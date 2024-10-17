Второй Саммит мира должен приблизить достижение мира в Украине, нам не нужно протокольное мероприятие, - Сибига

Дата и место проведения нового Саммита мира будут определены после согласования нескольких факторов. Его цель - приблизить справедливый мир для Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной с министром иностранных дел Королевства Норвегия Эспеном Бартом Эйде пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сибига напомнил, что в октябре планируется завершить все мероприятия высокого уровня по каждому пункту Формулы мира.

"Завершение и результативное проведение этих мероприятий в эти сжатые сроки приближает нашу амбициозную цель - определение временных рамок проведения второго Саммита мира", - подчеркнул министр.

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По его словам, для того, чтобы саммит состоялся, необходимо максимальное количество стран-единомышленников, которые поддерживают принцип территориальной целостности и суверенитета и Устав ООН, а также как можно более широкое участие стран Глобального Юга.

Нам не нужны дополнительные протокольные мероприятия. Это должен быть действенный Саммит, который действительно приблизит достижение цели, которой мы все объединены, - справедливого мира для Украины. Поэтому, как только сложатся все эти факторы, еще должна быть определена столица, которая готова принять этот саммит. На сегодня пока продолжаются разговоры с соответствующими странами о возможности выступить хозяином такого мероприятия", - пояснил глава МИД.

Сибига добавил, что в случае если все эти пункты "действительно будут согласованы", это позволит и определить четкую дату и место проведения второго Саммита мира.

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Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ноябре ко второму Саммиту мира будет готов текст с условиями, в которых прописано справедливое завершение войны.