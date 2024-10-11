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Новини
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У РНБО чекають на пропозиції щодо санкцій проти Боголюбова та Коломойського від президента чи СБУ

Боголюбов Коломойський

У Раді національної безпеки України відреагували на публічні відомості про сплату податків в Росії компаніями олігарха Ігоря Коломойського та його партнера, президента Єврейської громади Дніпра Геннадія Боголюбова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA із посиланням на  відповідь РНБО на запит публічного порталу "Доступ до правди".

Заступник керівника Апарату РНБО Максим Шойко розповів, що з такою пропозицією до Ради мають звернутися Служба безпеки України та глава держави. Право на таку ініціативу щодо зазначених осіб також мають Верховна Рада, КМУ та Нацбанк України.

"Рада національної безпеки і оборони України розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України", – кажуть в РНБО.

Повідомляється також, що після надходження такої пропозиції, питання стосовно Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського буде винесене на розгляд ВРУ.

"У разі надходження таких пропозицій стосовно зазначених у Вашому запиті фізичних осіб від уповноважених Законом України "Про санкції" державних органів вони будуть винесені на розгляд РНБО в установленому порядку", – підкреслили у Раді Нацбезпеки і оборони.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Раніше ЗМІ писали, що ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов виїхав з України за підробленими документами. Також повідомлялося, що ДБР розслідує справу про виїзд Боголюбова з України.

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Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Коломойський Ігор (3125) санкції (12050)


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Топ коментарі
+8
Ніжайше соізволєнія царя просять...

Діяти по закону і виконквати свої обов'язки у Шапітолії не прийнято.
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11.10.2024 09:56
+5
ой, а хто-хто очолює РНБО України?
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11.10.2024 10:00
+4
у рнбо, зовсім дах зірвало? що, значить вони чекають?
мовчати, з відкритим ротом, та покірно заглядати у рота!
взагалі офігіли.
рнбо, гімна с зелених шльопок, найвеличнішого сонцесяйного зе!гундоса, не варті!
а, зе!лідор, зараз подорожує, та дуже зайнятий планом миру, на міст, до плану перемоги.
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11.10.2024 09:57
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Правила форума Рада форумчан
Ніжайше соізволєнія царя просять...

Діяти по закону і виконквати свої обов'язки у Шапітолії не прийнято.
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11.10.2024 09:56 Відповісти
у рнбо, зовсім дах зірвало? що, значить вони чекають?
мовчати, з відкритим ротом, та покірно заглядати у рота!
взагалі офігіли.
рнбо, гімна с зелених шльопок, найвеличнішого сонцесяйного зе!гундоса, не варті!
а, зе!лідор, зараз подорожує, та дуже зайнятий планом миру, на міст, до плану перемоги.
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11.10.2024 09:57 Відповісти
"...У РНБО чекають на пропозиції щодо санкцій..." Джерело:

Думаю, що народ України буде не проти по одній "санкцій" у кожну потилицю.
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11.10.2024 09:58 Відповісти
Та щазз...тримайте кищеню ширше ...хто ж здасть свою годівницю ?! хочьв Україні і президент🤡 ...але не дурак ...
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11.10.2024 09:59 Відповісти
ой, а хто-хто очолює РНБО України?
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11.10.2024 10:00 Відповісти
Та один дурачьок,але він про це не здогадується.
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11.10.2024 10:23 Відповісти
Ого, то тепер рнбо без дозволу д'єрмака і пальцем не поворухне.
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11.10.2024 10:03 Відповісти
у совєтьскі часи була приказка
-А чукча в чумє ждьот рассвєта...
Нічого не змініються-зараз 73% чекають на Зелений рассвєт
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11.10.2024 10:06 Відповісти
Ой вей! 🤷
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11.10.2024 10:07 Відповісти
Цинізму немає меж ,скільки треба мільярдів доларів вкрасти в України що б РНБО запровадило санкції ?
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11.10.2024 10:21 Відповісти
"У РНБО чекають на пропозиції" від Ігоря Коломойського та його партнера, президента Єврейської громади Дніпра Геннадія Боголюбова.
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11.10.2024 10:32 Відповісти
Кошерні своїх не видають і не кидають, для цього вони все зробили, щоб у 2019 році очолив державу свій, хоч недолугий базіка, але свій.
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11.10.2024 10:48 Відповісти
Повісити або спалити прилюдно!!!
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11.10.2024 12:27 Відповісти
Ну это как ждать от козла молока!!!!!!
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11.10.2024 12:56 Відповісти
 
 