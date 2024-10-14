Иран прекращает непрямые переговоры с США из-за роста напряженности в регионе, - CNN
Иран прекратил непрямые переговоры с США в Омане из-за роста напряженности в Ближневосточном регионе.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время визита в столицу Омана Маскат, его заявление цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Арагчи сказал, что переговоры, известные как "Маскатский процесс", были приостановлены "из-за особых обстоятельств в регионе".
Глава иранского МИД отметил, что "нынешние региональные потрясения сделали невозможным дальнейшие переговоры на данный момент".
"Мы не видим никаких оснований для этих переговоров, пока не сможем преодолеть нынешний кризис",- заявил Арагчи.
Напомним, что вечером 1 октября Иран осуществил пуск ракет по территории Израиля. Эсминцы Соединенных Штатов сбили часть ракет, которыми Иран атаковал Израиль. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что Иран заплатит за массированный ракетный обстрел.
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Іран та Ізраїль не хочуть створювати порочне коло насильства, яке призвело б до війни на виснаження.
Це було б погано для обох країн, могло б змусити США втрутитися і призвести до ще більшого хаосу на Близькому Сході.
«Якщо Ізраїль знищить нафтові об'єкти в Ірані, ціни на нафту можуть легко зрости до 200 доларів», - сказав CNBC минулого тижня Б'ярн Шилдроп, головний аналітик з сировинних товарів шведського банку SEB.
Згідно з чинним механізмом бюджетного правила, доходи від продажу російської нафти понад $60 за барель не витрачаються, а зберігаються у Фонді національного добробуту.
Бо вже всі тиранинії і диктатори в кінець розпояспоясалися.
США вже явно не є тими хто керує всіма процесами і здатен забезпечувати мир у всьому світі, хіба що в черговому блокбастері голівудському. І це дуже погано і повне безумство еліт США.
ДОДТИСЯ ЩОБ НАВІТЬ ПІДСАНКЦІЙНИЙ (в чому є великі сумніви) Іран з КНДР макали США що разу в лайно без жодних суттєвих наслідків для себе.
Ппц
США може легко перекрити екпорт продукції з Ірану просто перевіряючи документи в суден що перегружають нафту прямо в заливі, та накладаючи штрафи на компанії в межах санкцій. Але це не в фінансових інтересах, дешева сировина в їх промплощадки то міліарди долларів для американської економіки.