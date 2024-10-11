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Китай готов поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной в разных сферах, - МИД КНР

Зустріч посла України в КНР Павла Рябікіна та помічника глави МЗС Китаю Лю Бінь

Помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь заверил в готовности Пекина развивать китайско-украинские отношения в различных сферах.

Об этом сообщили в МИД КНР по результатам встречи Лю с послом Украины в Китае Павлом Рябикиным, информирует Цензор.НЕТ.

"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина являются традиционно дружественными странами, и Китай готов сотрудничать с Украиной, развивать китайско-украинские отношения и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", - заявили в ведомстве Китая.

Рябикин в свою очередь сказал, что Украина ценит развитие отношений с Китаем и готова активно способствовать обменам на всех уровнях и сотрудничеству между двумя странами.

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"Стороны также обменялись мнениями относительно политического урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.)", - добавили в МИД КНР.

Встреча Лю, чей ранг приравнивается к заместителю министра, с Рябикиным состоялась 8 октября.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин ранее заявил, что Пекин готов расширять всестороннее сотрудничество с Россией и вместе с ней вносить вклад в поддержание глобальной стабильности.

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Автор: 

Китай (3026) сотрудничество (755) Украина (45002)


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Топ комментарии
+6
Хитродупі жовтопикі.
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11.10.2024 08:50
+5
Лицемірству лицемірних китайських лицемірів немає меж...
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11.10.2024 08:50
+5
Цинічні ублюдки!
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11.10.2024 08:52
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Лицемірству лицемірних китайських лицемірів немає меж...
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11.10.2024 08:50 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Несмотря на все попытки отрицать этот факт со стороны официальных представителей Кремля, на территории России и на прифронтовых территориях в Украине с российской стороны находится 1940 (актуально на 10.10. 2024) военных "инструкторов" из Северной Кореи. Эти представители вооруженных сил Северной Кореи находятся в России, и перенимают боевой опыт и опыт военной подготовки, в рамках соглашений "Путина" и Ким Чен Ына. Северокорейские военные не принимают участия в непосредственных штурмах позиций украинских войск, находясь группами по несколько человек, на небольшом расстоянии от передовой, они выступают в роли наблюдателей, перенимая опыт и совершенствуя навыки изучения русского языка. Часть "инструкторов" из Северной Кореи после обучения управления боевыми беспилотными летательными аппаратами, совершенствуют свои навыки на фронте против украинских войск, находясь, опять же, на относительно безопасном расстоянии. Ещё часть военных из Северной Кореи проходят обучение в центрах подготовки на территории России. Несмотря на "дистанционное" участие, на фронте с российской стороны погибло 38 северокорейских военных, получили ранения более ста человек.
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11.10.2024 09:18 Ответить
Хитродупі жовтопикі.
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11.10.2024 08:50 Ответить
Авжеж готовий, аби гроші платили.
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11.10.2024 08:51 Ответить
Китайці і срати нам хочуть і торгувати
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11.10.2024 08:52 Ответить
Цинічні ублюдки!
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11.10.2024 08:52 Ответить
А ракети дасте?
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11.10.2024 08:55 Ответить
кототше, наїбать один одного не вийшло. Потому і розійшлись.
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11.10.2024 08:56 Ответить
Шо за мова? - надіється шо кацапи нас ковтнуть?
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11.10.2024 09:00 Ответить
Хитрожопие косоглазие твари, напомню как Хламидия питался слить Украину єтим скотам ...
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11.10.2024 09:04 Ответить
Так він і зараз намагається !
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11.10.2024 09:43 Ответить
Хай освоюють сибір,саме час.
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11.10.2024 09:06 Ответить
В 10-ку !!!!!!
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11.10.2024 13:41 Ответить
Треба поширювати таку інформацію щоб потім підписувати мир на китайських умовах.
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11.10.2024 09:42 Ответить
А н@х вже посилали чи я ще втовплюсь?
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11.10.2024 10:47 Ответить
Взаємовигідні китайські відносини, це бізнес з великими корупційними складовими. Арахамія повернеться до довоєнних схем, та пропаганди китайської системи правління?
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11.10.2024 11:21 Ответить
 
 