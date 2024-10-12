У Грузії оштрафували опозиційні канали за відмову показувати передвиборчу рекламу керівної партії з кадрами зруйнованих міст України

У п'ятницю, 11 жовтня, Тбіліський міський суд оштрафував опозиційні телеканали Formula, Mtavari і TV Pirveli за те, що вони відмовилися показувати передвиборчу рекламу партії "Грузинська мрія" з кадрами зруйнованих Росією українських міст.

Про це пише Formula, інформує Цензор.НЕТ.

Національна комісія задовольнила скаргу провладної партії "Грузинської мрії", визнавши вищезгадані телеканали винними в адміністративному правопорушенні. Суд наклав штраф розміром 5000-5500 ларі (приблизно 1800-2000 доларів).

Крім цього, рішення суду передбачає, що Formula, Mtavari і TV Pirveli будуть зобов’язані поставити в ефір скандальний передвиборчий ролик "Грузинської мрії" – незалежно від того, чи буде це оскаржене в апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що три опозиційні телеканали у Грузії заявили, що їм загрожують великі штрафи за відмову транслювати скандальну передвиборчу агітацію керівної партії "Грузинська мрія". Йдеться про кадри з українськими містами, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Грузинські опозиційні телеканали наголосили, що оцінюють рекламу партії влади як "російську пропаганду і знущання над українським народом".

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Що передувало?

Нагадаємо, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" використала зображення знищених російськими військами українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

Низку плакатів та відеоролик, де кадрам бомбардувань протиставляються фонтани та нові автобуси у грузинських містах, представили сьогодні. Так, виборцям пропонують "обрати мир" і сказати "ні війні".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі різко засудила цю рекламну кампанію.

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