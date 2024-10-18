ПЦУ про бійку у соборі в Черкасах: Свідома провокація тих, хто хотів "створити картинку" для пропаганди РФ
У ПЦУ конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах між групами громадян вважають свідомою провокацією конкретних осіб, щоб "створити картинку" для російської пропаганди.
Про це заявив митрополит Православної церкви України Євстратій (Зоря) в етері телемаратону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За його словами, "за багато останніх років" були приклади, коли представники та прихильники МП перешкоджають громадам у тому, щоб вийти з УПЦ МП.
Митрополит Євстратій випадок у соборі в Черкасах, який стався напередодні, назвав "особливим винятком".
Він нагадав, що митрополитом Черкаської єпархії УПЦ МП є Феодосій (Снєгірьов), який перебуває під слідством і має декілька підозр від СБУ.
"Тобто це людина, яка навіть на тлі інституції московського патріархату в Україні особливо вирізняється проросійськими поглядами", - зазначив митрополит ПЦУ.
Він додав, що події у соборі - "свідома провокація з боку конкретних осіб, які намагалися створити картинку для російської пропаганди".
За його словами, митрополит Феодосій заздалегідь знав, що громада захотіла перейти до ПЦУ, і ретельно підготував провокацію, щоб дискредитувати Україну та ухвалений закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.
Що передувало?
Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.
Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.
Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.
Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.
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В кого там є, що сказати з цього приводу?, вперто захищаючи і ходячи до московських церков, бо «меня так крєстілі, венчалі, хоронілі…»…, прям «любі бліжнєго своєго»
Це не може не обурювати …
Для розуміння…
Поїхали ми гарною компанією, ще до початку повномасштабного вторгнення московіі, до Греції, розташувались майже біля Афону, ну чоловіча частина нашого товариства звісно ж запланувала собі 3 дні провести у Святих місцях Афону. Яке ж було здивування нашої дівчачої компанії, коли повернулись наші хлопці значно раніше і щось не дуже в гуморі. І, як пізніше зʼясувалось, що в скітах та монастирях московського патріархату виявляється потрібна довідка, про те, що ти в Україні є прихожанином церкви московського підпорядкування, інакше тебе можуть не пустити на свою територію, а ще розміщенні надруковані оголошення, що прихожани ПЦУ не благословляються.
Вони мали б боятися самої думки про таке захоплення.
Але вони зналИ. що ви - ПЦУ - мовчазні терпіли. Вас не видно й не чутно. Взагалі - ви хоч є?
Їх - чутно. Вас - ні. Ви не воїни, ви мовчуни. Це я про священників. Бздунів-тихарів.
Тим, хто допомагають фронту - РЕСПЕКТ.
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Гордеев
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·
Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.
Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.
На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.
"Русскій мір" вбив Вікторію.
Царство їй небесне
ВСІ попяри мацьковської церкви -д"яволи.
А думати не пробували? Рашкованська "церква" зубата і агресивна. А ЩО можете сказати про українську церкву? Яка вона? Я от не бачу, яка вона. Десь жевріє, скніє, чадить кадилом.
В неї є зуби, кулаки? Не бачу.
А за межами країни наші віряни йдуть до церков
Ну, я не буду казати про справжні церкви і ні. І не тільки за кордоном миряни пруть до церков. Ви не повірите - натовп корумпованих пик в Україні активне пре до церков, святить паску і жере посвячені яйця.
До речі, а чого ваша правильная церква з правотою своєю навіть не заїкнулася про приведення хоч одного замучегого кацапами українського воїна до лику святих? Не достойні? Маломучилися від тортур? Отож.
І ще. Щось не чула, що статево зрілі сильні монахи записувалися добровольцями на фронт. Так що не варто мені розказувати про церкву. Всі церкви так чи інакше служать владі. Навіть найгіршій. за малим виключенням.
Я - віруючий (не атеїст) не тому, що вірю комусь (товстопузому чи як моєму знайомому худющому попу). А тому, що знаю. І судячи з твого безтолкового коменту, знаю за тебе набагато більше про устрій нашого Всесвіту.
Про хрестиянство прочитайте хоча б Каганця у його Пшениця без куколю. Він попрацював добре, хоч і мав на меті його знищити. Але я вмію використовувати корисне у всяких для себе і не куплятися на чиїсь маніпуляції.
У 2014 я постила на ФБ фото манаха з Києва. Він дуже пику закривав, коли його фоткала. Стопіццот рашкованський офіцур у рясі по виду і виправці.
Думаєте, когось зацікавило те питання? Ні! ТО було не в тренді.