Наслідки атаки Сил оборони по базі зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї РФ. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Супутникові знімки зафіксували значні ураження території внаслідок атаки Сил оборони України на базу зберігання БпЛА типу Shahed біля населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".
На знімках з супутника Planet Labs, які було зроблено 11 жовтня, видно наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ.
На фото видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.
Нагадаємо, 9 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдали удару по складам біля Єйська силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України.
Ціль – склади у селищі Октябрське, які за твердженням Генштабу, використовувались для зберігання дронів "Шахед".
У Генштабі повідомили, що там зберігалося близько 400 ударних дронів.
"За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація", - додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що у ніч на середу, 9 жовтня 2024 року, у двох регіонах РФ було чути вибухи. Місцева влада заявляла про нібито роботу ППО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так - за пару днів компенсують втрачене.
2. Про ТТХ нахабно бреше. Бо ніхто ТТХ наших дронів ніхто не розголошує. Все, що відомо, на рівні слухів.
Легковик новий коштує майже стільки ж, а він складніший за конструкцією.