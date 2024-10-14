Іран припиняє непрямі переговори із США через зростання напруженості в регіоні,- CNN

Іран припинив непрямі переговори з США в Омані через зростання напруженості в Близькосхідному регіоні.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час візиту до столиці Оману Маскату, його заяву цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Арагчі сказав, що переговори, відомі як "Маскатський процес", були припинені "через особливі обставини в регіоні".

Глава іранського МЗС зазначив, що "нинішні регіональні потрясіння унеможливили подальші переговори на даний момент".

"Ми не бачимо жодних підстав для цих переговорів, доки не зможемо подолати нинішню кризу",- заявив Арагчі.

Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю. Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.

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