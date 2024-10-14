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Посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине Дзуппи прибыл в Москву для переговоров

Посланець Папи прибув до Росії

Специальный посланник Папы Римского по вопросам мира в Украине, кардинал Маттео Мария Дзуппи в понедельник, 14 октября, прибыл в Москву.

Об этом пишет PAP со ссылкой на итальянское информационное агентство "Анса", информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет агентство, визит итальянского кардинала связан с гуманитарной инициативой Ватикана.

В свою очередь росСМИ со ссылкой на МИД РФ пишут, что посланник Папы Римского встретился с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Это уже второй визит Дзуппи в Россию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее кардинал Дзуппи посещал Москву в июне 2023 года.

Напомним, что 11 октября президент Владимир Зеленский провел встречу с Папой Римским в Ватикане. Глава государства обсудил с понтификом вопрос возвращения в Украину захваченных в российский плен украинцев.

Читайте также: Посланник Ватикана Дзуппи и спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретились в Пекине: поговорили о войне РФ против Украины

Автор: 

Ватикан (214) россия (96038) Дзуппи Маттео (8)


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Топ комментарии
+13
хочет в глаз заглянуть, как обычно
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14.10.2024 16:45
+9
Говорили про російське бабло в банку ватикану
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14.10.2024 16:46
+9
Дзуппі буде в дупi.
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14.10.2024 16:53
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хочет в глаз заглянуть, как обычно
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14.10.2024 16:45 Ответить
у Ватикані думають що католиків на росії не менше мусульман?
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14.10.2024 16:43 Ответить
"сторони обговорили взаємодію в гуманітарній сфері в контексті українського конфлікту та низку актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного"

ШТОА?!!!
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14.10.2024 16:43 Ответить
Говорили про російське бабло в банку ватикану
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14.10.2024 16:46 Ответить
Там особисте бобло Птiуна, а не рашиi.
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14.10.2024 16:49 Ответить
рашия і птіун то як сіамські близнюки єдине ціле .
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14.10.2024 17:30 Ответить
ну це дійсно може йти мова про повернення полонених. тож побачимо.
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14.10.2024 16:48 Ответить
Ніхто свого часу не здогадавсь Гітлера попросити про мир!
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14.10.2024 16:47 Ответить
Сподіваюсь москалі не пригостять кардінала "новачком"
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14.10.2024 16:48 Ответить
Не пригостять, Ватикан поки що відпрацьовує.
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14.10.2024 16:51 Ответить
але рясу намажуть!
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14.10.2024 16:52 Ответить
Мужньо привіз білий прапор? Тільки не йому ж його підіймати.
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14.10.2024 16:48 Ответить
Ватикан - це конгломерат корупції! Це класно показано у фільмі ,,Хрещений батько-3"!
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14.10.2024 16:51 Ответить
Ватикан - 95
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14.10.2024 16:53 Ответить
Дарма прокатаються. Цар пацаків слухає шаманів, а не християнське духовенство.
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14.10.2024 16:52 Ответить
Дзуппі буде в дупi.
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14.10.2024 16:53 Ответить
Це як вести переговори з чортом.Хоча це не нове ці святі з Ватикану підтримували всіх вбивць і диктаторів.
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14.10.2024 16:57 Ответить
(задумливо):
Дзуппі у москві, а весь світ - у дзуппі...
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14.10.2024 16:58 Ответить
Забігали. Значить переговори з закулісної площини вже починають вилазити назовні. Подивимося, що буде після виборів в США.
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14.10.2024 16:59 Ответить
Переговори таки йдуть, от посланець вісточку привіз.
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14.10.2024 17:01 Ответить
Дедулька весточку от опы притарабанил, а на словах просили передать - "Сдадим усе, как договаривались в Омане".
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14.10.2024 17:19 Ответить
Не дзуппі, а дуппі його прізвище!
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14.10.2024 17:38 Ответить
для инструктажа эта крыса прибыла а не для каких то переговоров!
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14.10.2024 17:47 Ответить
Посланець, папин гаманець.
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14.10.2024 17:55 Ответить
Да пошел он в дзуппу!
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14.10.2024 18:21 Ответить
Зустрілися на стрілці дві мафії Ватиканська ї Кремлівська.
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14.10.2024 18:22 Ответить

11.10.2024
Зеленський зустрівся з папою Римським
14.10.2024
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні Дзуппі прибув до Москви для переговорів
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14.10.2024 18:34 Ответить
Нехай в Одесу приїде, в порту потусується...
Туди зараз ледь не щоденно прилітає.
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14.10.2024 18:34 Ответить
 
 