Еще один обличитель коррупции получил вознаграждение – 13,3 млн грн, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во второй раз выплатило вознаграждение обличителю коррупции. Обличитель получил почти 13,3 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В деле речь шла о попытке подкупа руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им предлагали 6 млн дол. США за закрытие уголовного производства по ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 УК Украины, подозреваемым в котором был бывший министр экологии.

НАБУ расследовало коррупционное преступление по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. Материалы по экс-министру были выделены в отдельное производство (ч .3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). Всего в деле фигурировало четыре человека. Все они в настоящее время получили приговоры.

В октябре 2023 года ВАКС утвердил последнее в деле соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника налоговой службы в г. Киеве и одновременно одобрил выплату вознаграждения обличителю.

Суд установил, что обличитель активно способствовал раскрытию коррупционного преступления, сообщил о нем не в рамках сделки и не является его соучастником, и обязал органы Государственного казначейства выплатить вознаграждение в сумме почти 13.3 млн грн.

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Напомним, первым обличителем коррупции, который получил вознаграждение, стал действующий военный, который ранее занимал должность директора департамента внутреннего аудита Минобороны. Он получил более 1,68 млн грн.