Китай готовий підтримувати взаємовигідне співробітництво з Україною в різних сферах, - МЗС КНР

Помічник міністра закордонних справ Китаю Лю Бінь запевнив у готовності Пекіна розвивати китайсько-українські відносини у різних сферах.

Про це повідомили в МЗС КНР за результатами зустрічі Лю з послом України в Китаї Павлом Рябікіним, інформує Цензор.НЕТ.

"Лю Бінь зазначив, що Китай та Україна є традиційно дружніми країнами, і Китай готовий співпрацювати з Україною, розвивати китайсько-українські відносини та підтримувати взаємовигідне співробітництво в різних сферах", - заявили у відомстві Китаю.

Рябікін своєю чергою сказав, що Україна цінує розвиток відносин із Китаєм та готова активно сприяти обмінам на всіх рівнях і співпраці між двома країнами.

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"Сторони також обмінялися думками щодо політичного врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають російську війну проти України – ред.)", - додали в МЗС КНР.

Зустріч Лю, чий ранг прирівнюється до заступника міністра, із Рябікіним відбулася 8 жовтня.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін раніше заявив, що Пекін готовий розширювати всебічне співробітництво з Росією і разом з нею робити внесок у підтримання глобальної стабільності.

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