Иран прекращает непрямые переговоры с США из-за роста напряженности в регионе, - CNN

Иран прекратил непрямые переговоры с США в Омане из-за роста напряженности в Ближневосточном регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в столицу Омана Маскат, его заявление цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Арагчи сказал, что переговоры, известные как "Маскатский процесс", были приостановлены "из-за особых обстоятельств в регионе".

Глава иранского МИД отметил, что "нынешние региональные потрясения сделали невозможным дальнейшие переговоры на данный момент".

"Мы не видим никаких оснований для этих переговоров, пока не сможем преодолеть нынешний кризис",- заявил Арагчи.

Напомним, что вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля. Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.

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