Знищили шістьох окупантів, полонили двох: бійці 225-го ОШБ захопили ворожу позицію на Курщині. ВIДЕО
Бійці 225-го окремого штурмового батальйону успішно атакували ворожу позицію на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі. Під час атаки на позицію росіян було ліквідовано шістьої загарбників та двох захоплено у полон.
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