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Другий Саміт миру має наблизити досягнення миру в Україні, нам не потрібен протокольний захід, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

Дата та місце проведення нового Саміту миру будуть визначені після узгодження кількох чинників. Його мета -  наблизити справедливий мир для України.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга на спільній з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга нагадав, що у жовтні планується завершити всі заходи високого рівня щодо кожного пункту Формули миру.

"Завершення і результативне проведення цих заходів у ці стислі терміни наближає нашу амбіційну мету – визначення часових рамок проведення другого Саміту миру", - наголосив міністр.

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За його словами, для того, щоб саміт відбувся, необхідна максимальна кількість країн-однодумців, які підтримують принцип територіальної цілісності та суверенітету і Статут ООН, а також якомога ширша участь країн Глобального Півдня.

Нам не потрібні додаткові протокольні заходи. Це має бути дієвий Саміт, який дійсно наблизить досягнення мети, якою ми всі об’єднані, - справедливого миру для України. Тому, як тільки складуться всі ці чинники, ще має бути визначена столиця, яка готова прийняти цей саміт. На сьогодні поки що тривають розмови з відповідними країнами щодо можливості виступити господарем такого заходу", - пояснив очільник МЗС.

Сибіга додав, що у разі якщо всі ці пункти "справді будуть злагоджені", це дасть змогу і визначити чітку дату і місце проведення другого Саміту миру.

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Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами, в яких прописано справедливе завершення війни.

Автор: 

Сибіга Андрій (489) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+7
Ці саміти нікого і ні до чого не зобов"язують. Крім одного - пролонгування перебування зелених паразитів біля влади з метою угробити Армію і розікрасти Україну .
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17.10.2024 15:45 Відповісти
+6
Таи так вже миру повні штани - куди вже більше?
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17.10.2024 15:44 Відповісти
+5
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17.10.2024 15:53 Відповісти
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Таи так вже миру повні штани - куди вже більше?
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17.10.2024 15:44 Відповісти
Ці саміти нікого і ні до чого не зобов"язують. Крім одного - пролонгування перебування зелених паразитів біля влади з метою угробити Армію і розікрасти Україну .
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17.10.2024 15:45 Відповісти
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17.10.2024 15:53 Відповісти
а третій саміт то вже взагалі залізобетон буде
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17.10.2024 16:03 Відповісти
" ех раз, да і що раз... да і що много много много... раз...." Висоцький
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17.10.2024 16:07 Відповісти
а кто тебя спрашивает, слуга, какое правдивое название партии- слуги ес и америки
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17.10.2024 16:21 Відповісти
а вы слуги КНДР и Ирана и Китая
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17.10.2024 16:33 Відповісти
полный отстой тоталитарных государств
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17.10.2024 16:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2024/10/17/7480137/ КОЛОНКА Залужный рассказал 13 фактов о войне в Украине и влиянии коллективного Запада
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17.10.2024 16:28 Відповісти
І?Це камінь в союзників?
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18.10.2024 10:26 Відповісти
 
 