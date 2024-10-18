ПЦУ про бійку у соборі в Черкасах: Свідома провокація тих, хто хотів "створити картинку" для пропаганди РФ

У ПЦУ конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах між групами громадян вважають свідомою провокацією конкретних осіб, щоб "створити картинку" для російської пропаганди.

Про це заявив митрополит Православної церкви України Євстратій (Зоря) в етері телемаратону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, "за багато останніх років" були приклади, коли представники та прихильники МП перешкоджають громадам у тому, щоб вийти з УПЦ МП.

Митрополит Євстратій випадок у соборі в Черкасах, який стався напередодні, назвав "особливим винятком".

Він нагадав, що митрополитом Черкаської єпархії УПЦ МП є Феодосій (Снєгірьов), який перебуває під слідством і має декілька підозр від СБУ.

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"Тобто це людина, яка навіть на тлі інституції московського патріархату в Україні особливо вирізняється проросійськими поглядами", - зазначив митрополит ПЦУ.

Він додав, що події у соборі - "свідома провокація з боку конкретних осіб, які намагалися створити картинку для російської пропаганди".

За його словами, митрополит Феодосій заздалегідь знав, що громада захотіла перейти до ПЦУ, і ретельно підготував провокацію, щоб дискредитувати Україну та ухвалений закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

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Що передувало?

Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.

Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.

Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.

Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.

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