В СНБО ждут предложения относительно санкций против Боголюбова и Коломойского от президента или СБУ
В Совете национальной безопасности Украины отреагировали на публичные сведения об уплате налогов в России компаниями олигарха Игоря Коломойского и его партнера, президента Еврейской общины Днепра Геннадия Боголюбова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.UA со ссылкой на ответ СНБО на запрос публичного портала "Доступ к правде".
Заместитель руководителя Аппарата СНБО Максим Шойко рассказал, что с таким предложением в Раду должны обратиться Служба безопасности Украины и глава государства. Право на такую инициативу в отношении указанных лиц также имеют Верховная Рада, КМУ и Нацбанк Украины.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины", - говорят в СНБО.
Сообщается также, что после поступления такого предложения, вопрос в отношении Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского будет вынесен на рассмотрение ВРУ.
"В случае поступления таких предложений в отношении указанных в Вашем запросе физических лиц от уполномоченных Законом Украины "О санкциях" государственных органов они будут вынесены на рассмотрение СНБО в установленном порядке", - подчеркнули в Совете Нацбезопасности и обороны.
Напомним, работники ГБР сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы. Пограничнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.
Ранее СМИ писали, что экс-совладелец группы "Приват" Боголюбов выехал из Украины по поддельным документам. Также сообщалось, что ГБР расследует дело о выезде Боголюбова из Украины.
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Діяти по закону і виконквати свої обов'язки у Шапітолії не прийнято.
мовчати, з відкритим ротом, та покірно заглядати у рота!
взагалі офігіли.
рнбо, гімна с зелених шльопок, найвеличнішого сонцесяйного зе!гундоса, не варті!
а, зе!лідор, зараз подорожує, та дуже зайнятий планом миру, на міст, до плану перемоги.
Думаю, що народ України буде не проти по одній "санкцій" у кожну потилицю.
-А чукча в чумє ждьот рассвєта...
Нічого не змініються-зараз 73% чекають на Зелений рассвєт