Україна евакуювала ще 68 людей з Лівану, серед яких 40 іноземців. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 жовтня, Україна евакуювала з Лівану ще 68 осіб, серед яких українці та громадяни ще 7 країн.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки

"9 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація: врятовано українців та громадян ще 7 держав світу. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві.

Серед евакуйованих 28 українців - 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати і двох собак.



Крім того, в межах місії Україна допомогла покинути Ліван і 40 іноземцям із семи країн світу - 26 дорослим та 14 дітям.

Так, Україна евакуювала громадян:

Аргентини - 6 людей;

Мексики - 6;

Молдови - 8;

Румунії - 1;

Чехії - 5;

Колумбії - 2;

Лівану - 12.

"Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень. Дякуємо владі Республіки Польща за сприяння у проведенні евакуації. Також висловлюємо вдячність авіакомпанії Sky Up за системну допомогу під час усіх етапів місії", - зазначили в ГУР.

Також нагадується, що під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни вивезено 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини - 217 українців та 85 громадян інших держав.

