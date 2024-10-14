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Іран припиняє непрямі переговори із США через зростання напруженості в регіоні,- CNN

Іран припиняє непрямі переговори із США

Іран припинив непрямі переговори з США в Омані через зростання напруженості в Близькосхідному регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час візиту до столиці Оману Маскату, його заяву цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Арагчі сказав, що переговори, відомі як "Маскатський процес", були припинені "через особливі обставини в регіоні".

Глава іранського МЗС зазначив, що "нинішні регіональні потрясіння унеможливили подальші переговори на даний момент".

"Ми не бачимо жодних підстав для цих переговорів, доки не зможемо подолати нинішню кризу",- заявив Арагчі.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю. Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

Читайте також: Байден: США підтримують відповідь Ізраїлю на атаку Ірану, але не по ядерних об’єктах

Автор: 

Іран (2063) перемовини (3002) США (23326) Оман (83)


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Топ коментарі
+7
Ну шо, додеескалірувалися? Усіх цих підарів треба душити в зародку, інакше вони обзаводяться ядерною зброєю і починають поглиблювати проблеми у всьому світі. Приклад кндр нічого не навчив. От якби не було фанатичного ірану, авторитарної кндр, а комуністичний китай залишався всього навсього ресурсною базою, а не всесвітнім заводом, де були б зараз кацапи?
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14.10.2024 23:59
+2
Чому нова? Корею та Китай СРСР i зробив. Ну i усих ближне схiдних упирiв також.
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14.10.2024 23:28
+1
Нова вісь зла Іран, Росія, Китай і його сателіт Північна Корея.
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14.10.2024 23:19
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Нова вісь зла Іран, Росія, Китай і його сателіт Північна Корея.
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14.10.2024 23:19 Відповісти
И вся эта ось держится на Китае.
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15.10.2024 06:31 Відповісти
Чому нова? Корею та Китай СРСР i зробив. Ну i усих ближне схiдних упирiв також.
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14.10.2024 23:28 Відповісти
Здається Штатам вже чітко дають зрозуміти що з ними воюють. А вони ніяк не зрозуміють
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14.10.2024 23:51 Відповісти
Ну шо, додеескалірувалися? Усіх цих підарів треба душити в зародку, інакше вони обзаводяться ядерною зброєю і починають поглиблювати проблеми у всьому світі. Приклад кндр нічого не навчив. От якби не було фанатичного ірану, авторитарної кндр, а комуністичний китай залишався всього навсього ресурсною базою, а не всесвітнім заводом, де були б зараз кацапи?
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14.10.2024 23:59 Відповісти
Враховуючи, що до президентських виборів у США залишилося менше місяця, а Вашингтон посилює тиск на Нетаньяху, заходи у відповідь Ізраїлю можуть бути більш символічними, щоб не змусити Тегеран до подальшої ескалації.

Іран та Ізраїль не хочуть створювати порочне коло насильства, яке призвело б до війни на виснаження.
Це було б погано для обох країн, могло б змусити США втрутитися і призвести до ще більшого хаосу на Близькому Сході.

«Якщо Ізраїль знищить нафтові об'єкти в Ірані, ціни на нафту можуть легко зрости до 200 доларів», - сказав CNBC минулого тижня Б'ярн Шилдроп, головний аналітик з сировинних товарів шведського банку SEB.
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15.10.2024 00:01 Відповісти
Родовище Південний Парс, розташоване в Перській затоці, є найбільшим у світі родовищем природного газу, яке Іран ділить з Катаром. У ній міститься близько 8 відсотків світових запасів газу. Південний Парс є основним джерелом доходів Ірану. Крім того, у Бушері є нафтові термінали, розташовані поруч з однойменною атомною електростанцією, тому Ізраїль може запустити подвійний удар, якщо вирішить напасти на регіон.
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15.10.2024 00:11 Відповісти
Якщо ціна бареля Brent, як очікують експерти, стабілізується в районі $70, російський бюджет не пострадає.

Згідно з чинним механізмом бюджетного правила, доходи від продажу російської нафти понад $60 за барель не витрачаються, а зберігаються у Фонді національного добробуту.
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15.10.2024 00:20 Відповісти
Палити російські газонафтові промисли потрібно. Кораблі з ними. Все дотичне до них.
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15.10.2024 00:53 Відповісти
Де подівся гегемон?
Бо вже всі тиранинії і диктатори в кінець розпояспоясалися.
США вже явно не є тими хто керує всіма процесами і здатен забезпечувати мир у всьому світі, хіба що в черговому блокбастері голівудському. І це дуже погано і повне безумство еліт США.
ДОДТИСЯ ЩОБ НАВІТЬ ПІДСАНКЦІЙНИЙ (в чому є великі сумніви) Іран з КНДР макали США що разу в лайно без жодних суттєвих наслідків для себе.
Ппц
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15.10.2024 06:19 Відповісти
Немає реально ніяких санкцій якщо Іран поставляє ресурси в Китай чи Індію, а уряди західних країн взагалі мають фінансові проекти з Іраном.

США може легко перекрити екпорт продукції з Ірану просто перевіряючи документи в суден що перегружають нафту прямо в заливі, та накладаючи штрафи на компанії в межах санкцій. Але це не в фінансових інтересах, дешева сировина в їх промплощадки то міліарди долларів для американської економіки.
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15.10.2024 08:39 Відповісти
 
 