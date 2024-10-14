Посланець Папи Римського з питань миру в Україні Дзуппі прибув до Москви для переговорів
Спеціальний посланник Папи Римського з питань миру в Україні, кардинал Маттео Марія Дзуппі у понеділок, 14 жовтня, прибув до Москви.
Про це пише PAP з посиланням на італійське інформаційне агентство "Анса", інформує Цензор.НЕТ.
Як пише агентство, візит італійського кардинала пов'язаний з гуманітарною ініціативою Ватикану.
Своєю чергою росЗМІ з посиланням на МЗС РФ пишуть, що посланник Папи Римського зустрівся із очільником російського зовнішньополітичного відомства Сергієм Лавровим.
Це вже другий візит Дзуппі до Росії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Раніше кардинал Дзуппі відвідував Москву в червні 2023 року.
Нагадаємо, що 11 жовтня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським у Ватикані. Глава держави обговорив із понтифіком питання повернення до України захоплених у російський полон українців.
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Дзуппі у москві, а весь світ - у дзуппі...
11.10.2024
Зеленський зустрівся з папою Римським
14.10.2024
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні Дзуппі прибув до Москви для переговорів
Туди зараз ледь не щоденно прилітає.