Неподалеку от места митинга Трампа задержали мужчину с заряженным оружием и боеприпасами в автомобиле, - Associated Press.

В Южной Калифорнии на блокпосту возле места, где кандидат в президенты США Дональд Трамп проводил митинг, был задержан мужчина с заряженным оружием.

Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.

В АР рассказывают, что мужчину с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в своем автомобиле арестовали на пропускном пункте возле митинга Трампа.

По информации правоохранителей, мужчина был арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости.

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"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия", - говорится в заявлении.

Позже в тот день мужчину отпустили под залог в размере 5 тысяч долларов. Теперь подозреваемый должен явиться в суд 2 января 2025 года.

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Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.

Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР.

Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.