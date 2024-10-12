В Грузии оштрафовали оппозиционные каналы за отказ показывать предвыборную рекламу правящей партии с кадрами разрушенных городов Украины
В пятницу, 11 октября, Тбилисский городской суд оштрафовал оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli за то, что они отказались показывать предвыборную рекламу партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных Россией украинских городов.
Об этом пишет Formula, информирует Цензор.НЕТ.
Национальная комиссия удовлетворила жалобу провластной партии "Грузинской мечты", признав вышеупомянутые телеканалы виновными в административном правонарушении. Суд наложил штраф в размере 5000-5500 лари (примерно 1800-2000 долларов).
Кроме этого, решение суда предусматривает, что Formula, Mtavari и TV Pirveli будут обязаны поставить в эфир скандальный предвыборный ролик "Грузинской мечты" - независимо от того, будет ли это обжаловано в апелляционном суде.
Напомним, ранее сообщалось, что три оппозиционных телеканала в Грузии заявили, что им грозят большие штрафы за отказ транслировать скандальную предвыборную агитацию правящей партии "Грузинская мечта". Речь идет о кадрах с украинскими городами, которые подверглись разрушениям в результате российских обстрелов.
Грузинские оппозиционные телеканалы отметили, что оценивают рекламу партии власти как "российскую пропаганду и издевательство над украинским народом".
Что предшествовало?
Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.
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Что-то у вас с логикой странное творится.
так хотілося побачити "мир а глазах хутіна"
побачили !
а ще допомогу гелікоптерами, які надіслав Кравчук для евакуації грузинів із Сухумі?
а ще добровольців з УНА-УНСО, які бились пліч-о-пліч з грузинами?
а засоби ППО, зокрема системи «Бук» і «Оса», декілька бойових комплектів до кожної системи, і завдяки ним ми збили 12 російських бомбардувальників, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту-22, який ніхто до цього не збивав», - розповідав Міхеїл Саакашвілі і саме головне колосальну підтримку народу України.
Ті ж "Буки" та "Оси" приїхали в Грузію з українськими екіпажами, бо навчати грузинів небуло часу.
бачите: талановита людина, талановита у всьому.
і в спорті, і в політиці.
кличко, мер.
навіть блохін, був народним депутатом.
а, у шеви не склалося.
я про каху каладзе, хто не зрозумів.
Перебував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС . У пострадянський період Олег Блохін поєднував тренерську роботу з громадсько-політичною діяльністю.
У 1998 році був депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України за списком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнського об'єднання «Громада» (№ 16), яке на початку 1997 року створив тогочасний прем'єр-міністр України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Лазаренко . Членом фракції ВО «Громада» пробув лише рік, після чого два роки був у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE фракції «Батьківщина» .
Влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року перейшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) Комуністичну партію України , а у 2002 році був обраний депутатом Верховної Ради четвертого скликання за списками цієї партії (№ 10). За п'ять місяців перейшов у фракцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) , а у 2003 році був членом її політрадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] .
У Раді IV скликання був членом комітету Верховної Ради з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму, головою підкомітету з питань олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень.
На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006 виборах 2006 року Блохін балотувався у Верховну Раду під № 10 списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA!%C2%BB Опозиційного блоку «Не так!» , сформованого на базі СДПУ(о). Блок не зміг подолати 3-відсотковий прохідний бар'єр, набравши лише 1,01 % голосів виборців.
от і приїхали до суддівського свавілля