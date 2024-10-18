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ПЦУ про бійку у соборі в Черкасах: Свідома провокація тих, хто хотів "створити картинку" для пропаганди РФ

Віряни УПЦ МП біля Свято-Михайлівського храму в Черкасах

У ПЦУ конфлікт на території Свято-Михайлівського кафедрального Собору у Черкасах між групами громадян вважають свідомою провокацією конкретних осіб, щоб "створити картинку" для російської пропаганди. 

Про це заявив митрополит Православної церкви України Євстратій (Зоря) в етері телемаратону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, "за багато останніх років" були приклади, коли представники та прихильники МП перешкоджають громадам у тому, щоб вийти з УПЦ МП.

Митрополит Євстратій випадок у соборі в Черкасах, який стався напередодні, назвав "особливим винятком".

Він нагадав, що митрополитом Черкаської єпархії УПЦ МП є Феодосій (Снєгірьов), який перебуває під слідством і має декілька підозр від СБУ.

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"Тобто це людина, яка навіть на тлі інституції московського патріархату в Україні особливо вирізняється проросійськими поглядами", - зазначив митрополит ПЦУ.

Він додав, що події у соборі - "свідома провокація з боку конкретних осіб, які намагалися створити картинку для російської пропаганди".

За його словами, митрополит Феодосій заздалегідь знав, що громада захотіла перейти до ПЦУ, і ретельно підготував провокацію, щоб дискредитувати Україну та ухвалений закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ.

Читайте також: Російські загарбники демонтували останню українську церкву в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Уранці 17 жовтня прихильники РПЦ захопили штурмом Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах та влаштували там безлад. Між прихильниками Православної церкви України та Української православної церкви московського патріархату зчинилася бійка.

Це сталося після повідомлення про те, що храм перейшов з УПЦ МП до ПЦУ.

Митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан повідомив у коментарі "Суспільному", що перехід громади відбувся ще 12 червня.

Поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Свято-Михайлівський собор - найбільший православний храм України.

Також читайте: 80% українців підтримують закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних із РФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

бійка (746) УПЦ МП (1212) церква (701) Черкаси (567) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+9
Всіх прихильників узького миру на ромінування, тоді і провокацій значно поменшає!
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18.10.2024 14:23 Відповісти
+8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006135256627&comment_id=Y29tbWVudDozNzkzNjEwNjA3NTIwMDc3XzU1MTUzMDcwNzQ2NTAxMg%3D%3D&__cft__%5B0%5D=AZWvMXLuycGkhdZ6KSXSQtXmphOQOzXhJrnr42fMKtdt0ca_hYZyK8P3scLpiUbeQ-36d4v_1WocgOqIfw1FFTeMxYrv5jPrGFuSNYufpm2uJSZDs5uo65YuE5rGjyOwqzuYlTBtKd2gOTAFtlxLLwFjflHLh651QWHbVFRxYt3C2IUTJ4cwNOsntyewjAZ7EpI3tC331bqug_79X1DQY7wM1DkV489mYi7bBbsc9vZ6ew&__tn__=R*F Наталі Гаєвська

Це не може не обурювати …
Для розуміння…

Поїхали ми гарною компанією, ще до початку повномасштабного вторгнення московіі, до Греції, розташувались майже біля Афону, ну чоловіча частина нашого товариства звісно ж запланувала собі 3 дні провести у Святих місцях Афону. Яке ж було здивування нашої дівчачої компанії, коли повернулись наші хлопці значно раніше і щось не дуже в гуморі. І, як пізніше зʼясувалось, що в скітах та монастирях московського патріархату виявляється потрібна довідка, про те, що ти в Україні є прихожанином церкви московського підпорядкування, інакше тебе можуть не пустити на свою територію, а ще розміщенні надруковані оголошення, що прихожани ПЦУ не благословляються.
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18.10.2024 14:26 Відповісти
+8
Ось цікава інфа , якою має зайнятися СБУ
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Гордеев

https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·
Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.

На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.

"Русскій мір" вбив Вікторію.

