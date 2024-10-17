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Новости Война
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Уничтожили шестерых оккупантов, взяли в плен двоих: бойцы 225-го ОШБ захватили вражескую позицию на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона успешно атаковали вражескую позицию на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети. Во время атаки на позицию россиян было ликвидировано шесть захватчиков и двое захвачены в плен.

Также смотрите: Российская БМП-3 взлетает в воздух после атаки украинского дрона на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

Курск (1143) бой (180)


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17.10.2024 17:20 Ответить
храни Вас Бог Герої!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Героям Слава!!!!
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17.10.2024 17:40 Ответить
Хлопці, повертайтеся додому живими 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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17.10.2024 18:23 Ответить
А чего закрывают морды этих кацапских мразей . Пусть росийская ********* знает своих дохлых "героев" !
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17.10.2024 19:50 Ответить
спасибо , ДРУГ , за привет !!! очень за вас переживаю , очень хотелось быть с вами , года !!!((( может прорвусь к вам скоро !!! на один бой меня хватит , молодых очень жалко !!!(((( берегите себя и бейте врага не жалея его в их логове !!!(((
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17.10.2024 20:05 Ответить
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17.10.2024 22:04 Ответить
Молодці хлопчики рідні!!! Бийте кляту наволоч лапотну!
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18.10.2024 11:49 Ответить
 
 