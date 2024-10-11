Китай готовий підтримувати взаємовигідне співробітництво з Україною в різних сферах, - МЗС КНР
Помічник міністра закордонних справ Китаю Лю Бінь запевнив у готовності Пекіна розвивати китайсько-українські відносини у різних сферах.
Про це повідомили в МЗС КНР за результатами зустрічі Лю з послом України в Китаї Павлом Рябікіним, інформує Цензор.НЕТ.
"Лю Бінь зазначив, що Китай та Україна є традиційно дружніми країнами, і Китай готовий співпрацювати з Україною, розвивати китайсько-українські відносини та підтримувати взаємовигідне співробітництво в різних сферах", - заявили у відомстві Китаю.
Рябікін своєю чергою сказав, що Україна цінує розвиток відносин із Китаєм та готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці між двома країнами.
"Сторони також обмінялися думками щодо політичного врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.)", - додали в МЗС КНР.
Зустріч Лю, чий ранг прирівнюється до заступника міністра, із Рябікіним відбулася 8 жовтня.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін раніше заявив, що Пекін готовий розширювати всебічне співробітництво з Росією і разом з нею робити внесок у підтримання глобальної стабільності.
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Дорогие подписчики и гости канала! Несмотря на все попытки отрицать этот факт со стороны официальных представителей Кремля, на территории России и на прифронтовых территориях в Украине с российской стороны находится 1940 (актуально на 10.10. 2024) военных "инструкторов" из Северной Кореи. Эти представители вооруженных сил Северной Кореи находятся в России, и перенимают боевой опыт и опыт военной подготовки, в рамках соглашений "Путина" и Ким Чен Ына. Северокорейские военные не принимают участия в непосредственных штурмах позиций украинских войск, находясь группами по несколько человек, на небольшом расстоянии от передовой, они выступают в роли наблюдателей, перенимая опыт и совершенствуя навыки изучения русского языка. Часть "инструкторов" из Северной Кореи после обучения управления боевыми беспилотными летательными аппаратами, совершенствуют свои навыки на фронте против украинских войск, находясь, опять же, на относительно безопасном расстоянии. Ещё часть военных из Северной Кореи проходят обучение в центрах подготовки на территории России. Несмотря на "дистанционное" участие, на фронте с российской стороны погибло 38 северокорейских военных, получили ранения более ста человек.