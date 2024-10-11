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Новости
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В СНБО ждут предложения относительно санкций против Боголюбова и Коломойского от президента или СБУ

Боголюбов Коломойський

В Совете национальной безопасности Украины отреагировали на публичные сведения об уплате налогов в России компаниями олигарха Игоря Коломойского и его партнера, президента Еврейской общины Днепра Геннадия Боголюбова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на ответ СНБО на запрос публичного портала "Доступ к правде".

Заместитель руководителя Аппарата СНБО Максим Шойко рассказал, что с таким предложением в Раду должны обратиться Служба безопасности Украины и глава государства. Право на такую инициативу в отношении указанных лиц также имеют Верховная Рада, КМУ и Нацбанк Украины.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины", - говорят в СНБО.

Сообщается также, что после поступления такого предложения, вопрос в отношении Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского будет вынесен на рассмотрение ВРУ.

"В случае поступления таких предложений в отношении указанных в Вашем запросе физических лиц от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов они будут вынесены на рассмотрение СНБО в установленном порядке", - подчеркнули в Совете Нацбезопасности и обороны.

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Ранее СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.

Читайте также: Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Он все равно останется в СИЗО

Автор: 

Боголюбов Геннадий (110) Коломойский Игорь (1792) санкции (11430)


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Топ комментарии
+8
Ніжайше соізволєнія царя просять...

Діяти по закону і виконквати свої обов'язки у Шапітолії не прийнято.
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11.10.2024 09:56
+5
ой, а хто-хто очолює РНБО України?
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11.10.2024 10:00
+4
у рнбо, зовсім дах зірвало? що, значить вони чекають?
мовчати, з відкритим ротом, та покірно заглядати у рота!
взагалі офігіли.
рнбо, гімна с зелених шльопок, найвеличнішого сонцесяйного зе!гундоса, не варті!
а, зе!лідор, зараз подорожує, та дуже зайнятий планом миру, на міст, до плану перемоги.
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11.10.2024 09:57
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Правила форума Совет форумчан
Ніжайше соізволєнія царя просять...

Діяти по закону і виконквати свої обов'язки у Шапітолії не прийнято.
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11.10.2024 09:56 Ответить
у рнбо, зовсім дах зірвало? що, значить вони чекають?
мовчати, з відкритим ротом, та покірно заглядати у рота!
взагалі офігіли.
рнбо, гімна с зелених шльопок, найвеличнішого сонцесяйного зе!гундоса, не варті!
а, зе!лідор, зараз подорожує, та дуже зайнятий планом миру, на міст, до плану перемоги.
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11.10.2024 09:57 Ответить
"...У РНБО чекають на пропозиції щодо санкцій..." Джерело:

Думаю, що народ України буде не проти по одній "санкцій" у кожну потилицю.
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11.10.2024 09:58 Ответить
Та щазз...тримайте кищеню ширше ...хто ж здасть свою годівницю ?! хочьв Україні і президент🤡 ...але не дурак ...
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11.10.2024 09:59 Ответить
ой, а хто-хто очолює РНБО України?
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11.10.2024 10:00 Ответить
Та один дурачьок,але він про це не здогадується.
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11.10.2024 10:23 Ответить
Ого, то тепер рнбо без дозволу д'єрмака і пальцем не поворухне.
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11.10.2024 10:03 Ответить
у совєтьскі часи була приказка
-А чукча в чумє ждьот рассвєта...
Нічого не змініються-зараз 73% чекають на Зелений рассвєт
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11.10.2024 10:06 Ответить
Ой вей! 🤷
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11.10.2024 10:07 Ответить
Цинізму немає меж ,скільки треба мільярдів доларів вкрасти в України що б РНБО запровадило санкції ?
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11.10.2024 10:21 Ответить
"У РНБО чекають на пропозиції" від Ігоря Коломойського та його партнера, президента Єврейської громади Дніпра Геннадія Боголюбова.
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11.10.2024 10:32 Ответить
Кошерні своїх не видають і не кидають, для цього вони все зробили, щоб у 2019 році очолив державу свій, хоч недолугий базіка, але свій.
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11.10.2024 10:48 Ответить
Повісити або спалити прилюдно!!!
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11.10.2024 12:27 Ответить
Ну это как ждать от козла молока!!!!!!
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11.10.2024 12:56 Ответить
 
 