Царство їй небесне
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18.10.2024 14:28 Відповісти
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Я дивилась відео з газовими балончиками , коло храму бризкали , а поодаль жінки голосно верещали - мабуть сектанти їх просили верещати для відео
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18.10.2024 14:21 Відповісти
Хоч якась розвага їпанутим
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18.10.2024 14:23 Відповісти
Вам так відповім. У цьому чубленні переміг сатана.
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18.10.2024 15:04 Відповісти
Цікаво - сатана це ПЦУ ЧИ РПЦ у Вашому розумінні?
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18.10.2024 15:42 Відповісти
І те і друге з одного поля ягода..всі попи проходили одну школу
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18.10.2024 17:23 Відповісти
Всіх прихильників узького миру на ромінування, тоді і провокацій значно поменшає!
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18.10.2024 14:23 Відповісти
Немає що розміновувати, верещалка і єрмак все розмінували ще до повномасштабного вторгнення, щоб не постраждали московитські мальчікі в трусіках.
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18.10.2024 14:49 Відповісти
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18.10.2024 14:24 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006135256627&__cft__%5B0%5D=AZWvMXLuycGkhdZ6KSXSQtXmphOQOzXhJrnr42fMKtdt0ca_hYZyK8P3scLpiUbeQ-36d4v_1WocgOqIfw1FFTeMxYrv5jPrGFuSNYufpm2uJSZDs5uo65YuE5rGjyOwqzuYlTBtKd2gOTAFtlxLLwFjflHLh651QWHbVFRxYt3C2IUTJ4cwNOsntyewjAZ7EpI3tC331bqug_79X1DQY7wM1DkV489mYi7bBbsc9vZ6ew&__tn__=-UC*F Наталі Гаєвська
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BzFMAqJHhLMCDVE218mPJSWQG3r7wTU2CfRFhQxRUixraBLLntuvGWen7CEmy7W1l&id=100006135256627&__cft__%5B0%5D=AZWvMXLuycGkhdZ6KSXSQtXmphOQOzXhJrnr42fMKtdt0ca_hYZyK8P3scLpiUbeQ-36d4v_1WocgOqIfw1FFTeMxYrv5jPrGFuSNYufpm2uJSZDs5uo65YuE5rGjyOwqzuYlTBtKd2gOTAFtlxLLwFjflHLh651QWHbVFRxYt3C2IUTJ4cwNOsntyewjAZ7EpI3tC331bqug_79X1DQY7wM1DkV489mYi7bBbsc9vZ6ew&__tn__=%2CO*F 2 дн. ·

В кого там є, що сказати з цього приводу?, вперто захищаючи і ходячи до московських церков, бо «меня так крєстілі, венчалі, хоронілі…»…, прям «любі бліжнєго своєго»
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18.10.2024 14:25 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006135256627&comment_id=Y29tbWVudDozNzkzNjEwNjA3NTIwMDc3XzU1MTUzMDcwNzQ2NTAxMg%3D%3D&__cft__%5B0%5D=AZWvMXLuycGkhdZ6KSXSQtXmphOQOzXhJrnr42fMKtdt0ca_hYZyK8P3scLpiUbeQ-36d4v_1WocgOqIfw1FFTeMxYrv5jPrGFuSNYufpm2uJSZDs5uo65YuE5rGjyOwqzuYlTBtKd2gOTAFtlxLLwFjflHLh651QWHbVFRxYt3C2IUTJ4cwNOsntyewjAZ7EpI3tC331bqug_79X1DQY7wM1DkV489mYi7bBbsc9vZ6ew&__tn__=R*F Наталі Гаєвська

Це не може не обурювати …
Для розуміння…

Поїхали ми гарною компанією, ще до початку повномасштабного вторгнення московіі, до Греції, розташувались майже біля Афону, ну чоловіча частина нашого товариства звісно ж запланувала собі 3 дні провести у Святих місцях Афону. Яке ж було здивування нашої дівчачої компанії, коли повернулись наші хлопці значно раніше і щось не дуже в гуморі. І, як пізніше зʼясувалось, що в скітах та монастирях московського патріархату виявляється потрібна довідка, про те, що ти в Україні є прихожанином церкви московського підпорядкування, інакше тебе можуть не пустити на свою територію, а ще розміщенні надруковані оголошення, що прихожани ПЦУ не благословляються.
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18.10.2024 14:26 Відповісти
Це позор. Позор вашій бламандушності.
Вони мали б боятися самої думки про таке захоплення.
Але вони зналИ. що ви - ПЦУ - мовчазні терпіли. Вас не видно й не чутно. Взагалі - ви хоч є?
Їх - чутно. Вас - ні. Ви не воїни, ви мовчуни. Це я про священників. Бздунів-тихарів.
Тим, хто допомагають фронту - РЕСПЕКТ.
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18.10.2024 14:26 Відповісти
Ось цікава інфа , якою має зайнятися СБУ
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Гордеев

https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·
Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.

На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.

"Русскій мір" вбив Вікторію.

