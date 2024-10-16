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Новости Война
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Россия готовится к ударам по объектам атомной энергетики Украины, - Сибига

аес,хмельницька,хаес

Россия готовится к ударам по объектам ядерной энергетики в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия имеет полное доминирование в воздухе. Мы знаем, что они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики", - сказал Сибига.

Поэтому Украина настаивает на снятии любых ограничений относительно применения ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории РФ.

"Это наше право, согласно уставу ООН, как страны, которая защищается. Это право относительно самообороны - оправдано. Мы в этом нуждаемся уже сейчас. И я рад, что мы с присутствующими здесь коллегами - все единомышленники", - подчеркнул глава МИД.

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Напоминаем, министры иностранных дел Швеции, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Латвии и Дании (Нордично-Балтийская восьмерка, NB8) находятся в Одессе.

Автор: 

обстрел (27716) атомная энергетика (294) Сибига Андрей (483)


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Топ комментарии
+3
єрмак сказав йому
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16.10.2024 16:47
+3
В минулому році зеленський брехав про загрозу теракту на захопленій орками АЕС,і сибіга також бреше.Мета цієї брехні проста - залякати населення і відповідно збільшити кількість мігрантів.
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16.10.2024 16:57
+3
Тут не надо быть не то что профессионалом, тут достаточно просто не быть совсем дураком. Кроме АЭС другой генерации у нас нет. И сложить 2+2 способен даже министр от партии "Слуга народа"...хоть и не каждый.
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16.10.2024 16:59
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навіть якщо це так, то здідки ти, чоловіче, можеш це знати
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16.10.2024 16:45 Ответить
єрмак сказав йому
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16.10.2024 16:47 Ответить
Тут не надо быть не то что профессионалом, тут достаточно просто не быть совсем дураком. Кроме АЭС другой генерации у нас нет. И сложить 2+2 способен даже министр от партии "Слуга народа"...хоть и не каждый.
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16.10.2024 16:59 Ответить
Аккумуляторщики, генераторщики, інверторщики аж пританцовувати стали! Ой молодець! Ой розвідник!
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16.10.2024 16:52 Ответить
А що б ти без них робив? Магазини закриті, зв'язку немає, авто заправити немає чим і т.д. То ти не знаєш совєцьких часів, коли акумулятори майже не продавались. Авто ставили на прикол тому шо акумуляторів не було.
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16.10.2024 17:29 Ответить
Дякую, що підказав.
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16.10.2024 16:56 Ответить
В минулому році зеленський брехав про загрозу теракту на захопленій орками АЕС,і сибіга також бреше.Мета цієї брехні проста - залякати населення і відповідно збільшити кількість мігрантів.
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16.10.2024 16:57 Ответить
"Брехав про загрозу теракту"? А ти звідки знаєш що її не було? Росіяни тобі сказали?
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16.10.2024 18:51 Ответить
Організаторам війни потрібні надра України а не територія на сотні років забруднена радіацією. «Вони (Росія - ред.) сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин в Україні. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Путіну, щоб він поділився ними з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим діловим партнером, про якого ми коли-небудь мріяли, щоб 10-12 трильйонів доларів критично важливих мінеральних активів могли бути використані Україною і Заходом, а не віддані Путіну і Китаю», - заявив американський політик." Саме тому всі заяви зелених про загрозу терактів на АЕС є брехнею.https://www.radiosvoboda.org/a/news-hrem-korysni-kopalyny-rosiya-kytay/32986356.html
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16.10.2024 20:11 Ответить
Браво.Молодець!Корисно цю інформацію знати,щоб зберігати спокій,і не вестись на брехливі вкиди.
Єдине,що вони можуть,так це нищити підстанції(або імітувати це) біля АЕС,бо зелена влада працює в колаборації з кацапами,щоб заморозити нас у наступній зимі.
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17.10.2024 18:50 Ответить
Так в нас там чотирирівневий захист.
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16.10.2024 17:03 Ответить
Шо значить повне домінування у повітрі? А ф16 де? Чому тих півней з кабами не ганяють, та не валять?
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16.10.2024 17:31 Ответить
Їм не вистачає пілота з прізвищем Емельянов
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16.10.2024 18:52 Ответить
Нам вистачило 73% ідіотів ...так зебіле? Як там план перемоги? Працює по середині десь?
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16.10.2024 19:01 Ответить
Дурнику, я не голосував за зелених.
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17.10.2024 07:56 Ответить
Не виправдовуйся, всі зелені тепер внєполітики та за кордоном
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17.10.2024 08:06 Ответить
Так зробіть свої ракети і стріляйте, скільки влізе. А намагатися залякати та шантажувати Захід - не вийде, ви не доросли до цього, шпана криворагульна.
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16.10.2024 17:41 Ответить
Наєм, чий брат власник адвокатської фірми, з якої несли 200 тисяч баксів хабаря, весь захист побудував.
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16.10.2024 17:52 Ответить
Це 200 тисяч хабаря щоб попасти на фронт звідки він вже без ока повернувся?
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16.10.2024 19:02 Ответить
То і ви, бл..дь, готуйтеся до ударів по кацапських об'єктах, а не нийте безперервно.
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16.10.2024 18:20 Ответить
 
 