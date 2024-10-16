Росія готується до ударів по об’єктах атомної енергетики України, - Сибіга
Росія готується до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", - сказав Сибіга.
Через це Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по військовим обʼєктам на території РФ.
"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", - наголосив голова МЗС.
Нагадуємо, міністри закордонних справ Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії і Данії (Нордично-Балтійська вісімка, NB8) перебувають в Одесі.
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Єдине,що вони можуть,так це нищити підстанції(або імітувати це) біля АЕС,бо зелена влада працює в колаборації з кацапами,щоб заморозити нас у наступній зимі.