В Николаеве раздался взрыв

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

По данным корреспондентов издания, в городе прогремел взрыв.

Удар по Николаеву ночью 15 октября 2024 года

Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.

По данным Воздушных сил, по Николаевской области ударили 7 ракет.

Количество раненых возросло до 23 человек.

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