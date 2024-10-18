ПЦУ о драке в соборе в Черкассах: Сознательная провокация тех, кто хотел "создать картинку" для пропаганды РФ

В ПЦУ конфликт на территории Свято-Михайловского кафедрального Собора в Черкассах между группами граждан считают сознательной провокацией конкретных лиц, чтобы "создать картинку" для российской пропаганды.

Об этом заявил митрополит Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, "за много последних лет" были примеры, когда представители и сторонники МП препятствуют громадам в том, чтобы выйти из УПЦ МП.

Митрополит Евстратий случай в соборе в Черкассах, который произошел накануне, назвал "особым исключением".

Он напомнил, что митрополитом Черкасской епархии УПЦ МП является Феодосий (Снегирев), который находится под следствием и имеет несколько подозрений от СБУ.

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То есть это человек, который даже на фоне институции московского патриархата в Украине особенно отличается пророссийскими взглядами", - отметил митрополит ПЦУ.

Он добавил, что события в соборе - "сознательная провокация со стороны конкретных лиц, которые пытались создать картинку для российской пропаганды".

По его словам, митрополит Феодосий заранее знал, что громада захотела перейти в ПЦУ, и тщательно подготовил провокацию, чтобы дискредитировать Украину и принятый закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

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Что предшествовало?

Утром 17 октября сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата произошла драка.

Это произошло после сообщения о том, что храм перешел из УПЦ МП в ПЦУ.

Митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн сообщил в комментарии "Суспільному", что переход громады состоялся еще 12 июня.

Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту хулиганства.

Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.

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