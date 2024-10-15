У Миколаєві пролунав вибух

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

За даними кореспондентів видання, у місті пролунав вибух.

Удар по Миколаєву вночі 15 жовтня 2024 року

Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, по Миколаївщині вдарили 7 ракет.

Кількість поранених зросла до 23 осіб.

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