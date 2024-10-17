Знищили шістьох окупантів, полонили двох: бійці 225-го ОШБ захопили ворожу позицію на Курщині. ВIДЕО

Бійці 225-го окремого штурмового батальйону успішно атакували ворожу позицію на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережі. Під час атаки на позицію росіян було ліквідовано шістьої загарбників та двох захоплено у полон.

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