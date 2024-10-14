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РФ объявила в международный розыск граждан Украины и Грузии, якобы причастных к подрыву Крымского моста

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року

В России объявили в международный розыск двух граждан Украины и Грузии, которых подозревают в якобы подрыве Керченского моста 8 октября 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что российские правоохранители объявили в международный розыск граждан Украины и Грузии, которых якобы подозревают в "причастности к подрыву Крымского моста" и "незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору".

Также гражданина Грузии обвиняют в "контрабанде взрывчатых веществ".

Также читайте: СБУ о спецоперациях по подрыву Керченского моста: Использовали 21 тонну взрывчатки в тротиловом эквиваленте

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия требует отклонить все требования Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

РФ оголосила в міжнародний розшук громадян України та Грузії, які нібито причетні до підриву Кримського мосту

Напомним, 6 октября посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич заявил, что Керченский мост должен прекратить свое существование, потому что это единственный способ восстановить свободу судоходства.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого было разрушено дорожное полотно.

Оккупационные власти сообщали о погибших и обвинили в подрыве Украину.

ФСБ РФ обвинила во взрыве на Крымском мосту ГУР МОУ и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых.

26 июля впервые глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил, что Служба безопасности Украины стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года.

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Автор: 

Грузия (4504) россия (96038) Керченский мост (393)


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14.10.2024 11:29 Ответить
А кто из "международных" организаций будет выполнять эти требования фашистской россии? Это всё равно что сравнить, что нацистская Германия подала в международный розыск лиц, причястных к покушению на гитлера
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14.10.2024 11:42 Ответить
Чим би уйло не тішилось..))
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14.10.2024 11:50 Ответить
які громадяни, ви що?..., по-перше нас там нєт..., по-друге, воно само...
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14.10.2024 12:19 Ответить
Объявление направили в "Спортлото"...
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14.10.2024 12:21 Ответить
Тому колаборанти в укр.владі та силових структурах так полякалися московського росиска, що з переляку сакралізували путлерівський міст і тепер на нього моляться щоранку разом з кацапами
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15.10.2024 12:50 Ответить
 
 