Царство їй небесне
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18.10.2024 14:28 Відповісти
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18.10.2024 14:29 Відповісти
І не сумніваюся.
ВСІ попяри мацьковської церкви -д"яволи.
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18.10.2024 16:49 Відповісти
А до чого тут ПЦУ, коли сама влада більше захищає московську церкву. УПЦ МП по всій Україні більше 11 тисяч приходів і користуються вони нашими храмами, по пільтговим цінам газ, електроенергія, земля та інше, а посадовці в три шкури деруть з українців, збільшивши податки. Всі ці попи-кедебісти в рясах і корисні ідіотки в спідницях мали б за пів голини бути на кічі, а їм нічого, вони ще звернулися за медичною допомогою і за захистом до поліції і прокуратури-інвалідів. Це все, що потрібно знати про владу.
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18.10.2024 14:55 Відповісти
Ну коли вже САМА влада, то давайте й ми захищати рашкованський сатанат.
А думати не пробували? Рашкованська "церква" зубата і агресивна. А ЩО можете сказати про українську церкву? Яка вона? Я от не бачу, яка вона. Десь жевріє, скніє, чадить кадилом.
В неї є зуби, кулаки? Не бачу.
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18.10.2024 15:09 Відповісти
зуби й кулаки? - справжня церква сильна правдою, правотою своєю. Ви не бачите її, бо не перебуваєте в Україні. А за межами країни наші віряни йдуть до церков Константинопольського патіархату. якщо такі є в країні вашого перебування. Якщо ж нема - реєструйте церковну громаду і Київ вам пришле нашого попа україномовного, який поминатиме во здравії не онуфрія чи гундяя, а Бартоломея (і спідтишка Епіфанія ).
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18.10.2024 16:09 Відповісти
справжня церква сильна правдою, правотою своєю
А за межами країни наші віряни йдуть до церков

Ну, я не буду казати про справжні церкви і ні. І не тільки за кордоном миряни пруть до церков. Ви не повірите - натовп корумпованих пик в Україні активне пре до церков, святить паску і жере посвячені яйця.

До речі, а чого ваша правильная церква з правотою своєю навіть не заїкнулася про приведення хоч одного замучегого кацапами українського воїна до лику святих? Не достойні? Маломучилися від тортур? Отож.

