Україна евакуювала з Лівану сім’ї польських дипломатів, - МЗС Польщі

Україна евакуювала з Лівану сім'ї польських дипломатів. Польська сторона "дуже високо" оцінює співпрацю з Україною в цьому контексті.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на борту українського евакуаційного літака з Лівану, який 1 жовтня ввечері приземлився у Ряшеві прибули сімʼї польських дипломатів, а також люди, які мають проблеми із здоровʼям.

За словами Вронського, йдеться про кільканадцять осіб.

Польський дипломат зазначив, що до Польщі згаданим літаком повернулися сімʼї польських дипломатів у звʼязку із скороченням персоналу посольства в Лівані через політичну ситуацію, а також декілька людей, які виїхали з гуманітарних міркувань, через поганий стан здоров’я.

Речник МЗС Польщі наголосив, що польська сторона "дуже високо" оцінює співпрацю з Україною в цьому контексті. Також він висловив думку, що співпраця між Києвом і Варшавою у цьому напрямку триватиме й надалі.

Читайте також: МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході

"Якщо наш літак здійснюватиме туди рейс, то ми заберемо когось з громадян України. Це - співпраця партнерів, які періодично організовують такого роду чартерні рейси до Бейруту",- сказав Вронський.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2024 року за дорученням президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані.

Читайте також: ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України