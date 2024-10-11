Китай готов поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с Украиной в разных сферах, - МИД КНР
Помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь заверил в готовности Пекина развивать китайско-украинские отношения в различных сферах.
Об этом сообщили в МИД КНР по результатам встречи Лю с послом Украины в Китае Павлом Рябикиным, информирует Цензор.НЕТ.
"Лю Бинь отметил, что Китай и Украина являются традиционно дружественными странами, и Китай готов сотрудничать с Украиной, развивать китайско-украинские отношения и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах", - заявили в ведомстве Китая.
Рябикин в свою очередь сказал, что Украина ценит развитие отношений с Китаем и готова активно способствовать обменам на всех уровнях и сотрудничеству между двумя странами.
"Стороны также обменялись мнениями относительно политического урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае называют российскую войну против Украины - ред.)", - добавили в МИД КНР.
Встреча Лю, чей ранг приравнивается к заместителю министра, с Рябикиным состоялась 8 октября.
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин ранее заявил, что Пекин готов расширять всестороннее сотрудничество с Россией и вместе с ней вносить вклад в поддержание глобальной стабильности.
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Дорогие подписчики и гости канала! Несмотря на все попытки отрицать этот факт со стороны официальных представителей Кремля, на территории России и на прифронтовых территориях в Украине с российской стороны находится 1940 (актуально на 10.10. 2024) военных "инструкторов" из Северной Кореи. Эти представители вооруженных сил Северной Кореи находятся в России, и перенимают боевой опыт и опыт военной подготовки, в рамках соглашений "Путина" и Ким Чен Ына. Северокорейские военные не принимают участия в непосредственных штурмах позиций украинских войск, находясь группами по несколько человек, на небольшом расстоянии от передовой, они выступают в роли наблюдателей, перенимая опыт и совершенствуя навыки изучения русского языка. Часть "инструкторов" из Северной Кореи после обучения управления боевыми беспилотными летательными аппаратами, совершенствуют свои навыки на фронте против украинских войск, находясь, опять же, на относительно безопасном расстоянии. Ещё часть военных из Северной Кореи проходят обучение в центрах подготовки на территории России. Несмотря на "дистанционное" участие, на фронте с российской стороны погибло 38 северокорейских военных, получили ранения более ста человек.