Посланець Папи Римського з питань миру в Україні Дзуппі прибув до Москви для переговорів

Спеціальний посланник Папи Римського з питань миру в Україні, кардинал Маттео Марія Дзуппі у понеділок, 14 жовтня, прибув до Москви.

Про це пише PAP з посиланням на італійське інформаційне агентство "Анса", інформує Цензор.НЕТ.

Як пише агентство, візит італійського кардинала пов'язаний з гуманітарною ініціативою Ватикану.

Своєю чергою росЗМІ з посиланням на МЗС РФ пишуть, що посланник Папи Римського зустрівся із очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим.

Це вже другий візит Дзуппі до Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше кардинал Дзуппі відвідував Москву в червні 2023 року.

Нагадаємо, що 11 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським у Ватикані. Глава держави обговорив із понтифіком питання повернення до України захоплених у російський полон українців.

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