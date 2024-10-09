РУС
Украина эвакуировала еще 68 человек из Ливана, среди которых 40 иностранцев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 октября, Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек, среди которых украинцы и граждане еще 7 стран.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает Цензор.НЕТ.

"9 октября 2024 года по поручению президента Украины Владимира Зеленского осуществлен четвертый этап эвакуации из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью и экономическая ситуация: спасены украинцы и граждане еще 7 государств мира. Операцию провели сотрудники ГУР МО и МИД Украины", - говорится в сообщении.

Евакуація з Лівану

Отмечается, что самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве.

Среди эвакуированных 28 украинцев - 19 взрослых и 9 детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак.

Кроме того, в рамках миссии Украина помогла покинуть Ливан и 40 иностранцам из семи стран мира - 26 взрослым и 14 детям.

Читайте также: Израиль планирует расширить зону наземной операции против "Хезболлы" в Ливане, - Politico

В частности, Украина эвакуировала граждан:

  • Аргентины - 6 человек;
  • Мексики - 6;
  • Молдовы - 8;
  • Румынии - 1;
  • Чехии - 5;
  • Колумбия - 2;
  • Ливан - 12.

Читайте также: Украина эвакуировала из Ливана семьи польских дипломатов, - МИД Польши

"Благодаря координации с международными партнерами и поддержке дружественных государств операция была проведена оперативно и без осложнений. Спасибо властям Республики Польша за содействие в проведении эвакуации. Также выражаем благодарность авиакомпании Sky Up за системную помощь во время всех этапов миссии", - отметили в ГУР.

Также напоминается, что во время предыдущих трех миссий из ближневосточной страны вывезено 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуированы 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств.

Читайте также: ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых - 134 гражданина Украины

зелені пі.. аси будь-кого вивезуть та врятують, тільки б титульну націю помножити на нуль... Де ще почесний скумбрій собі балів набере за державний рахунок- це ж вам не роялті за "Скотів" та іншу 95аналівську дурню на ЗСУ передавати.
09.10.2024 19:50 Ответить
серед яких українці та громадян ще 7 країн.

Громадяни.
Сідай, двійка!
09.10.2024 19:58 Ответить
Что то они нихера на украинцев не похожи. Лучше бы украинская власть евакуировала людей с Угледара и других городов которые сейчас под ударами рашистов
09.10.2024 20:01 Ответить
На всіх літаків не вистачає, тримайтеся.
09.10.2024 20:06 Ответить
Ця евакуація не безкоштовна якщо що. Кожен із цих людей заплатив дофіга грошей, а якийсь зелений діяч з мзс їх покрав.
09.10.2024 20:13 Ответить
Треба всіх ретельно перевірити, бо хезбола поплічник рашки.
09.10.2024 20:39 Ответить
Прямо нудить від такої "радісної" звістки. Мабудь в Україні немає війни і грошей нікуди дівати що витрачають немалі гроші та відволікають військових ГУР на вивезення різного непотрібу з Лівану.
09.10.2024 21:51 Ответить
Это ты сейчас граждан Украины "непотрібом" назвал?
10.10.2024 21:33 Ответить
"[…] евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація" - до України, де поліпшилась безпекова та економічна ситуація, чи як?
11.10.2024 14:19 Ответить
 
 