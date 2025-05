Франція видала візи шістьом російським дезертирам, - The Guardian

Шестеро російських солдатів, які висловили антивоєнну позицію та не стали воювати проти України, або ж втекли з лінії фронту, отримали французькі візи. Правозахисники називають це першим значним випадком, коли групу дезертирів пустили до країни ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, чоловіки прибули до Парижа окремими рейсами протягом останніх кількох місяців після того, як спершу втекли з РФ до Казахстану у 2022 і 2023 роках.

"Коли я приземлився у Франції, я вперше зміг дихати на повні груди. Я відчув спокій і свободу… найгірше було позаду", - заявив в інтерв'ю The Guardian Олександр, колишній російський солдат, який був відправлений в Україну і дезертував влітку 2023 року.

Видання зауважило, що країни ЄС публічно обговорювали можливість надання притулку російським дезертирам, проте жодного рішення ухвалено не було.

Представник групи Go By The Forest, яка допомагає окупантам дезертирувати, Іван Чувіляєв зазначив, що це перший випадок, коли країна ЄС прийняла групу дезертирів без жодних проїзних документів або закордонних паспортів.

Він вважає, що готовність Франції приймати дезертирів може створити прецедент і надіслати потужний сигнал іншим країнам Заходу. Чувіляєв запевняє, що рішення Парижа є результатом масштабної співпраці між французькою владою та групою правозахисних організацій.

Як зауважив Чувіляєв, шістьох росіян ретельно перевіряли протягом кількох місяців, щоб упевнитися в їхній "сильній і послідовній антивоєнній позиції" перед їхнім в'їздом до Франції.

За даними The Guardian, серед тих, хто отримав тимчасові візи, були чоловіки, які воювали проти України, а також призовники та офіцери, які уникнули відправлення на передову.

Дезертирство в російській армії

У квітні 2024 року британська розвідка повідомляла, що в армії РФ зафіксовано рекордний рівень дезертирства з початку повномасштабної війни. Із початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року у Росії засудили 7400 військовослужбовців РФ за дезертирство.

У серпні 2023 року повідомлялося, що лейтенант Збройних сил РФ Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, був затриманий і попросив політичного притулку, оскільки "не хотів брати участь у кровопролитній війні" проти України.