссий из ближневосточной страны вывезено 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуированы 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Читайте также: ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых - 134 гражданина Украины









