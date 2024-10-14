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Неподалеку от места митинга Трампа задержали мужчину с заряженным оружием и боеприпасами в автомобиле, - Associated Press.

Неподалік місця виступу Трампа затримали чоловіка зі зброєю

В Южной Калифорнии на блокпосту возле места, где кандидат в президенты США Дональд Трамп проводил митинг, был задержан мужчина с заряженным оружием.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

В АР рассказывают, что мужчину с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в своем автомобиле арестовали на пропускном пункте возле митинга Трампа.

По информации правоохранителей, мужчина был арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости.

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"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия", - говорится в заявлении.

Позже в тот день мужчину отпустили под залог в размере 5 тысяч долларов. Теперь подозреваемый должен явиться в суд 2 января 2025 года.

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Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.

Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР.

Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.

Автор: 

арест (10465) митинг (2558) США (27061) Трамп Дональд (5595)


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Топ комментарии
+18
Та там "покушенія" будуть аж до виборів. Політтехнологи Трампа походу вкурили, що це рейтинг діда підвищує. Ну як же ш, раз його так вбити хотять, то "значіт хароший прєзідент, нада брать"
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14.10.2024 02:33
+10
Шо, опять ?
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14.10.2024 01:48
+9
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14.10.2024 02:41
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Правила форума Совет форумчан
Шо, опять ?
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14.10.2024 01:48 Ответить
Та там "покушенія" будуть аж до виборів. Політтехнологи Трампа походу вкурили, що це рейтинг діда підвищує. Ну як же ш, раз його так вбити хотять, то "значіт хароший прєзідент, нада брать"
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14.10.2024 02:33 Ответить
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14.10.2024 13:56 Ответить
ці постановки - вже навіть не смішно
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14.10.2024 01:55 Ответить
І що тут такого? Американці мають право на зброю. Якщо зброя легальна і не діставалась для виконання замаху які можуть бути претензії? В кожній третій машині в США є зброя.
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14.10.2024 02:03 Ответить
В Калифорнии ограничена емкость магазина - 10 патронов, ружьё можно почти любое кроме cal 0.50 или больше, а пистолет можно только модель из списка DOJ и он очень ограничен. За эти нарушения его и пожопили, а так може он на стрельбище ехал.
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14.10.2024 04:42 Ответить
Just another week-end in the good old US of A.
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14.10.2024 02:03 Ответить
Redneck приїхав охороняти Трампа.
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14.10.2024 02:11 Ответить
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14.10.2024 02:15 Ответить
а може вже приїхав на штурм Капітолія..
трохи раніше ніж домовлялись..
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14.10.2024 02:27 Ответить
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14.10.2024 02:41 Ответить
Ну це вже як погане клоунство. Навіть гірше за 95 квартал.
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14.10.2024 02:45 Ответить
може сам собі накличе, хай бавиться
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14.10.2024 09:48 Ответить
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14.10.2024 13:57 Ответить
Шоу маст го он.
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14.10.2024 02:46 Ответить
Show must go on
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14.10.2024 02:47 Ответить
Драматургія якась! Таке враження, що Трамп таскає з собою артистів кіно, які грають « вбивць». Як говорять, перший раз це відбувається, як трагедія, але зараз це виглядає, як фарс.
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14.10.2024 03:40 Ответить
- Подсудимый, теперь ваше слово
- Гражданин судья, это полное безобразие со стороны полиции и ФБР! Начну с самого начала - сижу я в своем пикапе, в каске немецкой и горных сандалях, с пулеметом и спокойно пью пиво себе холодное из Гондураса. Как тут....
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14.10.2024 05:14 Ответить
Трампони навіть примітивніші ніж здавалося на перший погляд.
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14.10.2024 06:00 Ответить
Так це на "примітивних" і розраховано... Бо вони в складні логічні конструкції не "вкурюють"... Гітлер так само опускався до "прмітивізму"... І працював саме у розрахунку на "примітивних"...
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14.10.2024 08:21 Ответить
"Мудрий нарід" це не лише наша проблема ...
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14.10.2024 14:00 Ответить
Шефир 4.
Сценарій хто писав? Ленкапопочленка?
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14.10.2024 06:17 Ответить
Неужели открыли спортивную охоту на Оранжевого Донни.
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14.10.2024 07:10 Ответить
Український слід ще не знайшли?
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14.10.2024 07:19 Ответить
Не підказуйте ...
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14.10.2024 14:02 Ответить
Eta uzhe ni komedia , a farss . U Tromba v shtabe naverna imeitsa vakansia takaia , chelovek -ubica Tromba ...🤦‍♂️
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14.10.2024 07:49 Ответить
... ,,обережно вуха ,, ,табличку з таким написом вилучили теж?
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14.10.2024 08:10 Ответить
Зброя взагалі-то буваає не заряджена, а набита…
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14.10.2024 09:29 Ответить
а візитку Яроша забули покласти...
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14.10.2024 09:38 Ответить
а також було затримано п'ять термінаторів Т-1000, сім Дартів Вейдерів, дванадцять Бетманів...
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14.10.2024 10:14 Ответить
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14.10.2024 14:03 Ответить
У таких ************ без "пакушєній" ніяк - шоумастгоуон
На зеленого он вже 100500 раз "пакушалісь", кловани, ***…
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14.10.2024 10:19 Ответить
"Велике всенародне горе" не найгірший варіант вирішення "зеленої" проблеми ...
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14.10.2024 14:08 Ответить
Як би ж то! але їхні постановочні шоу такого щастя не принесуть
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14.10.2024 15:27 Ответить
Мова не про "постановочні шоу", а про наявність у країні людей здатних реалізувати таку подію ...
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14.10.2024 15:41 Ответить
Маю сумніви…
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14.10.2024 22:57 Ответить
Поживемо - побачимо ...
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15.10.2024 12:25 Ответить
Запамʼятаю оптиміста
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16.10.2024 00:31 Ответить
До рудого виставили таку охорону, як до діючого президента. Нічого цьому поцу не загрожує, окрім проносу під час гри у гольф.
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14.10.2024 10:54 Ответить
 
 