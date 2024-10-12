В Грузии оштрафовали оппозиционные каналы за отказ показывать предвыборную рекламу правящей партии с кадрами разрушенных городов Украины

В пятницу, 11 октября, Тбилисский городской суд оштрафовал оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli за то, что они отказались показывать предвыборную рекламу партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных Россией украинских городов.

Об этом пишет Formula, информирует Цензор.НЕТ.

Национальная комиссия удовлетворила жалобу провластной партии "Грузинской мечты", признав вышеупомянутые телеканалы виновными в административном правонарушении. Суд наложил штраф в размере 5000-5500 лари (примерно 1800-2000 долларов).

Кроме этого, решение суда предусматривает, что Formula, Mtavari и TV Pirveli будут обязаны поставить в эфир скандальный предвыборный ролик "Грузинской мечты" - независимо от того, будет ли это обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что три оппозиционных телеканала в Грузии заявили, что им грозят большие штрафы за отказ транслировать скандальную предвыборную агитацию правящей партии "Грузинская мечта". Речь идет о кадрах с украинскими городами, которые подверглись разрушениям в результате российских обстрелов.

Грузинские оппозиционные телеканалы отметили, что оценивают рекламу партии власти как "российскую пропаганду и издевательство над украинским народом".

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Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

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