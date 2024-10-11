У РНБО чекають на пропозиції щодо санкцій проти Боголюбова та Коломойського від президента чи СБУ

У Раді національної безпеки України відреагували на публічні відомості про сплату податків в Росії компаніями олігарха Ігоря Коломойського та його партнера, президента Єврейської громади Дніпра Геннадія Боголюбова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA із посиланням на відповідь РНБО на запит публічного порталу "Доступ до правди".

Заступник керівника Апарату РНБО Максим Шойко розповів, що з такою пропозицією до Ради мають звернутися Служба безпеки України та глава держави. Право на таку ініціативу щодо зазначених осіб також мають Верховна Рада, КМУ та Нацбанк України.

"Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України", – кажуть в РНБО.

Повідомляється також, що після надходження такої пропозиції, питання стосовно Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського буде винесене на розгляд ВРУ.

"У разі надходження таких пропозицій стосовно зазначених у Вашому запиті фізичних осіб від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку", – підкреслили у Раді Нацбезпеки і оборони.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Раніше ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коломойського позбавили "золотого паспорта" Кіпру, – ЗМІ