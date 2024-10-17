Уничтожили шестерых оккупантов, взяли в плен двоих: бойцы 225-го ОШБ захватили вражескую позицию на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона успешно атаковали вражескую позицию на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети. Во время атаки на позицию россиян было ликвидировано шесть захватчиков и двое захвачены в плен.
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Kiev_Kiev_777
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Caesar Rsi #584702
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