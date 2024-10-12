РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости
2 879 31

В Грузии оштрафовали оппозиционные каналы за отказ показывать предвыборную рекламу правящей партии с кадрами разрушенных городов Украины

У Грузії оштрафували опозиційні канали за відмову показати скандальну агітацію партії влади

В пятницу, 11 октября, Тбилисский городской суд оштрафовал оппозиционные телеканалы Formula, Mtavari и TV Pirveli за то, что они отказались показывать предвыборную рекламу партии "Грузинская мечта" с кадрами разрушенных Россией украинских городов.

Об этом пишет Formula, информирует Цензор.НЕТ.

Национальная комиссия удовлетворила жалобу провластной партии "Грузинской мечты", признав вышеупомянутые телеканалы виновными в административном правонарушении. Суд наложил штраф в размере 5000-5500 лари (примерно 1800-2000 долларов).

Кроме этого, решение суда предусматривает, что Formula, Mtavari и TV Pirveli будут обязаны поставить в эфир скандальный предвыборный ролик "Грузинской мечты" - независимо от того, будет ли это обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, ранее сообщалось, что три оппозиционных телеканала в Грузии заявили, что им грозят большие штрафы за отказ транслировать скандальную предвыборную агитацию правящей партии "Грузинская мечта". Речь идет о кадрах с украинскими городами, которые подверглись разрушениям в результате российских обстрелов.

Грузинские оппозиционные телеканалы отметили, что оценивают рекламу партии власти как "российскую пропаганду и издевательство над украинским народом".

Читайте также: В Грузии оппозиционным телеканалам грозит штраф за отказ крутить предвыборную агитацию руководящей партии с кадрами разрушений в Украине

Что предшествовало?

Напомним, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили резко осудила эту рекламную кампанию.

Читайте также: МИД осудил политическую рекламу "Грузинской мечты", где использовали кадры разрушенных украинских городов: такие действия недопустимы

Автор: 

Грузия (4504) реклама (643) суд (25136) штраф (1287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Скоро там включать марафон як і в нас
показать весь комментарий
12.10.2024 16:33
+20
Скоро влада Іванішвілі буде штрафувати грузинів за відмову ставати на коліна
показать весь комментарий
12.10.2024 16:43
+18
мудрий український нарід у 2019 запросив хутіна напасти на Україну - своїми ручками біля виборчих урн благав -

так хотілося побачити "мир а глазах хутіна"

побачили !
показать весь комментарий
12.10.2024 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро там включать марафон як і в нас
показать весь комментарий
12.10.2024 16:33 Ответить
Вы приравниваете народ Украины, который в войне с рф, к народу, который уже поучаствовал в войне много лет назад и затем сам пошел на поводу у рф?
Что-то у вас с логикой странное творится.
показать весь комментарий
12.10.2024 17:01 Ответить
мудрий український нарід у 2019 запросив хутіна напасти на Україну - своїми ручками біля виборчих урн благав -

так хотілося побачити "мир а глазах хутіна"

побачили !
показать весь комментарий
12.10.2024 17:55 Ответить
Я ще в 2008 році бачив Грузію такою:

показать весь комментарий
12.10.2024 16:37 Ответить
чи пам'ятають це грузини?
а ще допомогу гелікоптерами, які надіслав Кравчук для евакуації грузинів із Сухумі?
а ще добровольців з УНА-УНСО, які бились пліч-о-пліч з грузинами?
показать весь комментарий
12.10.2024 17:59 Ответить
Добавлю. А "Кольчугу", завдяки которої збивали кацапські літаки,
а засоби ППО, зокрема системи «Бук» і «Оса», декілька бойових комплектів до кожної системи, і завдяки ним ми збили 12 російських бомбардувальників, включно зі стратегічним бомбардувальником Ту-22, який ніхто до цього не збивав», - розповідав Міхеїл Саакашвілі і саме головне колосальну підтримку народу України.
Ті ж "Буки" та "Оси" приїхали в Грузію з українськими екіпажами, бо навчати грузинів небуло часу.
показать весь комментарий
12.10.2024 18:20 Ответить
грузія всьо!
бачите: талановита людина, талановита у всьому.
і в спорті, і в політиці.
кличко, мер.
навіть блохін, був народним депутатом.
а, у шеви не склалося.
я про каху каладзе, хто не зрозумів.
показать весь комментарий
12.10.2024 16:38 Ответить
Блохін був у фракції комуняк, а потім підтримував ригів.
показать весь комментарий
12.10.2024 16:40 Ответить
Політична кар'єра Блохіна Олега:

Перебував у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС . У пострадянський період Олег Блохін поєднував тренерську роботу з громадсько-політичною діяльністю.

