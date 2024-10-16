ВРП получила представление на увольнение четырех судей, двоих из которых подозревают в коррупции, - ЦПК

По представлениям Дисциплинарные палаты ВСП могут уволить четырех судей. Двух из них подозревают в коррупции, а еще двух - считают не соответствующими занимаемой должности.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Дисциплинарные палаты ВСП внесли представление об увольнении:

судьи Коломыйского суда Ивано-Франковской области Владимира Пятковского, которого обвиняют в получении 1200 долларов за решение по делу об управлении авто навеселе.

судьи Коминтерновского суда Одесской области Павла Доброва, который за 1300 долларов обещал посодействовать в принятии нужных решений по гражданскому делу.

В то же время ВККС признала двух судей такими, которые не соответствуют занимаемой должности. Речь идет о:

судье Ривненского окружного админсуда Андрея Сало, который в феврале 2014 года отменил обращение депутатов местного совета к президенту Януковичу и парламенту, в котором они призывали прекратить репрессии против Евромайдана и отменить "диктаторские законы".

А еще в 2018 году полиция задерживала судью по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

судью Балаклейского суда Харьковской области Валерия Храмцова, который в 2016 году указывал, что стал владельцем Lexus LХ 470 (2004 года выпуска) за 5460 долларов. Даже сейчас стоимость таких авто выше в 2,5-3 раза.

А еще Храмцов ни разу не отмечал жилье возле места своей работы. То есть ежедневно ездил около 90 км из Харькова и обратно?

Как отмечается, финальные решения об увольнении всех четырех судей будет принимать ВСП в полном составе.

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Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия принял решение об увольнении Инны Отрош с должности судьи Хозяйственного суда города Киева. Общественный совет добропорядочности обнаружил данные, которые дают основания для вывода о несоответствии Отрош критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Также ВСП уволил судью Высшего административного суда Украины Инну Масло за совершение существенного дисциплинарного проступка. Инна Масло находится в розыске, инициированном НАБУ.