Украина эвакуировала еще 68 человек из Ливана, среди которых 40 иностранцев. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 9 октября, Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек, среди которых украинцы и граждане еще 7 стран.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает Цензор.НЕТ.
"9 октября 2024 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве.
Среди эвакуированных 28 украинцев - 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак.
Кроме того, в рамках миссии Украина помогла покинуть Ливан и 40 иностранцам из семи стран мира - 26 взрослым и 14 детям.
В частности, Украина эвакуировала граждан:
- Аргентины - 6 человек;
- Мексики - 6;
- Молдовы - 8;
- Румынии - 1;
- Чехии - 5;
- Колумбия - 2;
- Ливан - 12.
"Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств операция была проведена оперативно и без осложнений. Спасибо властям Республики Польша за содействие в проведении эвакуации. Также выражаем благодарность авиакомпании Sky Up за системную помощь во время всех этапов миссии", - отметили в ГУР.
Также напоминается, что во время предыдущих трех миссий из ближневосточной страны вывезено 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуированы 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств.
