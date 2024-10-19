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Новости Борьба с коррупцией
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Еще один обличитель коррупции получил вознаграждение – 13,3 млн грн, - НАПК

назк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во второй раз выплатило вознаграждение обличителю коррупции. Обличитель получил почти 13,3 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В деле речь шла о попытке подкупа руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им предлагали 6 млн дол. США за закрытие уголовного производства по ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины, подозреваемым в котором был бывший министр экологии.

НАБУ расследовало коррупционное преступление по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. Материалы по экс-министру были выделены в отдельное производство (ч .3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). Всего в деле фигурировало четыре человека. Все они в настоящее время получили приговоры.

В октябре 2023 года ВАКС утвердил последнее в деле соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника налоговой службы в г. Киеве и одновременно одобрил выплату вознаграждения обличителю.

Суд установил, что обличитель активно способствовал раскрытию коррупционного преступления, сообщил о нем не в рамках сделки и не является его соучастником, и обязал органы Государственного казначейства выплатить вознаграждение в сумме почти 13.3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС рассматривает дело "слуги народа" Марченко, цены для уклонистов составляли 6-6,5 тыс. дол., - ЦПК

Напомним, первым обличителем коррупции, который получил вознаграждение, стал действующий военный, который ранее занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны. Он получил более 1,68 млн грн.

Автор: 

коррупция (8575) разоблачение (19) НАПК (1224)


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Топ комментарии
+14
Набушник и спецпрокурор получили из бюджета десятки миллионов за то,что они обязаны делать,как посадовы особы,что это как не коррупция?
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19.10.2024 07:29 Ответить
+13
Ура,з'явилась нова схема! Тепер будуть красти через виплати*викривачам* корупції. Хоча б податки з цих сум сплачувати будете?
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19.10.2024 03:51 Ответить
+8
А чому виплатили 13,3 млн, а не 23 млн чи 33. Щось схоже теж на корупцію, тільки в більших масштабах.
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19.10.2024 02:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Шевченко??
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19.10.2024 01:12 Ответить
Ні. Щеодин.
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19.10.2024 01:40 Ответить
Так.
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19.10.2024 23:30 Ответить
А чому виплатили 13,3 млн, а не 23 млн чи 33. Щось схоже теж на корупцію, тільки в більших масштабах.
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19.10.2024 02:53 Ответить
Потому что это 5%. Это стандартная такса.
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19.10.2024 09:32 Ответить
Керівник набу намутив собі 13 млн і це нормально?
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19.10.2024 03:35 Ответить
5 %
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19.10.2024 05:44 Ответить
Ура,з'явилась нова схема! Тепер будуть красти через виплати*викривачам* корупції. Хоча б податки з цих сум сплачувати будете?
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19.10.2024 03:51 Ответить
Для початку треба щось виявити і конфіскувати на користь держави.
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19.10.2024 05:48 Ответить
Намекните простому народу, по каким улицам ходить надо, в какие двери заглядывать, чтобы коррупционера виявити. Я бы по паре штук в месяц готов обличать
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19.10.2024 10:26 Ответить
Кривитель, кульгаєте, скиглите, йдете до врача: "я би хотів групу". Проходите етапи, на мсеці даєте 10.000, 5% ваші (не від 10.000, а від того, що там)
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19.10.2024 11:46 Ответить
"простий нарід" сам на себе вийде скоро, або брата, дядька, сваху
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19.10.2024 13:58 Ответить
А також, щоб завершився судовий процес, і підсудні отримали вироки.
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19.10.2024 12:22 Ответить
Тепер антикорупційні установи не будуть отримувати зарплатню, за процент працюватиме
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19.10.2024 04:22 Ответить
Якщо корупцію поборять, то без роботи залишаться ! Їх звільнять і корупція почнеться знову !
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19.10.2024 05:45 Ответить
Так ЗелідОр обіцяв корупцію перемогти за 5 років!
Чи ще 5 років не пройшло???
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19.10.2024 10:19 Ответить
5 років пройшло, каденція ні
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19.10.2024 13:59 Ответить
Тоді корупції у нас уже немає!
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19.10.2024 15:39 Ответить
Так ! Ето другоє !
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20.10.2024 14:55 Ответить
Набушник и спецпрокурор получили из бюджета десятки миллионов за то,что они обязаны делать,как посадовы особы,что это как не коррупция?
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19.10.2024 07:29 Ответить
Я не "набушник" і не прокурор, а приватний підприємець з нульовою толерантністю до корупції.
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19.10.2024 23:32 Ответить
Какое отношение простой ПП мог иметь к взяткам,которые предлагали большим шишкам в набу и спецпроке?если вы подслушивали и подглядывали собирая так материалы,то это незаконно абсолютно.
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20.10.2024 07:31 Ответить
Зе.Аце на часі Ходиш по Світі жебраком а вдома міліонами розкидуєся,....
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19.10.2024 09:02 Ответить
Перший був держслужбовцем. Цього звідки виловили?
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19.10.2024 09:43 Ответить
Ні звідки - я сам усіх "виловив"
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19.10.2024 23:33 Ответить
Ніколов трохи пролив світло. Хабар від людей Злочевського.
Сміливий вчинок. Не схоже, що викривачу щось загрожує.
Гарна робота, гарний кінець.
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20.10.2024 21:56 Ответить
через де який час і цього викривача корупції здадуть з потрохами,як корупціонера і знову буде навар для таблиці ділення...
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19.10.2024 10:02 Ответить
Цікаво знати, а де ті корупціонери, яких було викрито? Сподіваюся що їх посадили? Хоча про що це я?... Ви тільки вдумайтеся: у країні в які третій рік іде повномасштабна війна наліво і направо роздаються мільйонні грошові винагороди за роботу, за яку і так нараховуються чималі зарплати. Зате, ****, на виплати ВПО та інші нагальні потреби грошей нема
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19.10.2024 10:07 Ответить
Зєля краде трильонами!!! Дайте мені хочаб мільярд, який дам на дрони. А ще краще - вибори.
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19.10.2024 10:35 Ответить
Я так розумію у Вас є факти зловживань. Ви як гідний чоловік віднесить усі відомі тільки тобі (тільки тобі ) матеріали в СБУ та Прокуратуру України , та звістно у НАБУ….. там розберуться , або це факти або твоі диванні провокаціі та отримаєшь 5 cвоїх % …… та задонатиш на дрони…… (або це нові методички за листопад-жовтень місяць ФСБ раши).

Або ВИ так хотіли задонатити міліард венесуєльских долярів
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19.10.2024 11:50 Ответить
Просте зустрічне питання: чому всі корупціонери виходять на волю під заставу? ЖОДЕН за зєлі не сів. Сидить Червінський, бо зробив викривальну заяву на Єрмака.

Зєлю геть. Вибори
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19.10.2024 12:22 Ответить
Так придумали, тому що вони не становлять загрози життю і безпеці громадянам тут і зараз. Крім того, щоб СІЗО не перевантажувати.
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19.10.2024 14:02 Ответить
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС КАК ТАК ЧТО МИНИСТР ЭКОЛОГИИ ДАЁТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ГОСУДАРСТВО !?)
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19.10.2024 15:38 Ответить
 
 