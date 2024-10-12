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У Грузії оштрафували опозиційні канали за відмову показувати передвиборчу рекламу керівної партії з кадрами зруйнованих міст України

У Грузії оштрафували опозиційні канали за відмову показати скандальну агітацію партії влади

У п'ятницю, 11 жовтня, Тбіліський міський суд оштрафував опозиційні телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за те, що вони відмовилися показувати передвиборчу рекламу партії "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих Росією українських міст.

Про це пише Formula, інформує Цензор.НЕТ.

Національна комісія задовольнила скаргу провладної партії "Грузинської мрії", визнавши вищезгадані телеканали винними в адміністративному правопорушенні. Суд наклав штраф розміром 5000-5500 ларі (приблизно 1800-2000 доларів).

Крім цього,  рішення суду передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії" – незалежно від того, чи буде це оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожують великі штрафи за відмову транслювати скандальну передвиборчу агітацію керівної партії "Грузинська мрія". Йдеться про кадри з українськими містами, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Грузинські опозиційні телеканали наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як "російську пропаганду і знущання над українським народом".

Читайте також: У Грузії опозиційним телеканалам загрожує штраф за відмову крутити передвиборчу агітацію керівної партії з кадрами руйнувань в Україні

Що передувало?

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

Читайте також: МЗС засудило політичну рекламу "Грузинської мрії", де використали кадри зруйнованих українських міст: такі дії неприпустимі

Автор: 

Грузія (1852) реклама (406) суд (11731) штраф (1871)


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Топ коментарі
+20
Скоро там включать марафон як і в нас
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12.10.2024 16:33
+20
Скоро влада Іванішвілі буде штрафувати грузинів за відмову ставати на коліна
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12.10.2024 16:43
+18
мудрий український нарід у 2019 запросив хутіна напасти на Україну - своїми ручками біля виборчих урн благав -

так хотілося побачити "мир а глазах хутіна"

побачили !
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12.10.2024 17:55
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Скоро там включать марафон як і в нас
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12.10.2024 16:33 Відповісти
Вы приравниваете народ Украины, который в войне с рф, к народу, который уже поучаствовал в войне много лет назад и затем сам пошел на поводу у рф?
Что-то у вас с логикой странное творится.
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12.10.2024 17:01 Відповісти
мудрий український нарід у 2019 запросив хутіна напасти на Україну - своїми ручками біля виборчих урн благав -

так хотілося побачити "мир а глазах хутіна"

побачили !
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12.10.2024 17:55 Відповісти
Я ще в 2008 році бачив Грузію такою:

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12.10.2024 16:37 Відповісти
чи пам'ятають це грузини?
а ще допомогу гелікоптерами, які надіслав Кравчук для евакуації грузинів із Сухумі?
а ще добровольців з УНА-УНСО, які бились пліч-о-пліч з грузинами?
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12.10.2024 17:59 Відповісти
Добавлю. А "Кольчугу", завдяки которої збивали кацапські літаки,
а засоби ППО, зокрема системи «Бук» і «Оса», декілька бойових комплектів до кожної системи, і завдяки ним ми збили 12 російських бомбардувальників, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту-22, який ніхто до цього не збивав», - розповідав Міхеїл Саакашвілі і саме головне колосальну підтримку народу України.
Ті ж "Буки" та "Оси" приїхали в Грузію з українськими екіпажами, бо навчати грузинів небуло часу.
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12.10.2024 18:20 Відповісти
грузія всьо!
бачите: талановита людина, талановита у всьому.
і в спорті, і в політиці.
кличко, мер.
навіть блохін, був народним депутатом.
а, у шеви не склалося.
я про каху каладзе, хто не зрозумів.
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12.10.2024 16:38 Відповісти
Блохін був у фракції комуняк, а потім підтримував ригів.
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12.10.2024 16:40 Відповісти
Політична кар'єра Блохіна Олега:

Перебував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС . У пострадянський період Олег Блохін поєднував тренерську роботу з громадсько-політичною діяльністю.

У 1998 році був депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України за списком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнського об'єднання «Громада» (№ 16), яке на початку 1997 року створив тогочасний прем'єр-міністр України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Лазаренко . Членом фракції ВО «Громада» пробув лише рік, після чого два роки був у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE фракції «Батьківщина» .

Влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року перейшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) Комуністичну партію України , а у 2002 році був обраний депутатом Верховної Ради четвертого скликання за списками цієї партії (№ 10). За п'ять місяців перейшов у фракцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) , а у 2003 році був членом її політрадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] .

У Раді IV скликання був членом комітету Верховної Ради з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму, головою підкомітету з питань олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень.

На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006 виборах 2006 року Блохін балотувався у Верховну Раду під № 10 списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA!%C2%BB Опозиційного блоку «Не так!» , сформованого на базі СДПУ(о). Блок не зміг подолати 3-відсотковий прохідний бар'єр, набравши лише 1,01 % голосів виборців.
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12.10.2024 16:42 Відповісти
Теж у Юліному гнізді посидів...
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12.10.2024 16:47 Відповісти
Шева виявився "політичною повією", як колись казав великий ленін.
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12.10.2024 20:17 Відповісти
все як у нас
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12.10.2024 16:38 Відповісти
не зовсім все, а лише на 73%
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12.10.2024 18:01 Відповісти
2027 рік... "Грузінская автономная область" южного фєдєрального округа кацапстану
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12.10.2024 16:38 Відповісти
Краще показали фото зеленського в Омані
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12.10.2024 16:38 Відповісти
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12.10.2024 20:05 Відповісти
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12.10.2024 20:06 Відповісти
Грузія 2008 не підходить? А шо так?
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12.10.2024 16:42 Відповісти
Скоро влада Іванішвілі буде штрафувати грузинів за відмову ставати на коліна
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12.10.2024 16:43 Відповісти
…і цілувати російського чобота
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12.10.2024 17:02 Відповісти
незалежно від того, чи буде це оскаржене в апеляційному суді Джерело:
от і приїхали до суддівського свавілля
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12.10.2024 16:53 Відповісти
Звучит как трэш)
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12.10.2024 17:09 Відповісти
А що, грузини виходить ще нічого так. У них є опозиційні канали)
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12.10.2024 17:21 Відповісти
мда, а Україну отмарафєтілі
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12.10.2024 18:02 Відповісти
Де гарантія ,що тих опозиційників,поступово ,один за одним ,не будуть скручувати,та кидати по тюрмах...вони наберуться досвіду в рашці, і буде їм "Грузинська мрія"
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12.10.2024 18:13 Відповісти
То хай публікують кадри окупованих Росією міст Грузії... (У Франції, в будівлі парламенту, є меморіал - алегоричні фігури жінок, що зображають всі провінції держави... З моменту втрати Францією Ельзасу та Лотарінгії (після франко-пруської війни) , їх статуї були вкриті чорними жалобними покривалами... Зняті вони були після 1918-го року - коли вони були звільнені та повернуті в державу... Цікаво - що думають з цього приводу грузини - адже Абхазія та Південна Осетія, фактично, окуповані Росією... (Якщо ні - чому Грузія їх не повертає назад?)
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12.10.2024 18:02 Відповісти
Перща кров і Іванішвілі кінець. Зметуть. І його голубиє братья моментально перестануть хорохоритись.
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12.10.2024 18:20 Відповісти
Скоро вибори. Грузини повинні повалити цю владу або назавжди залишитися рабами кацапів.
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12.10.2024 21:04 Відповісти
дай Бог
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13.10.2024 02:09 Відповісти
Оце те що чекає Україну з Зеленою командою якщо програємо
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13.10.2024 23:41 Відповісти
 
 