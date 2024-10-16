ВРП отримала подання на звільнення чотирьох суддів, двох з яких підозрюють у корупції, - ЦПК

За поданнями Дисциплінарні палати ВРП можуть звільнити чотирьох суддів. Двох із них яких підозрюють у корупції, а ще двох вважають такими, що не відповідають займаній посаді.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Дисциплінарні палати ВРП внесли подання про звільнення:

судді Коломийського суду Івано-Франківської області Володимира П'ятковського, якого обвинувачують в одержанні 1200 доларів за рішення у справі про керування авто напідпитку.

судді Комінтернівського суду Одеської області Павла Доброва, який за 1300 доларів обіцяв посприяти в ухваленні потрібних рішень у цивільній справі.

Водночас ВККС визнала двох суддів такими, що не відповідають займаній посаді. Йдеться про:

суддю Рівненського окружного адмінсуду Андрія Сало, який у лютому 2014 року скасував звернення депутатів місцевої ради до президента Януковича й парламенту, у якому вони закликали припинити репресії проти Євромайдану та скасувати "диктаторські закони".

А ще у 2018 році поліція затримувала суддю за підозрою у керуванні автівкою в нетверезому стані.

суддю Балаклійського суду Харківської області Валерія Храмцова, який у 2016 році вказував, що став власником Lexus LХ 470 (2004 року випуску) за 5460 доларів. Навіть зараз вартість таких авто вища у 2,5-3 рази.

А ще Храмцов жодного разу не зазначав житло біля місця своєї роботи. Тобто щодня їздив близько 90 км з Харкова і назад?

Як зазначається, фінальні рішення про звільнення всіх чотирьох суддів ухвалюватиме ВРП у повному складі.

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Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Інни Отрош з посади судді Господарського суду міста Києва. Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність Отрош критеріям доброчесності та професійної етики.

Також ВРП звільнила суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Інна Масло перебуває в розшуку, ініційованому НАБУ.