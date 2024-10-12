У Грузії оштрафували опозиційні канали за відмову показувати передвиборчу рекламу керівної партії з кадрами зруйнованих міст України
У п'ятницю, 11 жовтня, Тбіліський міський суд оштрафував опозиційні телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за те, що вони відмовилися показувати передвиборчу рекламу партії "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих Росією українських міст.
Про це пише Formula, інформує Цензор.НЕТ.
Національна комісія задовольнила скаргу провладної партії "Грузинської мрії", визнавши вищезгадані телеканали винними в адміністративному правопорушенні. Суд наклав штраф розміром 5000-5500 ларі (приблизно 1800-2000 доларів).
Крім цього, рішення суду передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії" – незалежно від того, чи буде це оскаржене в апеляційному суді.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожують великі штрафи за відмову транслювати скандальну передвиборчу агітацію керівної партії "Грузинська мрія". Йдеться про кадри з українськими містами, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.
Грузинські опозиційні телеканали наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як "російську пропаганду і знущання над українським народом".
Що передувало?
Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.
Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.
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Что-то у вас с логикой странное творится.
так хотілося побачити "мир а глазах хутіна"
побачили !
а ще допомогу гелікоптерами, які надіслав Кравчук для евакуації грузинів із Сухумі?
а ще добровольців з УНА-УНСО, які бились пліч-о-пліч з грузинами?
а засоби ППО, зокрема системи «Бук» і «Оса», декілька бойових комплектів до кожної системи, і завдяки ним ми збили 12 російських бомбардувальників, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту-22, який ніхто до цього не збивав», - розповідав Міхеїл Саакашвілі і саме головне колосальну підтримку народу України.
Ті ж "Буки" та "Оси" приїхали в Грузію з українськими екіпажами, бо навчати грузинів небуло часу.
бачите: талановита людина, талановита у всьому.
і в спорті, і в політиці.
кличко, мер.
навіть блохін, був народним депутатом.
а, у шеви не склалося.
я про каху каладзе, хто не зрозумів.
Перебував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС . У пострадянський період Олег Блохін поєднував тренерську роботу з громадсько-політичною діяльністю.
У 1998 році був депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України за списком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнського об'єднання «Громада» (№ 16), яке на початку 1997 року створив тогочасний прем'єр-міністр України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Лазаренко . Членом фракції ВО «Громада» пробув лише рік, після чого два роки був у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE фракції «Батьківщина» .
Влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року перейшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) Комуністичну партію України , а у 2002 році був обраний депутатом Верховної Ради четвертого скликання за списками цієї партії (№ 10). За п'ять місяців перейшов у фракцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) , а у 2003 році був членом її політрадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] .
У Раді IV скликання був членом комітету Верховної Ради з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму, головою підкомітету з питань олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень.
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006 виборах 2006 року Блохін балотувався у Верховну Раду під № 10 списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA!%C2%BB Опозиційного блоку «Не так!» , сформованого на базі СДПУ(о). Блок не зміг подолати 3-відсотковий прохідний бар'єр, набравши лише 1,01 % голосів виборців.
от і приїхали до суддівського свавілля