Китай готов поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной в разных сферах, - МИД КНР

Помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь заверил в готовности Пекина развивать китайско-украинские отношения в различных сферах.

Об этом сообщили в МИД КНР по результатам встречи Лю с послом Украины в Китае Павлом Рябикиным, информирует Цензор.НЕТ.

"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина являются традиционно дружественными странами, и Китай готов сотрудничать с Украиной, развивать китайско-украинские отношения и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", - заявили в ведомстве Китая.

Рябикин в свою очередь сказал, что Украина ценит развитие отношений с Китаем и готова активно способствовать обменам на всех уровнях и сотрудничеству между двумя странами.

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"Стороны также обменялись мнениями относительно политического урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.)", - добавили в МИД КНР.

Встреча Лю, чей ранг приравнивается к заместителю министра, с Рябикиным состоялась 8 октября.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин ранее заявил, что Пекин готов расширять всестороннее сотрудничество с Россией и вместе с ней вносить вклад в поддержание глобальной стабильности.

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