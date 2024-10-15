В Николаеве раздался взрыв
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.
По данным корреспондентов издания, в городе прогремел взрыв.
Удар по Николаеву ночью 15 октября 2024 года
Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.
По данным Воздушных сил, по Николаевской области ударили 7 ракет.
Количество раненых возросло до 23 человек.
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Ще не наїлись рашистсько-імперського.
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Ну як можна відкривати магазини з таким неймінгом у 2024 році у Миколаєві?
Це ж максимально імперський кітч.