У Миколаєві пролунав вибух
У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
За даними кореспондентів видання, у місті пролунав вибух.
Удар по Миколаєву вночі 15 жовтня 2024 року
Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.
За даними Повітряних сил, по Миколаївщині вдарили 7 ракет.
Кількість поранених зросла до 23 осіб.
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Ще не наїлись рашистсько-імперського.
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Ну як можна відкривати магазини з таким неймінгом у 2024 році у Миколаєві?
Це ж максимально імперський кітч.