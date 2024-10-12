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Россияне за прошедшие сутки атаковали Балку Журавку на Луганщине 46 беспилотниками

Ситуація на Луганщині

За прошедшие сутки оккупанты атаковали село Балка Журавка на Луганщине 46 беспилотниками, били по населенному пункту из РСЗО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Из реактивной системы залпового огня захватчики ударили по Балке Журавцы. Применили в сторону села 46 беспилотников", - написал Лысогор.

По его словам, сосредоточив атакующие усилия на Лиманском направлении, противник пытался продвинуться в районах Грековки, Макеевки, Балки Журавки и Белогоровки.

Территория вблизи каждого населенного пункта находится под постоянным огнем российской артиллерии.

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Автор: 

обстрел (27652) Луганская область (6506)


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в нас іще є якась "луганщина"?
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12.10.2024 18:44 Ответить
 
 