ПЦУ о драке в соборе в Черкассах: Сознательная провокация тех, кто хотел "создать картинку" для пропаганды РФ
В ПЦУ конфликт на территории Свято-Михайловского кафедрального Собора в Черкассах между группами граждан считают сознательной провокацией конкретных лиц, чтобы "создать картинку" для российской пропаганды.
Об этом заявил митрополит Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По его словам, "за много последних лет" были примеры, когда представители и сторонники МП препятствуют громадам в том, чтобы выйти из УПЦ МП.
Митрополит Евстратий случай в соборе в Черкассах, который произошел накануне, назвал "особым исключением".
Он напомнил, что митрополитом Черкасской епархии УПЦ МП является Феодосий (Снегирев), который находится под следствием и имеет несколько подозрений от СБУ.
То есть это человек, который даже на фоне институции московского патриархата в Украине особенно отличается пророссийскими взглядами", - отметил митрополит ПЦУ.
Он добавил, что события в соборе - "сознательная провокация со стороны конкретных лиц, которые пытались создать картинку для российской пропаганды".
По его словам, митрополит Феодосий заранее знал, что громада захотела перейти в ПЦУ, и тщательно подготовил провокацию, чтобы дискредитировать Украину и принятый закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.
Что предшествовало?
Утром 17 октября сторонники РПЦ захватили штурмом Свято-Михайловский кафедральный собор в Черкассах и устроили там беспорядки. Между сторонниками Православной церкви Украины и Украинской православной церкви московского патриархата произошла драка.
Это произошло после сообщения о том, что храм перешел из УПЦ МП в ПЦУ.
Митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн сообщил в комментарии "Суспільному", что переход громады состоялся еще 12 июня.
Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту хулиганства.
Свято-Михайловский собор - самый большой православный храм Украины.
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В кого там є, що сказати з цього приводу?, вперто захищаючи і ходячи до московських церков, бо «меня так крєстілі, венчалі, хоронілі…»…, прям «любі бліжнєго своєго»
Це не може не обурювати …
Для розуміння…
Поїхали ми гарною компанією, ще до початку повномасштабного вторгнення московіі, до Греції, розташувались майже біля Афону, ну чоловіча частина нашого товариства звісно ж запланувала собі 3 дні провести у Святих місцях Афону. Яке ж було здивування нашої дівчачої компанії, коли повернулись наші хлопці значно раніше і щось не дуже в гуморі. І, як пізніше зʼясувалось, що в скітах та монастирях московського патріархату виявляється потрібна довідка, про те, що ти в Україні є прихожанином церкви московського підпорядкування, інакше тебе можуть не пустити на свою територію, а ще розміщенні надруковані оголошення, що прихожани ПЦУ не благословляються.
Вони мали б боятися самої думки про таке захоплення.
Але вони зналИ. що ви - ПЦУ - мовчазні терпіли. Вас не видно й не чутно. Взагалі - ви хоч є?
Їх - чутно. Вас - ні. Ви не воїни, ви мовчуни. Це я про священників. Бздунів-тихарів.
Тим, хто допомагають фронту - РЕСПЕКТ.
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Гордеев
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·
Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.
Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.
На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.
"Русскій мір" вбив Вікторію.
Царство їй небесне
ВСІ попяри мацьковської церкви -д"яволи.
А думати не пробували? Рашкованська "церква" зубата і агресивна. А ЩО можете сказати про українську церкву? Яка вона? Я от не бачу, яка вона. Десь жевріє, скніє, чадить кадилом.
В неї є зуби, кулаки? Не бачу.
А за межами країни наші віряни йдуть до церков
Ну, я не буду казати про справжні церкви і ні. І не тільки за кордоном миряни пруть до церков. Ви не повірите - натовп корумпованих пик в Україні активне пре до церков, святить паску і жере посвячені яйця.
До речі, а чого ваша правильная церква з правотою своєю навіть не заїкнулася про приведення хоч одного замучегого кацапами українського воїна до лику святих? Не достойні? Маломучилися від тортур? Отож.
І ще. Щось не чула, що статево зрілі сильні монахи записувалися добровольцями на фронт. Так що не варто мені розказувати про церкву. Всі церкви так чи інакше служать владі. Навіть найгіршій. за малим виключенням.
Я - віруючий (не атеїст) не тому, що вірю комусь (товстопузому чи як моєму знайомому худющому попу). А тому, що знаю. І судячи з твого безтолкового коменту, знаю за тебе набагато більше про устрій нашого Всесвіту.
Про хрестиянство прочитайте хоча б Каганця у його Пшениця без куколю. Він попрацював добре, хоч і мав на меті його знищити. Але я вмію використовувати корисне у всяких для себе і не куплятися на чиїсь маніпуляції.
У 2014 я постила на ФБ фото манаха з Києва. Він дуже пику закривав, коли його фоткала. Стопіццот рашкованський офіцур у рясі по виду і виправці.
Думаєте, когось зацікавило те питання? Ні! ТО було не в тренді.