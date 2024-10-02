Украина эвакуировала из Ливана семьи польских дипломатов, - МИД Польши
Украина эвакуировала из Ливана семьи польских дипломатов. Польская сторона "очень высоко" оценивает сотрудничество с Украиной в этом контексте.
Об этом в комментарии "Укринформу" заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на борту украинского эвакуационного самолета из Ливана, который 1 октября вечером приземлился в Жешуве, прибыли семьи польских дипломатов, а также люди, которые имеют проблемы со здоровьем.
По словам Вронского, речь идет о нескольких десятках человек.
Польский дипломат отметил, что в Польшу упомянутым самолетом вернулись семьи польских дипломатов в связи с сокращением персонала посольства в Ливане из-за политической ситуации, а также несколько человек, которые выехали по гуманитарным соображениям, из-за плохого состояния здоровья.
Представитель МИД Польши подчеркнул, что польская сторона "очень высоко" оценивает сотрудничество с Украиной в этом контексте. Также он выразил мнение, что сотрудничество между Киевом и Варшавой в этом направлении будет продолжаться и в дальнейшем.
"Если наш самолет будет совершать туда рейс, то мы заберем кого-то из граждан Украины. Это - сотрудничество партнеров, которые периодически организовывают такого рода чартерные рейсы в Бейрут",- сказал Вронский.
Напомним, что 1 октября 2024 года по поручению президента Украины Министерство иностранных дел Украины и Главное управление разведки Министерства обороны успешно осуществили очередную операцию по эвакуации граждан, которые находились в Ливане.