У 1998 році був депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради України за списком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB Всеукраїнського об'єднання «Громада» (№ 16), яке на початку 1997 року створив тогочасний прем'єр-міністр України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Лазаренко . Членом фракції ВО «Громада» пробув лише рік, після чого два роки був у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%97_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE фракції «Батьківщина» .

Влітку https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 року перейшов у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) Комуністичну партію України , а у 2002 році був обраний депутатом Верховної Ради четвертого скликання за списками цієї партії (№ 10). За п'ять місяців перейшов у фракцію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) , а у 2003 році був членом її політрадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23 [23] .

У Раді IV скликання був членом комітету Верховної Ради з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму, головою підкомітету з питань олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень.

На https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2006 виборах 2006 року Блохін балотувався у Верховну Раду під № 10 списку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA!%C2%BB Опозиційного блоку «Не так!» , сформованого на базі СДПУ(о). Блок не зміг подолати 3-відсотковий прохідний бар'єр, набравши лише 1,01 % голосів виборців.
показать весь комментарий
12.10.2024 16:42 Ответить
Теж у Юліному гнізді посидів...
показать весь комментарий
12.10.2024 16:47 Ответить
Шева виявився "політичною повією", як колись казав великий ленін.
показать весь комментарий
12.10.2024 20:17 Ответить
все як у нас
показать весь комментарий
12.10.2024 16:38 Ответить
не зовсім все, а лише на 73%
показать весь комментарий
12.10.2024 18:01 Ответить
2027 рік... "Грузінская автономная область" южного фєдєрального округа кацапстану
показать весь комментарий
12.10.2024 16:38 Ответить
Краще показали фото зеленського в Омані
показать весь комментарий
12.10.2024 16:38 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2024 20:05 Ответить
показать весь комментарий
12.10.2024 20:06 Ответить
Грузія 2008 не підходить? А шо так?
показать весь комментарий
12.10.2024 16:42 Ответить
Скоро влада Іванішвілі буде штрафувати грузинів за відмову ставати на коліна
показать весь комментарий
12.10.2024 16:43 Ответить
…і цілувати російського чобота
показать весь комментарий
12.10.2024 17:02 Ответить
незалежно від того, чи буде це оскаржене в апеляційному суді Джерело:
от і приїхали до суддівського свавілля
показать весь комментарий
12.10.2024 16:53 Ответить
Звучит как трэш)
показать весь комментарий
12.10.2024 17:09 Ответить
А що, грузини виходить ще нічого так. У них є опозиційні канали)
показать весь комментарий
12.10.2024 17:21 Ответить
мда, а Україну отмарафєтілі
показать весь комментарий
12.10.2024 18:02 Ответить
Де гарантія ,що тих опозиційників,поступово ,один за одним ,не будуть скручувати,та кидати по тюрмах...вони наберуться досвіду в рашці, і буде їм "Грузинська мрія"
показать весь комментарий
12.10.2024 18:13 Ответить
То хай публікують кадри окупованих Росією міст Грузії... (У Франції, в будівлі парламенту, є меморіал - алегоричні фігури жінок, що зображають всі провінції держави... З моменту втрати Францією Ельзасу та Лотарінгії (після франко-пруської війни) , їх статуї були вкриті чорними жалобними покривалами... Зняті вони були після 1918-го року - коли вони були звільнені та повернуті в державу... Цікаво - що думають з цього приводу грузини - адже Абхазія та Південна Осетія, фактично, окуповані Росією... (Якщо ні - чому Грузія їх не повертає назад?)
показать весь комментарий
12.10.2024 18:02 Ответить
Перща кров і Іванішвілі кінець. Зметуть. І його голубиє братья моментально перестануть хорохоритись.
показать весь комментарий
12.10.2024 18:20 Ответить
Скоро вибори. Грузини повинні повалити цю владу або назавжди залишитися рабами кацапів.
показать весь комментарий
12.10.2024 21:04 Ответить
дай Бог
показать весь комментарий
13.10.2024 02:09 Ответить
Оце те що чекає Україну з Зеленою командою якщо програємо
показать весь комментарий
13.10.2024 23:41 Ответить
 
 