Россия готовится к ударам по объектам атомной энергетики Украины, - Сибига

Россия готовится к ударам по объектам ядерной энергетики в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге с министрами иностранных дел стран Нордично-Балтийской восьмерки в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия имеет полное доминирование в воздухе. Мы знаем, что они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики", - сказал Сибига.

Поэтому Украина настаивает на снятии любых ограничений относительно применения ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории РФ.

"Это наше право, согласно уставу ООН, как страны, которая защищается. Это право относительно самообороны - оправдано. Мы в этом нуждаемся уже сейчас. И я рад, что мы с присутствующими здесь коллегами - все единомышленники", - подчеркнул глава МИД.

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Напоминаем, министры иностранных дел Швеции, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Латвии и Дании (Нордично-Балтийская восьмерка, NB8) находятся в Одессе.