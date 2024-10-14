Біля мітингу Трампа затримали чоловіка зі зарядженою зброєю та боєприпасами в авто, - Associated Press.

У Південній Каліфорнії, на блокпосту біля місця де кандидат у президенти США Дональд Трамп проводив мітинг, було затримано чоловіка зі зарядженою зброєю.

Про це пише Associated Press, передає Цензор.НЕТ.

В АР розповідають, що чоловіка з дробовиком, зарядженим пістолетом та боєприпасами у своєму автомобілі заарештували на пропускному пункті мітингу біля Трампа.

За інформацією правоохоронців, чоловіка було заарештовано за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності.

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"Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа чи учасників заходу", - йдеться у заяві.

Пізніше того дня чоловіка відпустили під заставу у розмірі 5 тисяч доларів. Тепер підозрюваний має з'явитися до суду 2 січня 2025 року.

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Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

Згодом з'явилась інформація, що Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.