Уничтожили шестерых оккупантов, взяли в плен двоих: бойцы 225-го ОШБ захватили вражескую позицию на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 225-го отдельного штурмового батальона успешно атаковали вражескую позицию на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети. Во время атаки на позицию россиян было ликвидировано шесть захватчиков и двое захвачены в плен.

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