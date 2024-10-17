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Новини Війна
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Знищили шістьох окупантів, полонили двох: бійці 225-го ОШБ захопили ворожу позицію на Курщині. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового батальйону успішно атакували ворожу позицію на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі. Під час атаки на позицію росіян було ліквідовано шістьої загарбників та двох захоплено у полон.

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Автор: 

Курськ (1155) бій (179)


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17.10.2024 17:20 Відповісти
храни Вас Бог Герої!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Героям Слава!!!!
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17.10.2024 17:40 Відповісти
Хлопці, повертайтеся додому живими 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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17.10.2024 18:23 Відповісти
А чего закрывают морды этих кацапских мразей . Пусть росийская ********* знает своих дохлых "героев" !
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17.10.2024 19:50 Відповісти
спасибо , ДРУГ , за привет !!! очень за вас переживаю , очень хотелось быть с вами , года !!!((( может прорвусь к вам скоро !!! на один бой меня хватит , молодых очень жалко !!!(((( берегите себя и бейте врага не жалея его в их логове !!!(((
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17.10.2024 20:05 Відповісти
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17.10.2024 22:04 Відповісти
Молодці хлопчики рідні!!! Бийте кляту наволоч лапотну!
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18.10.2024 11:49 Відповісти
 
 