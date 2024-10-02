РУС
Украина эвакуировала из Ливана семьи польских дипломатов, - МИД Польши

Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів

Украина эвакуировала из Ливана семьи польских дипломатов. Польская сторона "очень высоко" оценивает сотрудничество с Украиной в этом контексте.

Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на борту украинского эвакуационного самолета из Ливана, который 1 октября вечером приземлился в Жешуве, прибыли семьи польских дипломатов, а также люди, которые имеют проблемы со здоровьем.

По словам Вронского, речь идет о нескольких десятках человек.

Польский дипломат отметил, что в Польшу упомянутым самолетом вернулись семьи польских дипломатов в связи с сокращением персонала посольства в Ливане из-за политической ситуации, а также несколько человек, которые выехали по гуманитарным соображениям, из-за плохого состояния здоровья.

Представитель МИД Польши подчеркнул, что польская сторона "очень высоко" оценивает сотрудничество с Украиной в этом контексте. Также он выразил мнение, что сотрудничество между Киевом и Варшавой в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.

Читайте также: МИД советует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Ливан на фоне ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

"Если наш самолет будет совершать туда рейс, то мы заберем кого-то из граждан Украины. Это - сотрудничество партнеров, которые периодически организовывают такого рода чартерные рейсы в Бейрут",- сказал Вронский.

Напомним, что 1 октября 2024 года по поручению президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно осуществили очередную операцию по эвакуации граждан, которые находились в Ливане.

Читайте также: ГУР и МИД Украины вернули из Ливана 179 человек, среди которых 134 гражданина Украины

 

Ливан (128) Польша (8611) эвакуация (2157)
А їх польські фермери через кордон пропустять?
А поляки самі не могли евакуювати? Чи тільки про вАлиньску різню постійно патякати можуть, а полетіти туди де можуть стріляти ************?
Не підпускайте евакуйованих до вагонів з українською пшеницею!!!
Аа..то вони так за Волинь дякують?
А поляки самі не могли евакуювати? Чи тільки про вАлиньску різню постійно патякати можуть, а полетіти туди де можуть стріляти ************?
А якщо ракета прилетить? 😅 іранські ракети вони такі, ******* поляків
школа шкіряка не вмирає
пора згадувати про волинську трагедію..., слушна нагода для поляків...
А їх польські фермери через кордон пропустять?
Не підпускайте евакуйованих до вагонів з українською пшеницею!!!
+++
Ну тут наші молодці, так і треба
