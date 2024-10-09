УКР
Україна евакуювала ще 68 людей з Лівану, серед яких 40 іноземців. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 жовтня, Україна евакуювала з Лівану ще 68 осіб, серед яких українці та громадяни ще 7 країн.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"9 жовтня 2024 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація: врятовано українців та громадян ще 7 держав світу. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України", - йдеться в повідомленні.

Евакуація з Лівану

Зазначається, що літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві.

Серед евакуйованих 28 українців - 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати і двох собак.

Крім того, в межах місії Україна допомогла покинути Ліван і 40 іноземцям із семи країн світу - 26 дорослим та 14 дітям.

Дивіться: 30 громадян України евакуйовано з Лівану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану

Так, Україна евакуювала громадян:

  • Аргентини - 6 людей;
  • Мексики - 6;
  • Молдови - 8;
  • Румунії - 1;
  • Чехії - 5;
  • Колумбії - 2;
  • Лівану - 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна евакуювала з Лівану сім’ї польських дипломатів, - МЗС Польщі

Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану

"Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень. Дякуємо владі Республіки Польща за сприяння у проведенні евакуації. Також висловлюємо вдячність авіакомпанії Sky Up за системну допомогу під час усіх етапів місії", - зазначили в ГУР.

Також нагадується, що під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни вивезено 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини - 217 українців та 85 громадян інших держав.

Також читайте: ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України

Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану
Евакуація з Лівану

зелені пі.. аси будь-кого вивезуть та врятують, тільки б титульну націю помножити на нуль... Де ще почесний скумбрій собі балів набере за державний рахунок- це ж вам не роялті за "Скотів" та іншу 95аналівську дурню на ЗСУ передавати.
09.10.2024 19:50 Відповісти
серед яких українці та громадян ще 7 країн.

Громадяни.
Сідай, двійка!
09.10.2024 19:58 Відповісти
Что то они нихера на украинцев не похожи. Лучше бы украинская власть евакуировала людей с Угледара и других городов которые сейчас под ударами рашистов
09.10.2024 20:01 Відповісти
На всіх літаків не вистачає, тримайтеся.
09.10.2024 20:06 Відповісти
Ця евакуація не безкоштовна якщо що. Кожен із цих людей заплатив дофіга грошей, а якийсь зелений діяч з мзс їх покрав.
09.10.2024 20:13 Відповісти
Треба всіх ретельно перевірити, бо хезбола поплічник рашки.
09.10.2024 20:39 Відповісти
Прямо нудить від такої "радісної" звістки. Мабудь в Україні немає війни і грошей нікуди дівати що витрачають немалі гроші та відволікають військових ГУР на вивезення різного непотрібу з Лівану.
09.10.2024 21:51 Відповісти
Это ты сейчас граждан Украины "непотрібом" назвал?
10.10.2024 21:33 Відповісти
"[…] евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація" - до України, де поліпшилась безпекова та економічна ситуація, чи як?
11.10.2024 14:19 Відповісти
 
 