І ще. Щось не чула, що статево зрілі сильні монахи записувалися добровольцями на фронт. Так що не варто мені розказувати про церкву. Всі церкви так чи інакше служать владі. Навіть найгіршій. за малим виключенням.
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18.10.2024 16:47 Відповісти
ви товаришко трошки того - московка чи інша яка нехристь. тож не вам розсуждать про святих чи воїнів чи монахів. не бачить вона - купа капеланів на фронті, а їй бачите повилазило, бо єдиний марафон не показав
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20.10.2024 20:33 Відповісти
лицеміре, завали хавало. ще якийсь тупень щось там калякає.
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20.10.2024 20:47 Відповісти
Ви мабуть не до кінця читали мій коментар. На сьогодні влада безкоштовно дає можливість московській секті зайцмати найбільші храми в Україні, які побудували наші громади, іх не мало, а більше 11 тисяч. А ще є школи для молоді, де вчать звичайно любити не Україну і користуються вони пільгами на оплату податків на землю, газ, освітлення цих храмів. В місті Одесі, наприклад цілі вулиці під цими сектами. Все це на шиї українського бюджету. А українські церкви ПЦУ займають маленькиі,закинуті споруди. Російські попи задіяні у всіх "Порохонних бюро" на відспівування на похоронах, заробляють щаленні гроші - махнув кадилом, прочитав щось на російській мові і отримав тисячу гривень. А священники ПЦУ возять гуманітарку і відспівують загиблих воїхнів. То як ми будуємо в Україні Україну, коли все заполонили московські попи? Цю несправедливість розвела діяча влада, бо після 24.02.2022 року ця секта УПЦ МП мала б бути заборонена і вона не колотила людей і не несла в суспільство "русский мир".
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18.10.2024 18:22 Відповісти
зерна посіяні москвою всі тридцять років у наші душі дали досить стійкі сходи і досить міцний бур'ян. І викоренити його командою раз-два не вийде. Щоб у нас була проукраїнська влада, то фільми із злочинами рашистів повинні йти цілодобово по всіх каналах. І там прямо слід пов'язувати діяльність московських агентів з злочинами москви. Тут простих прокурорів-пенсіонерів ніяк не можуть покарати, а про попів і казати нічого. Окремих ловили на явних злочинах, але більшість діють зпідтишка
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20.10.2024 20:41 Відповісти
Та не переживайте так про "картинки для пропаганди". Просто пи.здіть мразь...
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18.10.2024 14:28 Відповісти
Если бы зеркальная ситуация была бы на россии, то никто з них не церемонился бы и про никакую картинку не думал.
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18.10.2024 14:39 Відповісти
Правильний висновок.
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18.10.2024 15:29 Відповісти
На територіі України не може існувати церква супротивника.
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18.10.2024 15:39 Відповісти
так хто ті "********" що силою захопили? може бувщі правоохоронці чи ждуни чоловічої статі?
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18.10.2024 16:01 Відповісти
відставні військові і мєнти, шо корчать з себе православноє казачество. це завжди було модно - пенсія українська, а молимось на москву. хоча цілком можливо, що їм приплачують. адже новінський (справді московський диякон) дуже небідний за рахунок нашої країни. А скільки місцевих крутих знаю, що фінансували мпц
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20.10.2024 20:45 Відповісти
А в нас залишилася поліція,чи тіки татарівськи мусора,які кришують гопників,ловять "ухилянтів" та ще мають бронь від мобілізаціі?
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18.10.2024 17:08 Відповісти
Справжні українці це атеїсти які не несуть зароблене будь яким паразитам в золочених рясах або чорношкірим Сандеяим Аделаджі. До церкви може ходити той хто скурив буквар в шкільному туалеті і віддав своє право приймати відповідальні рішення власного життя товстопузим попам. Це ж так зручно! - думати не потрібно. Всі відповіді на всі питання і одній книжці. Сповідався раз на рік і "совість чиста". Як посуд в гарної господині... Таким і вмирати не страшно...
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18.10.2024 17:32 Відповісти
ти давній тут хлоп але твій вік не зробив тебе мудрішим. згадай історію більшовицької навали. першою заповіддю члєніних було - бога нема і можна робити шо хочеш. Українці клюнули на переділ землі і програли фарисеям вчисту. ти певно з їхньої братії.
Я - віруючий (не атеїст) не тому, що вірю комусь (товстопузому чи як моєму знайомому худющому попу). А тому, що знаю. І судячи з твого безтолкового коменту, знаю за тебе набагато більше про устрій нашого Всесвіту.
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20.10.2024 20:52 Відповісти
В середині 80-х витратив майже пять років на "богошукацтво". Навіть свою першу наукову роботу написав на тему толерантності в працях російського релігійного філософа Володимира Соловйова. З надзвичайним подивом виявив що наш православний канон базується лише на 30 книжках, які вміщуються на одну полицю. Увесь інший духовний та інтелектуальний спадок людства православні попи оголосили єресью. Історія релігійних рухів, зокрема в ********** та Україні, вражає своєю безпросвітною глупістю. Жодних ідей. Лише "не згрішиш не покаєшся, не покаєшся не спасешся". Шукати Бога в цьому дикунському середовищі товстопузих сибаритів і фанатиків абсолютного авторитаризму церкви безглуздо. Це те ж саме що шукати чорну кішку в темній кімнаті коли її там взагалі нема. Що ви можете знати про будову Всесвіту прочитавши Білію і, можливо, ще й ті 30 книжечок на додачу? Церква це бізнес. Прихована торгівля індульгенціями. Влада православної церкви базується на страху невідворотності покарання на тому світі, що дозволяє втішатися і бездіяти терплячи зло в повсякденному житті. Православя (orthodox) це ярмо для рабів і можливість кожному покидьку "покаятися" шляхом хабаря церковникам... Геніфальність жидівських фарисеїв полягала в тому що з 10 заповідей 7 складають так званий "моральний кодекс людства" і лише 3 є власне "релігією" і відносяться до Бога. Відбулася дуже зручна підміна понять - "релігйний" (3 заповіді) стало означати "моральний" (7 заповідей). Будь яка релігія, секта або політична партія яка відмовляється навіть від частини з однієї з 7 основ морального кодексу людства приречена на швидке забуття, бо аморальність призводить до дегенерації, виродження та смерті "в борьбє за ето". Жидівські фарисеї мали слідкувати за виконанням "заповідей" які сприяли розмноженню та посиленню племені, але швидко усвідомили що релігія це професія яка дозволяє докладаючи мінімум зусиль та діючи від імені бога (від помсти якого нігде не сховатися!) здирати максимум з задурених та задавлених "лохів"... За три тисячі років з моменту написання Тори нічого по суті для віруючих лохів не змінилося - "бог тєрпєл і нам вєлєл"... За релігійними мірками я високоморальна особистість - виконую моральні заповіді. Але я це роблю тому що усвідомлюю необхідність слідувати моральному кодексу людства, а не під тиском попів і страху "гієни огнєної".
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20.10.2024 23:29 Відповісти
моральний кодекс з'явився не сам по собі (хотів написати - не впав нам з неба ). Всім хорошим, що придумали люди, вони завдячують своєму Творцеві. А виховує він їх і надоумлює зміною в ту чи іншу сторону умов проживання людини. Як для підтримки імунітету маємо комплекс вірусів, так і для розвитку розуму маємо купу проблем, яких замість нас ніхто не вирішить. А те, що Ви розповідаєте про християнство, то насправді є юдеохристиянство - неймовірне поєднання старого і нового. і звідтіля лізе вся лицемірність попівської проповіді. Але справді розумній людині надана від Творця можливість відсівати зерно від сміття. А у Вас попри Ваш великий життєвий досвід такого такого вміння не виявилося. Кращого, ніж Вчення Сина Божого без юдеохрестиянства чужого йому, людство у своєму арсеналі духовного надбання не має. Всмі оті загальноголюдські закони моралі зовсім не загальнолюдські. Насправді моральних людей на Землі зовсім небагато.
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22.10.2024 13:30 Відповісти
Термін "моральний код людства" з'явився після того, як французький антрополог який десятиліттями досліджував життя різних племен та народів у різних кінцях світу опублікував результати своїх досліджень. Він виявив що всі без винятку племена і народи які він досліджував протягом свого життя, їх релігії, звичаї, вірування та забобони в тій чи іншій формі мають в основі організації спільного життя 7 вимог, які європейці включають в 10 заповідей. Переважна більшість народів та племен які цей антрополог досліджував не мали жодного уявлення про християнство, попів та церкву. До речі, єдина різниця між християнством та юдаїзм полягає в тому, що Тора вимагає помсти кривднику - "око за око, зуб за зуб", а християнство вимагає "прощення кривдників" і тупу телячу пасивність. Не зважаючи на формальне визнання заповідей християни всю свою історію вбивали "ближніх" християн, гвалтували своїх та чужих жінок, жадібно прагнули чужого майна, брехали крали та "поминали ім'я Господа всує". Зневага і презирство до самих себе на шляху вдоволення власних потреб та бажань довели християн до усвідомлення вродженої гріховності. Невдоволені бажання призводять до фрустрації, а фрустрація до садомазохізму. От так і коптять "раби божі"- радощі життя це гріх, а страждання це благо яке гарантує місце в раю поряд з сином божим. Я вам відверто заздрю. У вас жодних сумнівів і є відповіді на всі питання. Що не запитай "на все божа воля". Головне "грішити і каятися" бо в "покаянні" (приниженні та фрустрації) спасіння. Хоча були й винятки, тобто ті, хто сумнівалися. Наприклад католик Святий Августин писав: "Господи!, даруй мені утримання та благочестя, але не поспішай, о Господи". Цікаво те що ті хто сумнівався створили європейську цивілізацію, а ті хто тупо слідував наказам попів, падав на коліна, цілував їм пальці і лизав халяви чобіт і підставляв ліву щоку коли вдарили по правій стали ... кацапами...
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22.10.2024 17:36 Відповісти
Я не стану Вас переконувати в чомусь. Єдине що зауважу - Ви повірили якомусь антропологу в той час як інші свідки, що розповідають (і розповідали й тисячу років раніше) про різні звичаї в різних куточках землі розповідають багато чого що не сходиться з розповідями того антрополога. у науці є такий принцип - якщо хтось відкрив якесь явище чи якісь відомості, то вони признаються, коли те можуть отримати використовуючи цю чи іншу методику і інші вчені. А скільки ми не читали оповідей різних подорожуючих чи торговців, то звичаї у різних народів різні. Аж до канібалізму. але Ваше право вірити саме тому антропологу.
Про хрестиянство прочитайте хоча б Каганця у його Пшениця без куколю. Він попрацював добре, хоч і мав на меті його знищити. Але я вмію використовувати корисне у всяких для себе і не куплятися на чиїсь маніпуляції.
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24.10.2024 19:06 Відповісти
А більш дієвої відповіді на дії рашистських посіпак не буде? Чи знову "підставите ліву щоку", після того, як вдарили по правій?
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18.10.2024 19:38 Відповісти
Є таке поняття, як соціально і політично активна громада. Аби парафіяни ПЦУ та агностики-атеїсти-патріоти України прийшли до тих церков і просто зайняли їх силою.
У 2014 я постила на ФБ фото манаха з Києва. Він дуже пику закривав, коли його фоткала. Стопіццот рашкованський офіцур у рясі по виду і виправці.
Думаєте, когось зацікавило те питання? Ні! ТО було не в тренді.
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18.10.2024 19:51 Відповісти
 
 