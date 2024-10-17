Другий Саміт миру має наблизити досягнення миру в Україні, нам не потрібен протокольний захід, - Сибіга

Дата та місце проведення нового Саміту миру будуть визначені після узгодження кількох чинників. Його мета - наблизити справедливий мир для України.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга на спільній з міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейде пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга нагадав, що у жовтні планується завершити всі заходи високого рівня щодо кожного пункту Формули миру.

"Завершення і результативне проведення цих заходів у ці стислі терміни наближає нашу амбіційну мету – визначення часових рамок проведення другого Саміту миру", - наголосив міністр.

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За його словами, для того, щоб саміт відбувся, необхідна максимальна кількість країн-однодумців, які підтримують принцип територіальної цілісності та суверенітету і Статут ООН, а також якомога ширша участь країн Глобального Півдня.

Нам не потрібні додаткові протокольні заходи. Це має бути дієвий Саміт, який дійсно наблизить досягнення мети, якою ми всі об’єднані, - справедливого миру для України. Тому, як тільки складуться всі ці чинники, ще має бути визначена столиця, яка готова прийняти цей саміт. На сьогодні поки що тривають розмови з відповідними країнами щодо можливості виступити господарем такого заходу", - пояснив очільник МЗС.

Сибіга додав, що у разі якщо всі ці пункти "справді будуть злагоджені", це дасть змогу і визначити чітку дату і місце проведення другого Саміту миру.

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Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у листопаді до другого Саміту миру буде готовий текст з умовами, в яких прописано справедливе завершення війни.