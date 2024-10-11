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Новини Війна
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Наслідки атаки Сил оборони по базі зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки зафіксували значні ураження території внаслідок атаки Сил оборони України на базу зберігання БпЛА типу Shahed біля населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми". 

На знімках з супутника Planet Labs, які було зроблено 11 жовтня, видно наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ.

На фото видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО збили 29 ударних БпЛА, ще 31 локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака на склад РФ з Шахедами під Єйськом 9 жовтня

Нагадаємо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складам біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України.

Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів "Шахед".

У Генштабі повідомили, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.

Супутникові знімки уражених російських складів з "Шахедами" під Єйськом

"За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, у двох регіонах РФ було чути вибухи. Місцева влада заявляла про нібито роботу ППО.

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Автор: 

росія (65856) знищення (7477) Шахед (1128) Удари по РФ (317)


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Топ коментарі
+5
Такі удари треба наносити регулярно (як русня по нам сотню кожного дня пускає), тоді буде відчутний ефект.
А так - за пару днів компенсують втрачене.
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11.10.2024 16:24
+3
Якщо зменшиться кількість ударів шахедами ,то оце і будуть наслідки. Все інше гіпотези.
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11.10.2024 16:46
+2
Просвітіть.
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11.10.2024 16:54
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Такі удари треба наносити регулярно (як русня по нам сотню кожного дня пускає), тоді буде відчутний ефект.
А так - за пару днів компенсують втрачене.
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11.10.2024 16:24 Відповісти
Спочатку поцікавтесь ціною "шахеда" і наших "Бобрів і шершнів"...
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11.10.2024 16:52 Відповісти
Просвітіть.
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11.10.2024 16:54 Відповісти
Ціна "бобра"-109 тис.вічно зелених,Ціна "шершня"-200тис.+...Ціна "шахеда"-20000-50000...зелених..ТТХ у "шахеда"кращі ...
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11.10.2024 17:02 Відповісти
Якщо один "Бобер" знесе два-п'ять ішакєдів на зберіганні, вже в плюс виходить.
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11.10.2024 17:06 Відповісти
1. Кацап-бидлоїд ціни виколупує з сраки хазяїна ботоферми.
2. Про ТТХ нахабно бреше. Бо ніхто ТТХ наших дронів ніхто не розголошує. Все, що відомо, на рівні слухів.
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11.10.2024 17:39 Відповісти
Враховуючи, що сировину русня дуже дешево виколупує з власних надр, і працюють там за невеликі гроші, цілком можливо, що так.
Легковик новий коштує майже стільки ж, а він складніший за конструкцією.
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11.10.2024 17:43 Відповісти
Ви помиляєтесь. Двигун "шахеда" бачили? Доволі складний агрегат. Тільки він повинен коштувати як недорогий автомобіль.
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11.10.2024 17:49 Відповісти
Факт, що русню ціною не злякати. У них завжди гроші є.
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11.10.2024 17:51 Відповісти
Ржу німагу - шахедна одноразова таратайка двотактна на чотири циліндри з карбюратором від пускача дорожча за автомобільний двигун (( Воістину "складний агрегат" (( Порахуй скільки коштують два китайських мопеди - це вартість двигуна від шахеда .
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11.10.2024 20:59 Відповісти
Це якщо німецький двигун ставити? ціна буде від 10к. $. А там Іранська копія. Китайський, доприкладу, 1,5-2 тис $ І це роздрібна ціна в Україні
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12.10.2024 08:35 Відповісти
"На рівні слухів "- бойова частина у балалайки здається 60 , а у бобра вдесятеро менше , щодо дальності , то подивися скільки часу той паскудний шахед крутиться над Україною , щодо ціни - капаська відома , а на наш судячи з вартості яєць для ЗСУ, теж від правди недалека ((
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11.10.2024 20:56 Відповісти
вони ж не посилають 1 бобер проти 1 шахеда
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11.10.2024 23:10 Відповісти
От тільки кацапських лайноїдів з Німеччини не вистачало! Лайноїде-кацапи, а чи відомо тобі, що половину артилерійських снарядів, якими стріляє по нам кацапня, вашому ***** постачає Жирна Свиня Ин з КНДР?
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11.10.2024 17:46 Відповісти
Якщо зменшиться кількість ударів шахедами ,то оце і будуть наслідки. Все інше гіпотези.
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11.10.2024 16:46 Відповісти
На жаль зараз такий час шоу і відосиків, що мухою на кшталт єгипетської акули можна півроку радувати населення, а вбивство слона(яке врятувало багато життів) навіть сфотографоване з космосу не викличе такого ажіотажу. А 99% подій взагалі не помічають, бо ніхто не зняв на камеру.
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11.10.2024 17:07 Відповісти
Гарне влучання, но як діванний експерд можу констатувати якщо б попали в усі будівлі з новим дахом було взагалі супер.
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11.10.2024 18:43 Відповісти
Феодосия
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11.10.2024 19:24 Відповісти
 
 