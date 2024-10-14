Іран припиняє непрямі переговори із США через зростання напруженості в регіоні,- CNN
Іран припинив непрямі переговори з США в Омані через зростання напруженості в Близькосхідному регіоні.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час візиту до столиці Оману Маскату, його заяву цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Арагчі сказав, що переговори, відомі як "Маскатський процес", були припинені "через особливі обставини в регіоні".
Глава іранського МЗС зазначив, що "нинішні регіональні потрясіння унеможливили подальші переговори на даний момент".
"Ми не бачимо жодних підстав для цих переговорів, доки не зможемо подолати нинішню кризу",- заявив Арагчі.
Нагадаємо, що ввечері 1 жовтня Іран здійснив пуск ракет по території Ізраїлю. Есмінці Сполучених Штатів збили частину ракет, якими Іран атакував Ізраїль. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що Іран заплатить за масований ракетний обстріл.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Іран та Ізраїль не хочуть створювати порочне коло насильства, яке призвело б до війни на виснаження.
Це було б погано для обох країн, могло б змусити США втрутитися і призвести до ще більшого хаосу на Близькому Сході.
«Якщо Ізраїль знищить нафтові об'єкти в Ірані, ціни на нафту можуть легко зрости до 200 доларів», - сказав CNBC минулого тижня Б'ярн Шилдроп, головний аналітик з сировинних товарів шведського банку SEB.
Згідно з чинним механізмом бюджетного правила, доходи від продажу російської нафти понад $60 за барель не витрачаються, а зберігаються у Фонді національного добробуту.
Бо вже всі тиранинії і диктатори в кінець розпояспоясалися.
США вже явно не є тими хто керує всіма процесами і здатен забезпечувати мир у всьому світі, хіба що в черговому блокбастері голівудському. І це дуже погано і повне безумство еліт США.
ДОДТИСЯ ЩОБ НАВІТЬ ПІДСАНКЦІЙНИЙ (в чому є великі сумніви) Іран з КНДР макали США що разу в лайно без жодних суттєвих наслідків для себе.
Ппц
США може легко перекрити екпорт продукції з Ірану просто перевіряючи документи в суден що перегружають нафту прямо в заливі, та накладаючи штрафи на компанії в межах санкцій. Але це не в фінансових інтересах, дешева сировина в їх промплощадки то міліарди долларів для американської економіки.