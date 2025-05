Франция выдала визы шестерым российским дезертирам, - The Guardian

Шестеро российских солдат, которые выразили антивоенную позицию и не стали воевать против Украины, или же сбежали с линии фронта, получили французские визы. Правозащитники называют это первым значительным случаем, когда группу дезертиров пустили в страну ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, мужчины прибыли в Париж отдельными рейсами в течение последних нескольких месяцев после того, как сначала сбежали из РФ в Казахстан в 2022 и 2023 годах.

"Когда я приземлился во Франции, я впервые смог дышать полной грудью. Я почувствовал спокойствие и свободу... худшее было позади", - заявил в интервью The Guardian Александр, бывший российский солдат, который был отправлен в Украину и дезертировал летом 2023 года.

Издание отметило, что страны ЕС публично обсуждали возможность предоставления убежища российским дезертирам, однако никакого решения принято не было.

Представитель группы Go By The Forest, которая помогает оккупантам дезертировать, Иван Чувляев отметил, что это первый случай, когда страна ЕС приняла группу дезертиров без проездных документов или загранпаспортов.

Он считает, что готовность Франции принимать дезертиров может создать прецедент и послать мощный сигнал другим странам Запада. Чувляев уверяет, что решение Парижа является результатом масштабного сотрудничества между французскими властями и группой правозащитных организаций.

Как отметил Чувляев, шестерых россиян тщательно проверяли в течение нескольких месяцев, чтобы удостовериться в их "сильной и последовательной антивоенной позиции" перед их въездом во Францию.

По данным The Guardian, среди тех, кто получил временные визы, были мужчины, которые воевали против Украины, а также призывники и офицеры, которые избежали отправки на передовую.

Дезертирство в российской армии

В апреле 2024 года британская разведка сообщала, что в армии РФ зафиксирован рекордный уровень дезертирства с начала полномасштабной войны. С начала "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года в России осудили 7400 военнослужащих РФ за дезертирство.

В августе 2023 года сообщалось, что лейтенант Вооруженных сил РФ Иван Королев нелегально перешел границу Литвы, был задержан и попросил политического убежища, поскольку "не хотел участвовать в кровопролитной войне" против Украины.