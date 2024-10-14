РФ объявила в международный розыск граждан Украины и Грузии, якобы причастных к подрыву Крымского моста

В России объявили в международный розыск двух граждан Украины и Грузии, которых подозревают в якобы подрыве Керченского моста 8 октября 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Отмечается, что российские правоохранители объявили в международный розыск граждан Украины и Грузии, которых якобы подозревают в "причастности к подрыву Крымского моста" и "незаконном приобретении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору".

Также гражданина Грузии обвиняют в "контрабанде взрывчатых веществ".

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Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Россия требует отклонить все требования Украины по иску о правах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Напомним, 6 октября посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич заявил, что Керченский мост должен прекратить свое существование, потому что это единственный способ восстановить свободу судоходства.

Взрыв на Крымском мосту

8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв, в результате которого было разрушено дорожное полотно.

Оккупационные власти сообщали о погибших и обвинили в подрыве Украину.

ФСБ РФ обвинила во взрыве на Крымском мосту ГУР МОУ и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых.

26 июля впервые глава СБУ Василий Малюк официально подтвердил, что Служба безопасности Украины стоит за подрывом Крымского моста в октябре 2022 года.

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