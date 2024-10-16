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Новини Війна
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Росія готується до ударів по об’єктах атомної енергетики України, - Сибіга

аес,хмельницька,хаес

Росія готується до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", - сказав Сибіга.

Через це Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по військовим обʼєктам на території РФ.

"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", - наголосив голова МЗС.

Також читайте: Атаки РФ на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всієї Європи, - Міненерго

Нагадуємо, міністри закордонних справ Швеції, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Литви, Латвії і Данії (Нордично-Балтійська вісімка, NB8) перебувають в Одесі.

Автор: 

обстріл (29063) атомна енергетика (513) Сибіга Андрій (489)


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Топ коментарі
+3
єрмак сказав йому
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16.10.2024 16:47
+3
В минулому році зеленський брехав про загрозу теракту на захопленій орками АЕС,і сибіга також бреше.Мета цієї брехні проста - залякати населення і відповідно збільшити кількість мігрантів.
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16.10.2024 16:57
+3
Тут не надо быть не то что профессионалом, тут достаточно просто не быть совсем дураком. Кроме АЭС другой генерации у нас нет. И сложить 2+2 способен даже министр от партии "Слуга народа"...хоть и не каждый.
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16.10.2024 16:59
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навіть якщо це так, то здідки ти, чоловіче, можеш це знати
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16.10.2024 16:45 Відповісти
єрмак сказав йому
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16.10.2024 16:47 Відповісти
Тут не надо быть не то что профессионалом, тут достаточно просто не быть совсем дураком. Кроме АЭС другой генерации у нас нет. И сложить 2+2 способен даже министр от партии "Слуга народа"...хоть и не каждый.
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16.10.2024 16:59 Відповісти
Аккумуляторщики, генераторщики, інверторщики аж пританцовувати стали! Ой молодець! Ой розвідник!
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16.10.2024 16:52 Відповісти
А що б ти без них робив? Магазини закриті, зв'язку немає, авто заправити немає чим і т.д. То ти не знаєш совєцьких часів, коли акумулятори майже не продавались. Авто ставили на прикол тому шо акумуляторів не було.
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16.10.2024 17:29 Відповісти
Дякую, що підказав.
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16.10.2024 16:56 Відповісти
В минулому році зеленський брехав про загрозу теракту на захопленій орками АЕС,і сибіга також бреше.Мета цієї брехні проста - залякати населення і відповідно збільшити кількість мігрантів.
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16.10.2024 16:57 Відповісти
"Брехав про загрозу теракту"? А ти звідки знаєш що її не було? Росіяни тобі сказали?
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16.10.2024 18:51 Відповісти
Організаторам війни потрібні надра України а не територія на сотні років забруднена радіацією. «Вони (Росія - ред.) сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим діловим партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, щоб 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів могли бути використані Україною і Заходом, а не віддані Путіну і Китаю», - заявив американський політик." Саме тому всі заяви зелених про загрозу терактів на АЕС є брехнею.https://www.radiosvoboda.org/a/news-hrem-korysni-kopalyny-rosiya-kytay/32986356.html
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16.10.2024 20:11 Відповісти
Браво.Молодець!Корисно цю інформацію знати,щоб зберігати спокій,і не вестись на брехливі вкиди.
Єдине,що вони можуть,так це нищити підстанції(або імітувати це) біля АЕС,бо зелена влада працює в колаборації з кацапами,щоб заморозити нас у наступній зимі.
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17.10.2024 18:50 Відповісти
Так в нас там чотирирівневий захист.
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16.10.2024 17:03 Відповісти
Шо значить повне домінування у повітрі? А ф16 де? Чому тих півней з кабами не ганяють, та не валять?
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16.10.2024 17:31 Відповісти
Їм не вистачає пілота з прізвищем Емельянов
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16.10.2024 18:52 Відповісти
Нам вистачило 73% ідіотів ...так зебіле? Як там план перемоги? Працює по середині десь?
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16.10.2024 19:01 Відповісти
Дурнику, я не голосував за зелених.
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17.10.2024 07:56 Відповісти
Не виправдовуйся, всі зелені тепер внєполітики та за кордоном
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17.10.2024 08:06 Відповісти
Так зробіть свої ракети і стріляйте, скільки влізе. А намагатися залякати та шантажувати Захід - не вийде, ви не доросли до цього, шпана криворагульна.
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16.10.2024 17:41 Відповісти
Наєм, чий брат власник адвокатської фірми, з якої несли 200 тисяч баксів хабаря, весь захист побудував.
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16.10.2024 17:52 Відповісти
Це 200 тисяч хабаря щоб попасти на фронт звідки він вже без ока повернувся?
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16.10.2024 19:02 Відповісти
То і ви, бл..дь, готуйтеся до ударів по кацапських об'єктах, а не нийте безперервно.
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16.10.2024 18:20 Відповісти
 
 