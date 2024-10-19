Ще один викривач корупції отримав винагороду - 13,3 млн грн, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції вдруге виплатило винагороду викривачеві корупції. Викривач отримав майже 13,3 млн. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

У справі йшлося про спробу підкупу керівників НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Їм пропонували 6 млн дол. США за закриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваним у якому був колишній міністр екології.

НАБУ розслідувало корупційний злочин за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України. Матеріали щодо ексміністра були виокремлені в окреме провадження (ч .3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). Загалом у справі фігурувало четверо осіб. Усі вони на цей час отримали вироки.

У жовтні 2023 року ВАКС затвердив останню у справі угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника податкової служби у м.Києві й одночасно схвалив виплату винагороди викривачеві.

Суд встановив, що викривач активно сприяв розкриттю корупційного злочину, повідомив про нього не в рамках угоди і не є його співучасником, та зобов’язав органи Державного казначейства виплатити винагороду в сумі майже 13.3 млн грн.

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Нагадаємо, першим викривачем корупції, який отримав винагороду, став чинний військовий, який раніше обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Він отримав понад 1,68 млн грн.