УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10572 відвідувача онлайн
Новини
2 737 39

Біля мітингу Трампа затримали чоловіка зі зарядженою зброєю та боєприпасами в авто, - Associated Press.

Неподалік місця виступу Трампа затримали чоловіка зі зброєю

У Південній Каліфорнії, на блокпосту біля місця де кандидат у президенти США Дональд Трамп проводив мітинг, було затримано чоловіка зі зарядженою зброєю.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

В АР розповідають, що чоловіка з дробовиком, зарядженим пістолетом та боєприпасами у своєму автомобілі заарештували на пропускному пункті мітингу біля Трампа.

За інформацією правоохоронців, чоловіка було заарештовано за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності.

Також читайте: Країни Заходу бояться опинитися у "любовній трійці" з Путіним та Трампом, - The Telegraph

"Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа чи учасників заходу", - йдеться у заяві.

Пізніше того дня чоловіка відпустили під заставу у розмірі 5 тисяч доларів. Тепер підозрюваний має з'явитися до суду 2 січня 2025 року.

Читайте: Гарріс дорікнула Трампу в приховуванні інформації про стан його здоров’я

Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

Згодом з'явилась інформація, що Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.

Автор: 

арешт (2535) мітинг (755) США (23290) Трамп Дональд (6027)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Та там "покушенія" будуть аж до виборів. Політтехнологи Трампа походу вкурили, що це рейтинг діда підвищує. Ну як же ш, раз його так вбити хотять, то "значіт хароший прєзідент, нада брать"
показати весь коментар
14.10.2024 02:33
+10
Шо, опять ?
показати весь коментар
14.10.2024 01:48
+9
показати весь коментар
14.10.2024 02:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо, опять ?
показати весь коментар
14.10.2024 01:48 Відповісти
Та там "покушенія" будуть аж до виборів. Політтехнологи Трампа походу вкурили, що це рейтинг діда підвищує. Ну як же ш, раз його так вбити хотять, то "значіт хароший прєзідент, нада брать"
показати весь коментар
14.10.2024 02:33 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 13:56 Відповісти
ці постановки - вже навіть не смішно
показати весь коментар
14.10.2024 01:55 Відповісти
І що тут такого? Американці мають право на зброю. Якщо зброя легальна і не діставалась для виконання замаху які можуть бути претензії? В кожній третій машині в США є зброя.
показати весь коментар
14.10.2024 02:03 Відповісти
В Калифорнии ограничена емкость магазина - 10 патронов, ружьё можно почти любое кроме cal 0.50 или больше, а пистолет можно только модель из списка DOJ и он очень ограничен. За эти нарушения его и пожопили, а так може он на стрельбище ехал.
показати весь коментар
14.10.2024 04:42 Відповісти
Just another week-end in the good old US of A.
показати весь коментар
14.10.2024 02:03 Відповісти
Redneck приїхав охороняти Трампа.
показати весь коментар
14.10.2024 02:11 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 02:15 Відповісти
а може вже приїхав на штурм Капітолія..
трохи раніше ніж домовлялись..
показати весь коментар
14.10.2024 02:27 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 02:41 Відповісти
Ну це вже як погане клоунство. Навіть гірше за 95 квартал.
показати весь коментар
14.10.2024 02:45 Відповісти
може сам собі накличе, хай бавиться
показати весь коментар
14.10.2024 09:48 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 13:57 Відповісти
Шоу маст го он.
показати весь коментар
14.10.2024 02:46 Відповісти
Show must go on
показати весь коментар
14.10.2024 02:47 Відповісти
Драматургія якась! Таке враження, що Трамп таскає з собою артистів кіно, які грають « вбивць». Як говорять, перший раз це відбувається, як трагедія, але зараз це виглядає, як фарс.
показати весь коментар
14.10.2024 03:40 Відповісти
- Подсудимый, теперь ваше слово
- Гражданин судья, это полное безобразие со стороны полиции и ФБР! Начну с самого начала - сижу я в своем пикапе, в каске немецкой и горных сандалях, с пулеметом и спокойно пью пиво себе холодное из Гондураса. Как тут....
показати весь коментар
14.10.2024 05:14 Відповісти
Трампони навіть примітивніші ніж здавалося на перший погляд.
показати весь коментар
14.10.2024 06:00 Відповісти
Так це на "примітивних" і розраховано... Бо вони в складні логічні конструкції не "вкурюють"... Гітлер так само опускався до "прмітивізму"... І працював саме у розрахунку на "примітивних"...
показати весь коментар
14.10.2024 08:21 Відповісти
"Мудрий нарід" це не лише наша проблема ...
показати весь коментар
14.10.2024 14:00 Відповісти
Шефир 4.
Сценарій хто писав? Ленкапопочленка?
показати весь коментар
14.10.2024 06:17 Відповісти
Неужели открыли спортивную охоту на Оранжевого Донни.
показати весь коментар
14.10.2024 07:10 Відповісти
Український слід ще не знайшли?
показати весь коментар
14.10.2024 07:19 Відповісти
Не підказуйте ...
показати весь коментар
14.10.2024 14:02 Відповісти
Eta uzhe ni komedia , a farss . U Tromba v shtabe naverna imeitsa vakansia takaia , chelovek -ubica Tromba ...🤦‍♂️
показати весь коментар
14.10.2024 07:49 Відповісти
... ,,обережно вуха ,, ,табличку з таким написом вилучили теж?
показати весь коментар
14.10.2024 08:10 Відповісти
Зброя взагалі-то буваає не заряджена, а набита…
показати весь коментар
14.10.2024 09:29 Відповісти
а візитку Яроша забули покласти...
показати весь коментар
14.10.2024 09:38 Відповісти
а також було затримано п'ять термінаторів Т-1000, сім Дартів Вейдерів, дванадцять Бетманів...
показати весь коментар
14.10.2024 10:14 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 14:03 Відповісти
У таких ************ без "пакушєній" ніяк - шоумастгоуон
На зеленого он вже 100500 раз "пакушалісь", кловани, ***…
показати весь коментар
14.10.2024 10:19 Відповісти
"Велике всенародне горе" не найгірший варіант вирішення "зеленої" проблеми ...
показати весь коментар
14.10.2024 14:08 Відповісти
Як би ж то! але їхні постановочні шоу такого щастя не принесуть
показати весь коментар
14.10.2024 15:27 Відповісти
Мова не про "постановочні шоу", а про наявність у країні людей здатних реалізувати таку подію ...
показати весь коментар
14.10.2024 15:41 Відповісти
Маю сумніви…
показати весь коментар
14.10.2024 22:57 Відповісти
Поживемо - побачимо ...
показати весь коментар
15.10.2024 12:25 Відповісти
Запамʼятаю оптиміста
показати весь коментар
16.10.2024 00:31 Відповісти
До рудого виставили таку охорону, як до діючого президента. Нічого цьому поцу не загрожує, окрім проносу під час гри у гольф.
показати весь коментар
14.10.2024 10:54 Відповісти
 
 