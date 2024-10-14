Неподалеку от места митинга Трампа задержали мужчину с заряженным оружием и боеприпасами в автомобиле, - Associated Press.
В Южной Калифорнии на блокпосту возле места, где кандидат в президенты США Дональд Трамп проводил митинг, был задержан мужчина с заряженным оружием.
Об этом пишет Associated Press, передает Цензор.НЕТ.
В АР рассказывают, что мужчину с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в своем автомобиле арестовали на пропускном пункте возле митинга Трампа.
По информации правоохранителей, мужчина был арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости.
"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия", - говорится в заявлении.
Позже в тот день мужчину отпустили под залог в размере 5 тысяч долларов. Теперь подозреваемый должен явиться в суд 2 января 2025 года.
Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.
Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.
Сейчас этот инцидент расследует ФБР.
Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.
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