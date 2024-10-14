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Посланець Папи Римського з питань миру в Україні Дзуппі прибув до Москви для переговорів

Посланець Папи прибув до Росії

Спеціальний посланник Папи Римського з питань миру в Україні, кардинал Маттео Марія Дзуппі у понеділок, 14 жовтня, прибув до Москви.

Про це пише PAP з посиланням на італійське інформаційне агентство "Анса", інформує Цензор.НЕТ.

Як пише агентство, візит італійського кардинала пов'язаний з гуманітарною ініціативою Ватикану.

Своєю чергою росЗМІ з посиланням на МЗС РФ пишуть, що посланник Папи Римського зустрівся із очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим. 

Це вже другий візит Дзуппі до Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше кардинал Дзуппі відвідував Москву в червні 2023 року.

Нагадаємо, що 11 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським у Ватикані. Глава держави обговорив із понтифіком питання повернення до України захоплених у російський полон українців.

Читайте також: Посланець Ватикану Дзуппі і спецпредставник Китаю Лі Хуей зустрілись у Пекіні: поговорили про війну РФ проти України

Автор: 

Ватикан (167) росія (65908) Дзуппі Маттео (10)


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Топ коментарі
+13
хочет в глаз заглянуть, как обычно
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14.10.2024 16:45
+9
Говорили про російське бабло в банку ватикану
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14.10.2024 16:46
+9
Дзуппі буде в дупi.
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14.10.2024 16:53
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хочет в глаз заглянуть, как обычно
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14.10.2024 16:45 Відповісти
у Ватикані думають що католиків на росії не менше мусульман?
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14.10.2024 16:43 Відповісти
"сторони обговорили взаємодію в гуманітарній сфері в контексті українського конфлікту та низку актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного"

ШТОА?!!!
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14.10.2024 16:43 Відповісти
Говорили про російське бабло в банку ватикану
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14.10.2024 16:46 Відповісти
Там особисте бобло Птiуна, а не рашиi.
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14.10.2024 16:49 Відповісти
рашия і птіун то як сіамські близнюки єдине ціле .
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14.10.2024 17:30 Відповісти
ну це дійсно може йти мова про повернення полонених. тож побачимо.
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14.10.2024 16:48 Відповісти
Ніхто свого часу не здогадавсь Гітлера попросити про мир!
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14.10.2024 16:47 Відповісти
Сподіваюсь москалі не пригостять кардінала "новачком"
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14.10.2024 16:48 Відповісти
Не пригостять, Ватикан поки що відпрацьовує.
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14.10.2024 16:51 Відповісти
але рясу намажуть!
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14.10.2024 16:52 Відповісти
Мужньо привіз білий прапор? Тільки не йому ж його підіймати.
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14.10.2024 16:48 Відповісти
Ватикан - це конгломерат корупції! Це класно показано у фільмі ,,Хрещений батько-3"!
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14.10.2024 16:51 Відповісти
Ватикан - 95
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14.10.2024 16:53 Відповісти
Дарма прокатаються. Цар пацаків слухає шаманів, а не християнське духовенство.
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14.10.2024 16:52 Відповісти
Дзуппі буде в дупi.
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14.10.2024 16:53 Відповісти
Це як вести переговори з чортом.Хоча це не нове ці святі з Ватикану підтримували всіх вбивць і диктаторів.
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14.10.2024 16:57 Відповісти
(задумливо):
Дзуппі у москві, а весь світ - у дзуппі...
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14.10.2024 16:58 Відповісти
Забігали. Значить переговори з закулісної площини вже починають вилазити назовні. Подивимося, що буде після виборів в США.
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14.10.2024 16:59 Відповісти
Переговори таки йдуть, от посланець вісточку привіз.
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14.10.2024 17:01 Відповісти
Дедулька весточку от опы притарабанил, а на словах просили передать - "Сдадим усе, как договаривались в Омане".
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14.10.2024 17:19 Відповісти
Не дзуппі, а дуппі його прізвище!
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14.10.2024 17:38 Відповісти
для инструктажа эта крыса прибыла а не для каких то переговоров!
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14.10.2024 17:47 Відповісти
Посланець, папин гаманець.
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14.10.2024 17:55 Відповісти
Да пошел он в дзуппу!
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14.10.2024 18:21 Відповісти
Зустрілися на стрілці дві мафії Ватиканська ї Кремлівська.
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14.10.2024 18:22 Відповісти

11.10.2024
Зеленський зустрівся з папою Римським
14.10.2024
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні Дзуппі прибув до Москви для переговорів
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14.10.2024 18:34 Відповісти
Нехай в Одесу приїде, в порту потусується...
Туди зараз ледь не щоденно прилітає.
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14.10.2024 18:34 Відповісти
 
 