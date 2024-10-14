Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине Дзуппи прибыл в Москву для переговоров

Специальный посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине, кардинал Маттео Мария Дзуппи в понедельник, 14 октября, прибыл в Москву.

Об этом пишет PAP со ссылкой на итальянское информационное агентство "Анса", информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет агентство, визит итальянского кардинала связан с гуманитарной инициативой Ватикана.

В свою очередь росСМИ со ссылкой на МИД РФ пишут, что посланник Папы Римского встретился с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Это уже второй визит Дзуппи в Россию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее кардинал Дзуппи посещал Москву в июне 2023 года.

Напомним, что 11 октября президент Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским в Ватикане. Глава государства обсудил с понтификом вопрос возвращения в Украину захваченных в российский плен украинцев.

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