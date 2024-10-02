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Новини
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Україна евакуювала з Лівану сім’ї польських дипломатів, - МЗС Польщі

Україна допомогла з евакуацією сімей польських дипломатів

Україна евакуювала з Лівану сім'ї польських дипломатів. Польська сторона "дуже високо" оцінює співпрацю з Україною в цьому контексті.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на борту українського евакуаційного літака з Лівану, який 1 жовтня ввечері приземлився у Ряшеві прибули сімʼї польських дипломатів, а також люди, які мають проблеми із здоровʼям.

За словами Вронського, йдеться про кільканадцять осіб.

Польський дипломат зазначив, що до Польщі згаданим літаком повернулися сімʼї польських дипломатів у звʼязку із скороченням персоналу посольства в Лівані через політичну ситуацію, а також декілька людей, які виїхали з гуманітарних міркувань, через поганий стан здоров’я.

Речник МЗС Польщі наголосив, що польська сторона "дуже високо" оцінює співпрацю з Україною в цьому контексті. Також він висловив думку, що співпраця між Києвом і Варшавою у цьому напрямку триватиме й надалі.

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"Якщо наш літак здійснюватиме туди рейс, то ми заберемо когось з громадян України. Це - співпраця партнерів, які періодично організовують такого роду чартерні рейси до Бейруту",- сказав Вронський.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2024 року за дорученням президента України Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони успішно здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані.

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Автор: 

Ліван (122) Польща (8543) евакуація (2323)


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Топ коментарі
+12
А їх польські фермери через кордон пропустять?
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02.10.2024 17:53
+11
А поляки самі не могли евакуювати? Чи тільки про вАлиньску різню постійно патякати можуть, а полетіти туди де можуть стріляти ************?
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02.10.2024 17:36
+9
Не підпускайте евакуйованих до вагонів з українською пшеницею!!!
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02.10.2024 18:10
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Аа..то вони так за Волинь дякують?
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02.10.2024 17:35 Відповісти
А поляки самі не могли евакуювати? Чи тільки про вАлиньску різню постійно патякати можуть, а полетіти туди де можуть стріляти ************?
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02.10.2024 17:36 Відповісти
А якщо ракета прилетить? 😅 іранські ракети вони такі, ******* поляків
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02.10.2024 17:37 Відповісти
школа шкіряка не вмирає
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02.10.2024 17:52 Відповісти
пора згадувати про волинську трагедію..., слушна нагода для поляків...
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02.10.2024 17:52 Відповісти
А їх польські фермери через кордон пропустять?
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02.10.2024 17:53 Відповісти
Не підпускайте евакуйованих до вагонів з українською пшеницею!!!
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02.10.2024 18:10 Відповісти
+++
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02.10.2024 18:27 Відповісти
Ну тут наші молодці, так і треба
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03.10.2024 01:38 Відповісти
 
 