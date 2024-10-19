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Новини Боротьба з корупцією
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Ще один викривач корупції отримав винагороду - 13,3 млн грн, - НАЗК

назк

Національне агентство з питань запобігання корупції вдруге виплатило винагороду викривачеві корупції. Викривач отримав майже 13,3 млн. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

У справі йшлося про спробу підкупу керівників НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Їм пропонували 6 млн дол. США за закриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, підозрюваним у якому був колишній міністр екології.

НАБУ розслідувало корупційний злочин за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України. Матеріали щодо ексміністра були виокремлені в окреме провадження (ч .3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України). Загалом у справі фігурувало четверо осіб. Усі вони на цей час отримали вироки.

У жовтні 2023 року ВАКС затвердив останню у справі угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника податкової служби у м.Києві й одночасно схвалив виплату винагороди викривачеві.

Суд встановив, що викривач активно сприяв розкриттю корупційного злочину, повідомив про нього не в рамках угоди і не є його співучасником, та зобов’язав органи Державного казначейства виплатити винагороду в сумі майже 13.3 млн грн.

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Нагадаємо, першим викривачем корупції, який отримав винагороду, став чинний військовий, який раніше обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Він отримав понад 1,68 млн грн.

Автор: 

корупція (4705) викриття (15) НАЗК (1695)


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Топ коментарі
+14
Набушник и спецпрокурор получили из бюджета десятки миллионов за то,что они обязаны делать,как посадовы особы,что это как не коррупция?
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19.10.2024 07:29 Відповісти
+13
Ура,з'явилась нова схема! Тепер будуть красти через виплати*викривачам* корупції. Хоча б податки з цих сум сплачувати будете?
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19.10.2024 03:51 Відповісти
+8
А чому виплатили 13,3 млн, а не 23 млн чи 33. Щось схоже теж на корупцію, тільки в більших масштабах.
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19.10.2024 02:53 Відповісти
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Шевченко??
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19.10.2024 01:12 Відповісти
Ні. Щеодин.
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19.10.2024 01:40 Відповісти
Так.
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19.10.2024 23:30 Відповісти
А чому виплатили 13,3 млн, а не 23 млн чи 33. Щось схоже теж на корупцію, тільки в більших масштабах.
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19.10.2024 02:53 Відповісти
Потому что это 5%. Это стандартная такса.
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19.10.2024 09:32 Відповісти
Керівник набу намутив собі 13 млн і це нормально?
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19.10.2024 03:35 Відповісти
5 %
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19.10.2024 05:44 Відповісти
Ура,з'явилась нова схема! Тепер будуть красти через виплати*викривачам* корупції. Хоча б податки з цих сум сплачувати будете?
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19.10.2024 03:51 Відповісти
Для початку треба щось виявити і конфіскувати на користь держави.
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19.10.2024 05:48 Відповісти
Намекните простому народу, по каким улицам ходить надо, в какие двери заглядывать, чтобы коррупционера виявити. Я бы по паре штук в месяц готов обличать
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19.10.2024 10:26 Відповісти
Кривитель, кульгаєте, скиглите, йдете до врача: "я би хотів групу". Проходите етапи, на мсеці даєте 10.000, 5% ваші (не від 10.000, а від того, що там)
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19.10.2024 11:46 Відповісти
"простий нарід" сам на себе вийде скоро, або брата, дядька, сваху
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19.10.2024 13:58 Відповісти
А також, щоб завершився судовий процес, і підсудні отримали вироки.
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19.10.2024 12:22 Відповісти
Тепер антикорупційні установи не будуть отримувати зарплатню, за процент працюватиме
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19.10.2024 04:22 Відповісти
Якщо корупцію поборять, то без роботи залишаться ! Їх звільнять і корупція почнеться знову !
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19.10.2024 05:45 Відповісти
Так ЗелідОр обіцяв корупцію перемогти за 5 років!
Чи ще 5 років не пройшло???
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19.10.2024 10:19 Відповісти
5 років пройшло, каденція ні
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19.10.2024 13:59 Відповісти
Тоді корупції у нас уже немає!
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19.10.2024 15:39 Відповісти
Так ! Ето другоє !
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20.10.2024 14:55 Відповісти
Набушник и спецпрокурор получили из бюджета десятки миллионов за то,что они обязаны делать,как посадовы особы,что это как не коррупция?
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19.10.2024 07:29 Відповісти
Я не "набушник" і не прокурор, а приватний підприємець з нульовою толерантністю до корупції.
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19.10.2024 23:32 Відповісти
Какое отношение простой ПП мог иметь к взяткам,которые предлагали большим шишкам в набу и спецпроке?если вы подслушивали и подглядывали собирая так материалы,то это незаконно абсолютно.
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20.10.2024 07:31 Відповісти
Зе.Аце на часі Ходиш по Світі жебраком а вдома міліонами розкидуєся,....
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19.10.2024 09:02 Відповісти
Перший був держслужбовцем. Цього звідки виловили?
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19.10.2024 09:43 Відповісти
Ні звідки - я сам усіх "виловив"
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19.10.2024 23:33 Відповісти
Ніколов трохи пролив світло. Хабар від людей Злочевського.
Сміливий вчинок. Не схоже, що викривачу щось загрожує.
Гарна робота, гарний кінець.
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20.10.2024 21:56 Відповісти
через де який час і цього викривача корупції здадуть з потрохами,як корупціонера і знову буде навар для таблиці ділення...
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19.10.2024 10:02 Відповісти
Цікаво знати, а де ті корупціонери, яких було викрито? Сподіваюся що їх посадили? Хоча про що це я?... Ви тільки вдумайтеся: у країні в які третій рік іде повномасштабна війна наліво і направо роздаються мільйонні грошові винагороди за роботу, за яку і так нараховуються чималі зарплати. Зате, ****, на виплати ВПО та інші нагальні потреби грошей нема
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19.10.2024 10:07 Відповісти
Зєля краде трильонами!!! Дайте мені хочаб мільярд, який дам на дрони. А ще краще - вибори.
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19.10.2024 10:35 Відповісти
Я так розумію у Вас є факти зловживань. Ви як гідний чоловік віднесить усі відомі тільки тобі (тільки тобі ) матеріали в СБУ та Прокуратуру України , та звістно у НАБУ….. там розберуться , або це факти або твоі диванні провокаціі та отримаєшь 5 cвоїх % …… та задонатиш на дрони…… (або це нові методички за листопад-жовтень місяць ФСБ раши).

Або ВИ так хотіли задонатити міліард венесуєльских долярів
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19.10.2024 11:50 Відповісти
Просте зустрічне питання: чому всі корупціонери виходять на волю під заставу? ЖОДЕН за зєлі не сів. Сидить Червінський, бо зробив викривальну заяву на Єрмака.

Зєлю геть. Вибори
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19.10.2024 12:22 Відповісти
Так придумали, тому що вони не становлять загрози життю і безпеці громадянам тут і зараз. Крім того, щоб СІЗО не перевантажувати.
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19.10.2024 14:02 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КАК ТАК ЧТО МИНИСТР ЭКОЛОГИИ ДАЁТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ГОСУДАРСТВО !?)
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19.10.2024 15:38 Відповісти
 
 