РФ оголосила в міжнародний розшук громадян України та Грузії, нібито причетних до підриву Кримського мосту

У Росії оголосили в міжнародний розшук двох громадян України та Грузії, яких підозрюють у нібито підриві Керченського мосту 8 жовтня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

Зазначається, що російські правоохоронці оголосили в міжнародний розшук громадян України та Грузії, яких нібито підозрюють у "причетності до підриву Кримського мосту" та "незаконному придбанні вибухових речовин групою осіб за попередньою змовою".

Також громадянина Грузії звинувачують у "контрабанді вибухових речовин".

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Раніше посол з особливих доручень МЗС РФ Геннадій Кузьмін заявив, що Росія вимагає відхилити всі вимоги України за позовом про права в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Нагадаємо, 6 жовтня посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич заявив, що Керченський міст має припинити своє існування, бо це єдиний спосіб відновити свободу судноплавства.

Вибух на Кримському мосту

8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунав вибух, внаслідок якого було зруйновано дорожнє полотно.

Окупаційна влада повідомляла про загиблих та звинуватила в підриві Україну.

ФСБ РФ звинуватила у вибуху на Кримському мосту ГУР МОУ та оголосила, що нібито затримала вісьмох підозрюваних.

26 липня вперше глава СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що Служба безпеки України стоїть за підривом Кримського мосту в жовтні 2022 року.

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