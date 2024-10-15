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Новости Война
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В Николаеве раздался взрыв

Вибух пролунав у Миколаєві

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

По данным корреспондентов издания, в городе прогремел взрыв.

Удар по Николаеву ночью 15 октября 2024 года

Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.

По данным Воздушных сил, по Николаевской области ударили 7 ракет.

Количество раненых возросло до 23 человек.

Смотрите: Тела семи россиян валяются в грязи на Курщине: "Штурмануть хотели п#дары. Освободители, сука". ВИДЕО

Автор: 

Николаев (2159) обстрел (27685)


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Хоч бубона резиденція не постраждала?
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15.10.2024 11:13 Ответить
Тим часом в Миколаєві.
Ще не наїлись рашистсько-імперського.

https://x.com/DecolonizatorUA Decolonizator

Ну як можна відкривати магазини з таким неймінгом у 2024 році у Миколаєві?
Це ж максимально імперський кітч.

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15.10.2024 12:25 Ответить
 
 