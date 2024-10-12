Росіяни минулої доби атакували Балку Журавку на Луганщині 46 безпілотниками

Минулої доби окупанти атакували село Балка Журавка на Луганщині 46 безпілотниками, били по населеному пункту з РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Із реактивної системи залпового вогню загарбники вдарили по Балці Журавці. Застосували в бік села 46 безпілотників", - написав Лисогор.

За його словами, зосередивши атакуючі зусилля на Лиманському напрямку, противник намагався просунутися в районах Греківки, Макіївки, Балки Журавки та Білогорівки.

Територія поблизу кожного населеного пункту перебуває під постійним вогнем російської артилерії.

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