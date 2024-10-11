В СНБО ждут предложения относительно санкций против Боголюбова и Коломойского от президента или СБУ

В Совете национальной безопасности Украины отреагировали на публичные сведения об уплате налогов в России компаниями олигарха Игоря Коломойского и его партнера, президента Еврейской общины Днепра Геннадия Боголюбова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на ответ СНБО на запрос публичного портала "Доступ к правде".

Заместитель руководителя Аппарата СНБО Максим Шойко рассказал, что с таким предложением в Раду должны обратиться Служба безопасности Украины и глава государства. Право на такую инициативу в отношении указанных лиц также имеют Верховная Рада, КМУ и Нацбанк Украины.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины", - говорят в СНБО.

Сообщается также, что после поступления такого предложения, вопрос в отношении Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского будет вынесен на рассмотрение ВРУ.

"В случае поступления таких предложений в отношении указанных в Вашем запросе физических лиц от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов они будут вынесены на рассмотрение СНБО в установленном порядке", - подчеркнули в Совете Нацбезопасности и обороны.

Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

Ранее СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.

Читайте также: Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,88 млрд грн: Он все равно останется в СИЗО