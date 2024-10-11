Наслідки атаки Сил оборони по базі зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутникові знімки зафіксували значні ураження території внаслідок атаки Сил оборони України на базу зберігання БпЛА типу Shahed біля населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

На знімках з супутника Planet Labs, які було зроблено 11 жовтня, видно наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ.

На фото видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

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Нагадаємо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складам біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України.

Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів "Шахед".

У Генштабі повідомили, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.

"За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, у двох регіонах РФ було чути вибухи. Місцева влада заявляла про нібито роботу ППО.

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